Panamá bajo la lupa del FMI: crecimiento con incertidumbre y retos fiscales para el 2025

<b><a href="/tag/-/meta/fmi-fondo-monetario-internacional">El Fondo Monetario Internacional (FMI)</a></b>, a través del Directorio Ejecutivo, publicó este lunes 25 de agosto sus conclusiones de la Consulta realizada a la economía de <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b>. Crecimiento con incertidumbre y retos fiscales fueron los temas claves del análisis. El <b><a href="/tag/-/meta/fmi-fondo-monetario-internacional">FMI</a></b> prevé que la recuperación de la economía continúe, pero las perspectivas están sujetas a importantes riesgos de deterioro de la situación y a un alto grado de incertidumbre. Proyecta que el crecimiento del <b><a href="/tag/-/meta/pib-producto-interno-bruto">producto interno bruto (PIB)</a></b> aumente al <b>4½ % en 2025</b> conforme se disipen las repercusiones del cierre de la mina. Sin embargo, estima que el crecimiento del <b><a href="/tag/-/meta/fmi-fondo-monetario-internacional">PIB</a></b> no relacionado con la minería se desacelerá a causa de la consolidación fiscal, pero el crecimiento del <b><a href="/tag/-/meta/pib-producto-interno-bruto">PIB</a></b> global aumentará debido a efectos de base. A mediano plazo, el <b><a href="/tag/-/meta/fmi-fondo-monetario-internacional">FMI</a></b> proyecta un crecimiento del PIB de alrededor del <b>4 %</b> anual, tal como lo había el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas.</a></b>De acuerdo con el organismo, se trata de una cifra inferior a la de los años de auge que precedieron a la pandemia, ya que es poco probable que el sector de la construcción y las correspondientes entradas de inversión extranjera directa (IED) contribuyan de forma similar a como lo hicieron en aquellos años, por lo que se prevé un menor crecimiento de la relación empleo y población. Entre los riesgos desfavorables para la perspectiva de crecimiento de <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> de un<b> 4 %</b>, estaría la pérdida de la calificación de grado de inversión, demoras en la ejecución del programa de reforma y el aumento de la incertidumbre acerca de las políticas a escala mundial. Sin embargo, la implementación del programa de reforma del Gobierno —incluidas las negociaciones relativas a la mina— podrían afianzar las perspectivas, según el <b><a href="/tag/-/meta/fmi-fondo-monetario-internacional">FMI</a></b>.