Panamá bajo la lupa del FMI: crecimiento con incertidumbre y retos fiscales para el 2025

El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del Directorio Ejecutivo, publicó este lunes 25 de agosto sus conclusiones de la Consulta realizada a la economía de Panamá. Crecimiento con incertidumbre y retos fiscales fueron los temas claves del análisis.

El FMI prevé que la recuperación de la economía continúe, pero las perspectivas están sujetas a importantes riesgos de deterioro de la situación y a un alto grado de incertidumbre.

Proyecta que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) aumente al 4½ % en 2025 conforme se disipen las repercusiones del cierre de la mina.

Sin embargo, estima que el crecimiento del PIB no relacionado con la minería se desacelerá a causa de la consolidación fiscal, pero el crecimiento del PIB global aumentará debido a efectos de base.

A mediano plazo, el FMI proyecta un crecimiento del PIB de alrededor del 4 % anual, tal como lo había el Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo con el organismo, se trata de una cifra inferior a la de los años de auge que precedieron a la pandemia, ya que es poco probable que el sector de la construcción y las correspondientes entradas de inversión extranjera directa (IED) contribuyan de forma similar a como lo hicieron en aquellos años, por lo que se prevé un menor crecimiento de la relación empleo y población.

Entre los riesgos desfavorables para la perspectiva de crecimiento de Panamá de un 4 %, estaría la pérdida de la calificación de grado de inversión, demoras en la ejecución del programa de reforma y el aumento de la incertidumbre acerca de las políticas a escala mundial.

Sin embargo, la implementación del programa de reforma del Gobierno —incluidas las negociaciones relativas a la mina— podrían afianzar las perspectivas, según el FMI.