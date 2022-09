Osvaldo Ayala: 'Si quieren hacer música típica, respeten las raíces'

El artista panameño Osvaldo Ayala. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El panameño Osvaldo Ayala aconsejó a los músicos tipiqueros emergentes ser creativos y respetar las raíces cuando desarrollan sus propuestas musicales. “Yo no creo en la imitación. Dios nos da la capacidad de crear. Si quieren hacer música típica, respeten las raíces y afloren su creatividad para hacer magia con el acordeón”.

Así lo remarcó 'El escorpión de Paritilla', durante una entrevista con La Estrella de Panamá para promocionar el lanzamiento de su nuevo sencillo 'La medicina' del compositor David Roman. La melodía “narra una relación de amor bonita que nace de situaciones positivas, como el compartir y ayudar al prójimo. Es una pareja que se complementa, en donde la mujer representa la sanación y la recuperación de la fe en el amor verdadero”.

El acordeonista agregó que la canción tiene como estribillo: “Tú eres la medicina que llegó para mí”, y que “es una letra bien fina, elegante, que a la gente le está gustando mucho, (ya que tiene ) un mensaje muy romántico, muy especial”.

Aunque 'La medicina' tiene un sonido fresco pensado para el público más joven, también rescata el sonido clásico del artista. “Yo tengo una marca que es Osvaldo Ayala en el sentido musical, donde siempre podrás identificar una canción mía... todas son del género típico, pero las mías tienen nombre y apellido; donde las escuches, tú sabes que soy yo. Eso fue lo que tratamos de incluir en esta canción, darle el toque, la marca Osvaldo Ayala. La estructura de la canción, arreglarla, que fuese una fórmula de éxito que ha sido más de 50 años para mí”.

Y es precisamente la excelencia lo que ha caracterizado las canciones del autor de melodías famosas como 'Si tú me quisieras' y 'Sentimientos del alma'.

Para Osvaldo Ayala la clave del éxito en su trayectoria ha sido “ante todo el ensayo constante con el instrumento y la responsabilidad de que lo que yo saque al mercado sea grado A. Soy muy especial en eso, en lo que vaya a salir con mi nombre, o que lo que yo vaya a cantar o tocar sea bueno y tenga un mensaje elegante y fino”.

A pesar de las transformaciones que puede tener el género típico del panameño, los músicos no deben olvidarse de sus raíces, añade Ayala; “siempre hay que volver a las raíces, donde uno comenzó, respetar eso. Cuando tenga esos elementos básicos de la música típica, todo va muy bien”.

Los instrumentos esenciales que deben resguardarse son “elementos fundamentales como la percusión, la conga, los timbales, el bajo, la guitarra, el acordeón y el güiro”.

Inicios del 'El escorpión de Paritilla'

Osvaldo Ayala también narró cómo el acordeón llegó a sus manos a la edad de cuatro años. “Mi papá le regaló el acordeón a mi hermano mayor. Cuando mi hermano se iba para la escuela (yo tendría de cuatro a cinco años), me goloseaba el instrumento; al final aprendí yo y él se quedó con la percusión... además aprendí solo, escuchando la radio”.

Cuando Ayala suma años de vida y llega a la adolescencia es bautizado como 'El escorpión de Paritilla' en un baile en el antiguo Jardín de Corotú de Chitré, provincia de Herrera. “Entre los locutores que fueron a transmitirlo estaba un señor llamado Erasmo Sánchez Sagriel, que de repente en la animación y al calor de la música del baile en sí, me dice: '¡Aquí está, tenemos a un escorpión!', y yo le digo: 'No soy de ese signo', a lo que responde: 'No, es que tú eres como un escorpión, tú picas e inoculas un veneno de sabor y alegría, de manera que nadie se puede quedar quieto porque tu música incita a eso'... de allí salió 'El escorpión de Paritilla' y todo el mundo me dice así, más nunca me lo he podido sacar”.

El artista reflexionó sobre la figura de Dorindo Cárdenas en el desarrollo de su carrera musical, al considerarlo como “su padrino artístico”.

“Sí, siento mucho respeto y cariño porque fue quien me motivó y ayudó a hacer un conjunto. Él me dijo: 'Tú tienes mucho potencial'. Después me llevaba con él a algunas actividades y me daba lo que se llama en el interior 'remudas', en otras palabras, lo que te da la oportunidad de tocar canciones con su conjunto en un show de él”.

“Él tenía un empresa que hacía actividades bailables todos los fines de semana, en una calle a la que le decían 'la calle estudiante', que está por el Instituto Nacional... entonces me armó un conjunto, me apoyó, me financió instrumentos, carro, todo, creyó en mí”, concluyó el artista.