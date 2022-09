Un salto al mundo de Van Gogh en Panamá

'Beyond Van Gogh: The immersive experience' presenta un viaje tras la 'psique' de Vincent Van Gogh con su trabajo como pintor, donde sus sueños y pensamientos inician una nueva narrativa para el espectador

Van Gogh dedicó toda su vida al arte, y la describió como “su razón”. Museo de Orsay

¿Quién no ha soñado alguna vez con caminar bajo el cielo de 'La noche estrellada'? ¿Entrar a 'El dormitorio de Arlés'? ¿O tal vez caminar por el 'Campo de trigo con cuervos'? La exhibición 'Beyond Van Gogh: The Immersive Experience' vuelve todo esto posible y aún más.

Como bien lo explica su nombre, se trata de una experiencia que envuelve a sus visitantes dentro del mundo visual de Vincent Van Gogh e inicia hoy en Las Islas del centro de convenciones Atlapa, y tendrá su última presentación el 30 de este mismo mes.

La exhibición ha sido llevada a otros países como Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia, Puerto Rico y Costa Rica, y sumerge al espectador en las piezas del artista, para hacerlo sentir parte de las mismas, en una aventura de 300 obras maestras llenas de colores, efectos visuales, palabras del pintor e incluso, música con trabajos como 'Los girasoles' y 'Terraza del café por la noche'.

De esta manera 'Beyond Van Gogh: The Immersive Experience' busca darle un nuevo significado a las pinturas del artista que murió sin saber lo que legaba a la posteridad con uno de los mayores referentes del postimpresionismo.

Su arte está dentro de las pinturas más costosas. Instituto de Arte de Chicago

Como lo explican los organizadores en su sitio web oficial, “es una presentación imaginativa e inmersiva creada exclusivamente para nuestros tiempos por grandes diseñadores audiovisuales reconocidos mundialmente, 'Beyond Van Gogh' utiliza tecnología de proyección de vanguardia para crear un viaje atractivo al mundo de Van Gogh”.

Una nueva era artística

Gracias a su calidad inmersiva, 'Beyond Van Gogh' es una experiencia para todo público, siendo una vivencia llena de dinamismo donde hasta los conocedores de artes plásticas tendrán la oportunidad de aprender sobre el artista.

“Estas exhibiciones han tenido un éxito, durante y después de la pandemia, que ha sido incalculable”, ALFREDO ARIAS

GERENTE GENERAL DE SHOWPRO

Alfredo Arias, gerente general de Showpro, describe el evento cultural explicando que la experiencia inédita en Panamá da la posibilidad de “vivir la cultura al máximo”.

“Estas exhibiciones han tenido éxito, durante y después de la pandemia, que ha sido incalculable”, comenta Arias, refiriéndose a la trascendencia de este tipo de actividades.

'Beyond Van Gogh: The Immersive Experience' busca darle un nuevo significado a las pinturas del artista. vangoghpanama.com

Obras de teatro neoyorquinas como 'Sleep no More' y 'The Heist' son solo algunos ejemplos de puestas en escena en Broadway que llevan realizándose desde la década pasada, donde la audiencia tiene la oportunidad de participar activamente.

Otra de estas iniciativas similares es el trabajo que lleva haciendo el museo francés Atelier des Lumière (Taller de luces), en París, que abrió sus puertas en 2018; sus últimas experiencias inmersivas a nivel digital son 'Tintin, la aventura inmersiva' sobre el personaje principal de la historieta francesa Las aventuras de Tintín y 'Cezanne, las luces de Provence' acerca del reconocido pintor Paul Cézanne.

Van Gogh, los colores y la locura

En su existencia dedicada al arte, Vincent Van Gogh trabajó en 800 cuadros y 1.600 dibujos.

Se trata de una experiencia que envuelve a sus visitantes dentro del mundo visual de Vincent Van Gogh. vangoghpanama.com

Su primer trabajo fue en una galería de arte y a lo largo de su vida formó amistades con diferentes personas de la escena artística europea, entre ellos, Paul Gauguin con quien luego compartiría la Casa Amarilla en Arlés, Francia. Para el verano de 1888, los dos pintores tenían la finalidad de conectar con más artistas.

Durante su estancia en Arlés, tanto Gauguin como Van Gogh tuvieron varios roces debido al carácter de ambos, lo que resultó en un altercado donde se teoriza que Van Gogh perdió su oreja.

En sus últimos años, el pintor sufrió por el agravio de sus problemas psiquiátricos, y a raíz de esto decidió internarse de manera voluntaria en el sanatorio Saint Rémy de Provence. Durante su estadía tuvo una habitación disponible que empleaba como taller y que utilizaba cuando no quería pasear por miedo a tener una crisis.

En ese mismo tiempo tuvo la oportunidad de presentar sus obras en diferentes exposiciones con la ayuda de su hermano menor, Theo; su primera exhibición fue en el Salón de los Independientes en París con las pinturas 'La noche estrellada' e 'Iris', luego tuvo participación en la exposición de Bruselas, Bélgica, denominada 'Les XX' donde expuso seis obras: cuatro cuadros sobre paisajes y dos pinturas de la serie 'Girasoles' y en 1890 tuvo la oportunidad de exponer 10 de sus obras en el Salón de los Independientes.

Sus crisis se volvían cada vez más largas con síntomas como angustia, terror, alucinaciones e ira, así que después de un intercambio de cartas con su hermano, Van Gogh tomó la decisión de abandonar el psiquiátrico.

En su último año de vida, el pintor realizó 500 obras y en los últimos dos meses firmó hasta 79 cuadros. El artista murió dos días después de haber recibido una herida de bala en el pecho, en los brazos de su hermano menor.

En su lecho de muerte, se encontró una última nota dirigida a su hermano donde Van Gogh le explicaba: “Yo arriesgué mi vida por mi obra, y mi razón destruida a medias”.

Actualmente Van Gogh es considerado uno de los más grandes artistas de todos los tiempos en la historia del arte y cuenta con pinturas dentro de su catálogo que sirvieron de influencia a movimientos artísticos como el impresionismo y el fauvismo. Ambas corrientes se caracterizan por el uso excesivo de colores vivos y pinceladas rápidas, preocupándose por la expresión en vez de la composición de la misma.

Entre pintores reconocidos del expresionismo podemos mencionar a Pablo Picasso, Edvard Munch y Paul Klee; mientras que en el fauvismo se puede reconocer a artistas como Henri Matisse, André Derain y Maurice de Vlaminck.