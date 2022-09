Van Gogh, más allá del artista

La exposición 'Beyond Van Gogh: The Immersive Experience' abre sus puertas al público para apreciar la vida y mejores obras del artista

Vincent Van Gogh es reconocido como uno de los más grandes maestros del arte en la actualidad. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Entre arte, luces y música empezó la exhibición 'Beyond Van Gogh: The Immersive Experience' en Las Islas del centro de convenciones Atlapa, este miércoles. Los visitantes pudieron disfrutar de las pinturas y la historia del artista, contada por él mismo mediante extractos de cartas enviadas a su familia y amigos. Este espectáculo no solo permitió que los espectadores vieran el proceso creativo tras el pintor, también los adentró a las experiencias de vida de Van Gogh mediante sus obras artísticas.

La exposición contó con tres áreas: un salón donde el visitante podía leer sobre la historia del artista y pequeños extractos de palabras que el pintor escribió en cartas dirigidas a su hermano; después serían capaces de pasar al evento principal donde verían proyecciones de más de 300 obras de Van Gogh durante su trayectoria como artista, y al final del recorrido tendrían la oportunidad de tomarse fotos en tres locaciones diferentes, incluyendo una recreación del cuadro 'El dormitorio en Arlés'.

Visitantes disfrutaron de la exhibición inmersiva.

Van Gogh pintó 1.200 obras de arte mientras vivía.

“Encuentra tantas cosas bellas como puedas, la mayoría de las personas encuentran demasiado poco que es bello”, escribió Vincent a su hermano menor para enero de 1874. Dentro de la exhibición se dejó claro que la mayor fuente de inspiración para el artista era su entorno, pues a lo largo de su vida pintó personas que conocía, incluyéndose a sí mismo, y los paisajes que veía a diario en los lugares donde vivió.

Vincent Van Gogh murió sin saber el legado que dejaba a las artes. Durante su vida no tuvo éxito como artista y no logró comercializar del todo su trabajo, y aunque algunos coleccionistas valoraban su trabajo, para la crítica general no era una figura relevante en la escena artística de finales del siglo XIX. Después de su muerte, en el siglo XX, fue visto como un “genio incomprendido” y ganó la atención de artistas bajo los movimientos del impresionismo y fauvismo, quienes se vieron inspirados por él.

El artista tiene un museo en Ámsterdam.

Van Gogh dejó un legado inmesurable para el arte.

Actualmente, las obras de arte del artista son de las pinturas más caras alguna vez vendidas, por precios que superan los $100 millones. Además, cuenta con un museo dedicado a su labor como artista en Ámsterdam, Países Bajos; el Museo de Van Gogh, que abrió sus puertas en 1973, cuenta con la más grande colección de sus cuadros y dibujos, y es el más visitado del país con 2,3 millones de visitantes.

“También creo que puede suceder que uno tenga éxito, y no hay que empezar por desesperarse; incluso si uno pierde aquí y allá, e incluso si a veces se siente una especie de declive, el punto es, sin embargo, revivir y tener coraje, aunque las cosas no salgan como se pensó en un primer momento”, narraba Vicent a su hermano Theo en una carta de 1882.