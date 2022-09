'Cumpleañero' es la búsqueda de un cine más real

Los actores y el director de la película panameña 'Cumpleañero' Aris Martínez | La Estrella de Panamá

Entre risas y anécdotas, Arturo Montenegro, junto al elenco de la cinta Cumpleañero, compartió con La Estrella de Panamá su experiencia al ser parte de este proyecto y encarnar a uno de los personajes que integran la historia.

Albi De Abreu, actor venezolano y radicado en Europa, disfrutó de conocer Pedasí, al igual que el Casco Antiguo y lo nuevo que Panamá tiene para ofrecer. “Me gustó reencontrarme con el sabor de las playas latinas; es eso que uno lleva en la sangre”.

El actor colombiano Joavany Álvarez tuvo la oportunidad de visitar el centro de la ciudad de Panamá, en proyectos anteriores, pero esta vez se dedicó a conocer el interior del país y destacó “las majestuosas playas de Pedasí y la magia del poblado” en el que se hospedaron durante el rodaje del filme.

Una noche de gratitud

El 13 de septiembre se realizó el preestreno de la película donde tanto la audiencia como los actores pudieron, por primera vez, evidenciar el producto final de tantos meses de trabajo. Julia Dorto explicó que para ella fue muy importante la reacción del público que “respondió con mucha gratitud y amor”.

Entre risas recordó: “La vi desde afuera, como espectadora, y lloré. Me olvidé de que la película era nuestra y hasta me llegué a preguntar qué pasaría al final”.

"Hay mucho para contar de nuestras propias vivencias. Esa interacción que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos y con nosotros mismos"

DIRECTOR DE CINE

Digber Enríquez, quien da vida al personaje de Tato, se mostró inmensamente agradecido con cada persona que hizo de la película una realidad. “Ese sentimiento de agradecimiento fue lo que todos llevamos en la noche del preestreno. No solamente con Arturo Montenegro, sino también con todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto”, dijo.

La fuerza del cine latino

“Imparable”. Así definió el director Arturo Montenegro al cine latinoamericano, que lucha cada día para llegar a todas las salas de cine.

Consideró que el público es la pieza que ha aportado a darle fortaleza a Latinoamérica y que cada día se disfruta más el contenido que se presenta, ya que es distinto. “Siento que es un momento de crecimiento para Iberoamérica”.

De igual manera resaltó que “se necesitan más recursos” para seguir impulsando el cine latinoamericano.

“Al hacer una película pasas por muchas etapas, todas muy costosas”, explicó. El director panameño considera que aumentar el Fondo Cine sería una buena iniciativa para mejorar este arte en el país, lo cual les permitiría a los cineastas hacer más proyectos y “escuchar las voces de los distintos directores y sus historias por contar”.

Las nuevas historias del cine

“Ya no se cuentan las mismas historias, y eso está bien”, reflexionó Montenegro sobre las transformaciones de la industria cinematográfica.

Explicó que el país siempre se ha enfocado en contar su pasado y que ya es momento de enfocarse en las historias del presente que vive la gente en la cotidianidad. “Hay mucho para contar en nuestras propias vivencias. Esa interacción que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, y con nosotros mismos”, comentó.

Montenegro no le tiene miedo a lo distinto. Se reta a contar historias diferentes que demandan la reflexión del público. Le importa mucho que su audiencia dialogue sobre el tema y abra su mente a nuevas posibilidades después de que ruedan los créditos. “Esa siempre fue mi intención con esta película”, comentó.

Cumpleañero es un filme que se sale de los temas simples y se atreve a mostrar los tabúes de la sociedad, como la eutanasia y la libertad en la toma de decisiones. “Creo que es momento de contar nuestras historias, lo que nos pasa y lo que sentimos. Me gusta contar historias que reflejen lo que escondemos y no nos atrevemos a compartir. Poner el foco en esa versión privada nuestra me parece más verdadero, ya que nos ayuda a conocer quién es realmente cada persona”, explicó.

El proceso actoral

Joavany Álvarez quiso hacerle justicia a la historia a través de la visión que el director tenía de su personaje, lo que le ayudó a construir el camino de Alex, papel que interpreta.

“Es un proceso donde trato de entender a mi personaje y la historia que tiene no solo consigo mismo, sino con las demás personas a su alrededor”, explicó. El actor colombiano considera que es muy importante arriesgar en escena y dar lo mejor de sí, a la vez respetando la visión del director.

Julia Dorto admira el rol y la mística del director con los personajes, y se sintió guiada en todo momento. Recalcó que es muy importante no juzgar el papel que como actor se deba interpretar, “sin importar que sea un asesino en serie o violador, cada personaje tiene un viaje que vivir”, dijo.

Para Albi de Abreu, quien interpreta a Jimmy, el protagonista de la historia, todo parte de definir la misión de su personaje en la historia y el tono que quiere llevar en ella. “Necesitaba entender en los zapatos de quién estaba entrando”. La misión del actor era una: comprender qué pasaba en la mente de su personaje con la enfermedad que padecía y proyectar eso en la pantalla.

Multiculturalidad en la pantalla

Para Montenegro, además de dar un mensaje y temas de que debatir, era importante representar a Panamá, sobre todo la multiculturalidad que abarca el país. “No es un secreto que nuestra nación se formó de los pensamientos, el corazón y las manos de muchos extranjeros, y quería representar eso en la pantalla”, dijo.

El director es fiel creyente de que los lazos de amistad son los más fuertes, sin importar de qué parte del mundo sea cada persona, porque “lloramos, nos reímos, sentimos y sufrimos en el mismo idioma”.

Cumpleañero, una película filmada durante la pandemia y que actualmente está seleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Panamá para representarnos en los premios Óscar 2023, expone una trama interesante que hace al público reflexionar en temas como la familia, la amistad y la libertad que tienen los seres humanos de sus vidas.