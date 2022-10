Kany García: ‘Panamá, si vieras lo que yo en ti veo’

Sonrisas, lágrimas, besos, abrazos, videollamadas, personas enviando notas de voz a sus seres amados, carteles con mensajes de amor hacia Kany García, banderas de diferentes países y un joven que subió al escenario a abrazarla (ella le devolvió el gesto), fue lo que se vivió durante el concierto de la compositora y cantante puertoriqueña.

La artista visitó Panamá como parte de su tour 'El amor que merecemos'. El espectáculo inició alrededor de las 10:0p.m., en el teatro Anayansi. Los asistentes, por supuesto corearon cada canción de la boricua, entre ellas: ‘Para siempre´, ‘Titanic’, ‘Para volver a amar’, ‘Hoy yo me voy’, ‘Lo que en ti veo’ y más.

García describió la experiencia con el Istmo como única, mágica y especial. “Panamá llevaba una espera de casi 15 años, han sido esa eterna enamorada, que se queda, que permanece y que espera a la noche perfecta; esa noche es esta”, dijo.

La cantante hizo una pausa a las canciones por un momento breve, para enfatizar en la importancia del amor e inclusión de todas las personas. Enumeró dos cosas que para ella, son esenciales en la vida y “que hacen tanto bien”.

“La primera es enamorarse de quien les dé la gana… Qué triste es que la familia, la sociedad y tantas otras cosas que nos presionan, nos digan que no hacía algo tan natural como lo es amar alguien. A quien te hace bien hay que dejarlo entrar, no hay nada de malo en eso, y si te lo han dicho y esta noche viniste aquí, quiero que sepas que no hay nada de malo en que ames a quien te dé la gana”, expresó García.

La segunda fue un llamado a aceptar a las personas “que quieren vivir en su propia piel, lo que quieren ser. Personas mucho más diversas, que la tienen más complicada, las comunidades transgénero, las no binarias, quienes no solamente deciden a quien quieren amar sino como se quieren llamar, como quieren que los traten… Hagamos lo posible esta noche, no solo para sentirnos bien, sino para hacer sentir bien a la persona que tengas al lado… Es urgente amar, urgente y necesario”, puntualizó.

Kany García ha sido galardonada, en seis ocasiones con el premio Grammy Latino. Con su más reciente álbum ‘Mesa para dos’, lanzado en el año 2020, obtuvo Mejor Álbum Cantautor por segundo año consecutivo. La producción cuenta con colaboraciones de la talla de Carlos Vives, Camilo, Mon Laferte y Carlos Rivera.