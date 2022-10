Rafael Bolívar Ayala presenta libro sobre la crónica y pinceladas de recuerdos

Cuando el profesor Rafael Bolívar Ayala anunció su nuevo libro, muchos de sus alumnos, colegas y lectores intuyeron que profundizaría en los temas académicos como en sus obras anteriores, pero el catedrático sorprendió con un libro de abordaje profundo de la crónica, matizado con recuerdos y vivencias personales.

Este 13 de octubre de 2022, en las instalaciones de Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE) se presentó su nuevo libro: “La crónica, columnas, memorias y algo más”.

La velada literaria y periodística contó con un selecto grupo de amigos y familiares, donde el periodista Joaquín Díaz dio las palabras de bienvenida y subrayó la trayectoria del autor Rafael Bolívar Ayala, como destacado periodista, educador, docente universitario y hombre público que ha formado la vida de generaciones de comunicadores en Panamá.

Luego la profesora Griselda López (colega por varios años de Bolívar Ayala en la Universidad de Panamá) recordó el trabajo pionero que juntos realizaron, con otros periodistas, para cimentar las bases de la actual Escuela de Periodismo y Facultad de Comunicación Social.

“Sé que en el camino él sufrió muchas incomprensiones. Pero a través del tiempo su trabajo fue importante. A Rafael le debemos el fondo de la facultad, incluyendo el programa de estudio... gran parte de lo que es hoy Comunicación Social es precisamente porque junto a él tuvimos la voluntad de realizar cambios”, recordó Griselda López.

Y más que un colega, describió a Rafael Bolívar Ayala como un “verdadero hermano” y “compañero de lucha” en pro del desarrollo de la formación periodística, tanto en Panamá como en foros internacionales.

Sin perder de vista la academia

Y para un bosquejo inicial del contenido de este nuevo libro, tomó la palabra el profesor Edgardo Murgas, quien también confesó que esperaba una obra académica como sus anteriores “Introducción a la Teoría de la Comunicación” o “Comunicación y Realidad, una visión de la comunicación social en Panamá”.

Pero de igual forma, Edgardo Murgas compartió en el acto la grata impresión que le causó ser el lector inicial de esta obra, cuya propuesta principal es la crónica. Adelantó que “La crónica, columnas, memorias y algo más” es un libro que nos habla sobre el inicio y el desarrollo de la crónica en América Latina, donde el autor analiza y presenta ejemplos, sin perder de vista su vocación docente, sin perder de vista la academia.

“Es la primera vez que se presenta una aproximación del desarrollo de la crónica en nuestro país. Los aportes que hace el profesor Ayala son fundamentales. Es un marco teórico para conocer desde el inicio de la crónica en el país hasta nuestros días”, destacó el profesor Edgardo Murgas.

Memorias y recuerdos

Finalmente, el autor Rafael Bolívar Ayala se dirigió a los presentes, agradeciendo las sinceras palabras de quienes le antecedieron, y revelando que este libro era un proyecto que tenía en mente desde hace tiempo, y que ahora pudo ser realidad, en parte, por el encierro de la pandemia.

“¿Por qué la crónica? Porque presenta una cualidad gratificante, que es la intemporalidad, es decir, produce el mismo sabor de su lectura hoy, que muchos años después. Para mí fue una aventura escribir sobre la crónica. Sentí que era un reto y un propósito”, apuntó.

Y más allá del marco teórico de la crónica, Rafael Bolívar Ayala explicó que la obra incluye también memorias y recuerdos propios, muchos de ellos plasmados en su columna del diario Crítica, que escribió por cuatro años. “En realidad fueron crónicas cortas... pincelazos de recuerdos... Todo lo escrito en la obra está enmarcado en hechos reales, sin alteraciones, como debe ser una crónica”, comentó.

Rafael Bolívar Ayala concluyó invocando la “relación incestuosa” entre literatura y periodismo (en frase del investigador colombiano Donaldo Alonso Donado), al tiempo que manifestó sus deseos de que este género periodístico no desaparezca en Panamá: “La crónica no debe morir. Por el contrario, debe recuperar el sitial, pero comprendiendo que con el advenimiento de la digitalización, el móvil y las redes, hay que admitir que los géneros periodísticos tienen a desaparecer si no se renuevan cambiando su estructura y procesamiento”.