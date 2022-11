'Éxtasis de colores' expone obras de cinco artistas panameños

Obra 'Paso a paso, lento pero seguro ' de Grenal Membache Cedida

Armonía y humildad, Azul marlín, Refugio, Sobrevivencia, Comienzo de otra vida, Reina de los colores y tambores, Ensoñación selvática de Darién... Son los nombres de algunas de las pinturas que conforman la exposición 'Éxtasis de colores', inaugurada el 17 de noviembre en la galería Govinda Art Shop, y disponible hasta el 30.

Pinturas sobre lienzo hechas con múltiples colores brillantes, algunas son abstractas, otros paisajes, animales, y otras representaciones de expresiones culturales y religiosas.

La idea de llevar a cabo esta muestra nace de un grupo de artistas que desean promover su arte y dar a conocer la nueva generación de artistas emergentes.

“Una obra de arte es un lenguaje. Un lenguaje que no se limita al simbolismo ni a la intención del artista, sino que también incluye las pinceladas, las técnicas y la mezcla de colores, explica el artista y docente Jhonny Campines.

“El todo de la obra es el nexo de estos elementos. Una obra de arte es un nexo entre símbolo y técnica, color y forma, artista y obra. Y la experiencia del arte es un nexo entre espectador y obra. Éxtasis es el lugar y momento donde esta experiencia entre símbolo, técnica, color, obra, artista, espectador y arte, conviven juntos. Ese es el propósito de la exposición”, agregó el artista.

Jhonny Campines

En sus obras plasma la naturaleza en su plenitud mostrando la exuberancia de los bosques tropicales de Panamá y la importancia que tiene su conservación. Utiliza un estilo impresionista y realista, experimenta con materiales como papel satinado y pinturas acrílicas. “Esta exposición colectiva para mí es una gran oportunidad para mostrar mi arte y dar a conocer mi estilo y técnicas artísticas”, dijo.

Oliver Sánchez

Conocido como Shelton, transmite una reflexión sobre cuánto influye el color en el diario vivir de las personas. “El color nos acompaña a lo largo de nuestra vida, son indicadores sensoriales naturales con los que muchos de nosotros percibimos alegría, dolor, peligro y amor”.

En sus obras plasma el color. Las complementa con la geometría, “llevo a cabo un estilo cubista abstracto, hasta un impresionismo abstracto. Empleando colores saturados y formas lineales”. Sánchez relató que durante su proceso creativo, se toma el tiempo de investigar el tema que va a interpretar, “sean temas cotidianos, paisajes, fauna, o sensorial/emocional. Luego de eso paso días boceteando, escogiendo los colores adecuados hasta llegar al que me guste para plasmarlo pictóricamente”.

Giusseppe Machado

Sus obras están marcadas e inspiradas por cuatro elementos distintivos: la figura humana como protagonista, una atmósfera espiritual o mágica, los colores vivos y la riqueza cultural panameña, “considero que esto último es lo más importante, pues nuestra cultura es nuestra identidad. Conocerla y darla a conocer es nuestro deber como artistas y panameños”.

El artista contó a La Estrella de Panamá que su proceso creativo inicia con una idea que surge de experiencias y conocimientos que va adquiriendo, “a medida que aprendo y descubro cosas, más ideas surgen”, expresó.

“Estás ideas pasan a un boceto inicial, puede ser uno o varios, que generalmente cambia a medida que voy desarrollando la obra. Durante este proceso hago una investigación sobre el simbolismo que usaré, los elementos que se pueden añadir, y todo lo que voy descubriendo que compagine con la idea inicial, se añade al lienzo. Mi proceso no es cerrado, es flexible; mi obra, desde su inicio hasta su final, va evolucionando hasta el resultado final”, agregó.

Grenal Mecha Membache

Su arte está inspirado en la representación de la fauna y la flora a través del movimiento artístico surrealista, busca plasmar la armonía y la importancia que tiene el medio ambiente, “está siendo olvidado y apartado de todos los proyectos industriales en todo el mundo; debido a esto se ha ido perdiendo la conexión entre el hombre y la naturaleza, los humanos no tienen la misma sensibilidad hacia los animales, plantas u otros, como lo tenían muchos años antes”, detalló.

Membache es originario del campo, “donde convivía con la naturaleza, por eso decidí incluirla en mi profesión artística, en primer lugar para no olvidar mis orígenes, y a la vez para expresar sentimientos, sensibilizar y aportar amor y respeto a nuestra madre tierra por medio de las artes”, añadió el artista.

En su proceso creativo destaca cuatro factores que le sirven para realizar una obra: inspiración, pensamiento, sentimiento y materialización de la inspiración. “Entre estos puntos, el boceto antes de la realización de una pieza, me ayuda mucho al momento de empezar a pintar, aunque improvisar y dejar que cada elemento y colores vayan fluyendo dentro de la obra es lo que más me llena y me emociona”.