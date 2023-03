Persistir, la clave para alcanzar un financiamiento cultural

Arrancar con el programa de corte social o cultural y persistir en desarrollo del mismo son las principales recomendaciones que brindaron expertos de la escena cultural panameña durante el conversatorio ‘Cómo procurar mejor el financiamiento para la realización de la cultura en Panamá’ realizado este jueves en el Teatro de La Manzana de Santa Ana.

Uno de los expositores, Harneet Sigh, director de La Manzana, apuntó que es importante empezar una vez se tenga el boceto, es decir, no procrastinar con la propuesta. Todo se empieza con el “hacer”, comentó Sigh, ya que en la ejecución del proyecto se conseguirá más apoyo y colaboración. “Que no nos detenga el ¿qué me falta? Siempre puedes hacer algo”.

No tiene que ser algo gigante, empieza por lo que puedes lograr con tu ecosistema actual, ya sea un cine abierto en tu patio o un proyecto de intervención urbana, como una parada, y no necesariamente todo una calle, puntualizó.

Sigh explicó que es importante colocarse en la posición de un inversionista y preguntarse por qué mi proyecto merece ganarse una inversión si hay miles de personas que también se encuentran en con la misma meta, señaló a La Estrella de Panamá en el evento que se hizo en coordinación con el Festival de Artes Escénicas (FAE) y AROC Panama.

En este contexto, Roberto Enrique King, presidente de la Fundación Pro Artes Escénicas y Audiovisuales y productor de FAE, remarcó que lo primero que se debe tomar en cuenta en la industria creativa es la “persistencia”.

“No hay que desanimarse, porque este es un medio muy difícil, no hay una receta para tener una sostenibilidad económica, nosotros no la hemos encontrado [la FAE]”, sin embargo, reveló que actualmente se esta “vendiendo” el festival por temáticas.

Por ejemplo, ‘Mujeres en escena’ de FAE 2023 es un programa especial que tiene un mercado específico. “Le estamos ofreciendo el proyecto a instituciones y empresas que tengan a la mujer entre sus preocupaciones o programas [que la involucren]. Estamos en plena gestión, enviando cartas”.

“Es un trabajo de investigación. Tú tienes que hacer una propuesta sabiendo lo que quiere hacer el otro. Hacer una investigación concisa sobre la marca, ahora que la responsabilidad esta tan de moda, busca cuáles son sus ejes de responsabilidad social y ajusta tu propuesta a eso para que las cosas funcionen mejor”, concluyó King a este medio.