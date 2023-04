Tras la caída de NFT de Fortune ofertarán la portada de una revista icónica

La caída de NFT de Fortune permitirá a los coleccionistas ofertar por la portada de una revista icónica "1337" del pionero artista generativo y la codificadora creativa panameña Itzel Yard, también conocido como IX Shells. La venta tendrá lugar durante 24 horas, a partir de la 1:00 p. m. EDT del 9 de abril en Foundation.

El artista señaló que la revista '1337' fue hecha para simbolizar la esperanza y la alianza. "Realmente resoné con la visión del director creativo de Fortune de difundir una perspectiva positiva en el mundo, en lugar de solo centrarme en lo que está mal. Como artista de un país en desarrollo, creo que mi participación en Fortune puede ayudar a los artistas latinoamericanos a sentirse vistos y reconocidos, abriéndoles las puertas para participar en un nuevo mundo de web3 también", expresó Itzel Yard.

"Vivo en Panamá y todavía somos una sociedad en desarrollo. No hay una gran comunidad criptográfica, y no muchos artistas realmente la han aplicado. En Panamá, a menudo bromeamos sobre cómo nos llegan las últimas tendencias, no por desinterés, sino por los sistemas que nos impiden acceder a la riqueza mundial mientras nuestros recursos son sobreutilizados y abusados", agregó.

Así afirmó que este estancamiento "impacta nuestra economía y creatividad". Para el artista generativo su arte, su personalidad y su deseo de relacionarse con el mundo representa esta lucha.

"Salir de mi zona de confort beneficia a los demás, no solo a mí, y he dejado de buscar trabajos tradicionales para concentrarme en el arte y el crecimiento personal. Ahora, me reincorporo al mundo para generar un impacto, enriquecido por mis experiencias artísticas y transformaciones personales con el arte digital”, concluyó.