Retratos de danza en Panamá

La muestra "Gus Barrios, la poesía visual de la danza’ es presentada hasta este 28 de mayo en Multiplaza. La exposición incluye fotografías de las integrantes del Ballet Nacional de Panamá.

También se abarcan imágenes de otras bailarinas, como María Alejandra Sheffer Jaramillo del Ballet Academy, y María Victoria Barrios, ex bailarina del Ballet Nacional de Panamá, explicó Barrios a La Estrella de Panamá.

La mayoría de las fotos del fotógrafo hasta la fecha han sido colaboraciones artísticas con bailarines abiertos a explorar la naturaleza de estas composiciones, manfestó Barrios.

“Mi interés no es necesariamente capturar una pose, salto o movimiento en particular; también explorar las varias formas y el lenguaje visual que estas personas pueden expresar y que muchas veces no puede ser replicado. Me refiero a esto como: la poesía visual de la danza y el movimiento”, dijo Barrios.

Desde el 2020 justo antes de la pandemia Barrios empezó a trabajar con la danza entre otras disciplinas, de las cuales “he podido expresarme de una manera muy enriquecedora".

"Durante gran parte de mi carrera profesional he trabajado con atletas, movimiento, ritmo, forma y técnica. Por lo que, podrás ver una fuerte influencia de esto en mis trabajos fotográficos actuales”, concluyó.