Líderes: ¿quienes son los referentes de la próxima generación?

La revista 'Time' lanzó la versión 2023 de su lista 'Next Generation Leaders', en la cual anualmente se destaca a aquellas personas que han logrado captar la atención de los más jóvenes con su trabajo

Rene Silva, periodista brasileño. Redes Sociales

“Solía leer los periódicos y no veía a la favela que conozco representada. Los medios solo hablaban de tráfico de drogas, violencia y muertes, así que la gente que las conoce piensa que es lo único que se vive ahí”, destacó Rene Silva a la revista TIME.

El periodista brasileño es uno de los escogidos por el semanario como una de las figuras clave para la siguiente generación, en el listado anual 'Next Generation Leaders', debido a su trabajo en el diario Voz das Comunidades, que reporta la realidad de los barrios donde residen las personas de la clase trabajadora de Río de Janeiro así como parte de la población de raza no caucásica del país.

Así como él, otras nueve personas han sido escogidas para formar parte de la versión 2023 de 'Next Leaders Generation'.

Entre esos perfiles se encuentra el productor musical argentino, Bizarrap; los activistas Henry Tse y Sage Lenier; el chef, de raíces costa marfileñas, Roze Traore; la banda surcoreana NewJeans, la influencer feminista Drew Afualo; la CEO Melanie Perkins, el golfista estadounidense Matt Fitzpatrick y la estrella de cine Florence Pugh.

Henry Tse, activista por los derechos LGBTQI+ de Hong Kong.

En Voz das Comunidades, Silva no solo habla sobre el crimen en las favelas de Brasil, el diario se dedica a crear conversaciones sobre las necesidades de las personas que viven en estas áreas, así como dar a conocer la riqueza cultural y los proyectos sociales que se dan dentro de estas comunidades. “Mi misión es que la voz de las favelas se escuche cada vez más alto”, también destacó el periodista brasileño.

Henry Tse

En otros hemisferios, el activista Henry Tse lucha por los derechos de las personas trasgénero en Hong Kong. Su trabajo inició en 2017 y hace poco logró que la Suprema Corte del país votara en contra de que las personas transgénero necesitaran pasar por todas las cirugías de afirmación de género para cambiar sus indicadores de género en cualquier tipo de documento legal.

A pesar de esto, Tse y otros activistas siguen protestando para la completa implementación de su victoria judicial por los poderes legislativos y ejecutivos del país, sin embargo, el activista espera que esta noticia sea la primera piedra para que otros países del continente asiático tomen la iniciativa de aplicar políticas parecidas y velen por los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQI+.

Drew Afualo, influencer y feminista.

Sage Lenier

Sage Lenier también lucha por el futuro de cientos de personas. La activista estadounidense de 24 años pasó de las palabras a las acciones y en 2018 creó un curso en la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley), para lidiar con el sentimiento de culpabilidad y desesperación por el cambio climático y enfocar los esfuerzos de los individuos en soluciones sostenibles.

Aunque su iniciativa solo contó con 25 participantes, hasta el momento el curso ha sido del provecho de 1,800 estudiantes de esta universidad, por lo que ha ganado un puesto entre el grupo de personas más influyentes para las nuevas generaciones de este año en la revista TIME.

Después de una encuesta realizada por la UC Berkeley a los estudiantes que han participado en el curso de Lenier, el 71% dijo querer participar en iniciativas u organizaciones en contra del cambio climático en un futuro y en 2021, la compañía de reciclaje Zero Waste USA ayudó a que este curso fuera accesible a muchas más personas lanzando una versión en línea para que otras universidades, escuelas secundarias en todo Estados Unidos y demás espacios digitales puedan verse beneficiados por la información de la activista.

Roze Traore, chef estadounidense con raíces costa marfilenses.

Roze Traore

El chef Roze Traore también forma parte de 'Next Generation Leaders'. Su hotel y restaurante, La Fourchette de Roze, que tuvo la oportunidad de abrir en el país natal de sus padres, Costa de Marfil, ha creado una conversación sobre la superación de dificultades al abrir un negocio en un país foráneo y conectar con la cultura de esta nueva audiencia, incluso si este es de su propia cultura.

Sin embargo, aunque al inicio no fue tan fácil adaptarse a las costumbres del país africano, Traore vio esto como una oportunidad para la innovación, especialmente en sus recetas.

Con los ingredientes nuevos que le proporcionaba Costa de Marfil y que nunca pensó obtener mientras estaba en los Estados Unidos y sus conocimientos previos sobre la comida occidental, logró una nueva mezcla de sabores que lo ayudó a ganarse un espacio dentro de la cultura gastronómica del país de sus padres.

“Mi misión nunca fue venir y simplemente tomar la comida africana [como propia], dado mis orígenes, quería hacer e introducir una propuesta diferente, que es lo que he hecho con estos ingredientes”, señaló.

Drew Afualo

“Es muy común que los hombres tengan malas actitudes en espacios digitales y no sufran consecuencias porque todo es anónimo, por eso me gusta pensar que soy la consecuencia tangible [de sus malas acciones]”, dijo Drew Afualo a TIME, en su entrevista por 'Next Generation Leaders'.

La influencer de TikTok tiene una plataforma compuesta por ocho millones de seguidores y un podcast de Spotify, llamado The Comment Section, en el cual se dedica a hablar sobre las actitudes misóginas de los hombres en el internet con el fin de volver los espacios en línea un lugar seguro para las mujeres, quienes en redes sociales como TikTok reciben insultos o son juzgadas por su apariencia.

A partir de esto la influencer se ha ganado múltiples detractores en la plataforma, Afualo admitió que en ocasiones es difícil lidiar con las malas impresiones de otras personas en TikTok, sin embargo, según ella, el hecho de que inspira a sus seguidores a defenderse a sí mismos es lo que la hace seguir haciendo este tipo de contenido.