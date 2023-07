Todos necesitamos de otras personas, y puede que no siempre sepamos cómo hacer para lograr ser eficientes en esa comunicación

Cómo no estropear la comunicación

Para mantener una buena comunicación, aporte información útil sobre el tema. Pixabay

Comunicarse hoy se ha convertido en un desafío, hay muchos medios disponibles, formas de escribir, y se ha perdido el comprender de qué forma capta mejor mi interlocutor mi mensaje.

¿Te has preguntado cuál es la razón por la cual tu mensaje no llega al destinatario, o no es comprendido, o tal vez por qué una persona se enoja luego de conversar contigo?

Todos necesitamos de otras personas, y puede que no siempre sepamos cómo hacer para lograr ser eficientes en esa comunicación.

Algunas preguntas para hacerte, cuando estás en una conversación:

1. ¿Estás pensando en otras cosas mientras la otra persona habla o te distraes fácilmente?

2. ¿No estás prestando atención a tu lenguaje corporal y tus gestos son automáticos o poco expresivos?

3. ¿Te cuesta recordar detalles de lo que se ha dicho en la conversación porque tu mente está divagando?

4. ¿Respondes automáticamente sin reflexionar sobre lo que vas a decir, sin tener en cuenta tus propias opiniones o sentimientos?

5. ¿No muestras empatía hacia la otra persona, no te interesas genuinamente por lo que dice o siente?

6. ¿Te sientes incómodo en la conversación y deseas que termine rápidamente?

7. ¿No te sientes auténtico o sincero al expresarte, como si estuvieras usando máscaras o roles para complacer a los demás?

8. ¿Pierdes la noción del tiempo y te impacientas, deseando estar en otro lugar o haciendo otra cosa?

9. ¿No te sientes conectado emocionalmente con la otra persona, como si hablaras con un extraño en lugar de con alguien cercano?

10. ¿No compartes tus propias experiencias, pensamientos o sentimientos, evitando revelar algo de ti mismo?

Aunque no lo creas, somos mucho más que lo que la persona ve, nos comunicamos con el cuerpo, con el tono, con el mensaje y con nuestra energía.

Cinco distorsiones de la comunicación y cómo resolverlas:

1. Criticar. Sugerir hacia el futuro en términos positivos.

2. Dar órdenes. Pedir, preguntar.

3. Imponer. Dar la opinión y aceptar la ajena aunque no esté de acuerdo.

4. Adivinar. Decir que intuyes que algo es posible.

5. Generalizar. Especificar

Al cambiar tu actitud y el lenguaje que utilizas, podrás transformar la forma en la que te comunicas y la manera en que eres percibido.

Cinco pilares de la comunicación:

1. Empatizar: ¿Qué estará pensando, imaginando, sintiendo, necesitando tu interlocutor? Observar (mirar, escuchar).

2. Armonizar. Reflejar, devolver con palabras lo que has captado aunque no estés de acuerdo.

3. Preguntar. Invitar a pensar sobre el objetivo de la persona, el origen de su creencia u opinión, lo que necesita.

4. Acariciar. Dele caricias positivas incondicionales de aceptación o condicionales (elogios por sus logros).

5. Informar. Aporte información útil para el tema sobre sí mismo, otras personas o datos.

Espero te sirva y comiences a aplicar en alguna área o relación que te interese. Buena semana.

Paula Cabalén @paulacabalen

Mentora de vida y negocios. Consultora. Conferencista