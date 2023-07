La huelga de actores eclipsa la primera mitad de una Comic-Con 2023 con escasas novedades

La primera mitad de la Comic-Con 2023 concluyó este viernes marcada por las huelgas que mantienen paralizado Hollywood y que han provocado que el trasiego de estrellas de la gran pantalla y el volumen de novedades y estrenos haya sido, por el momento, bastante limitado con respecto a otras ediciones.

A la considerada como la convención pop más importante del mundo aún le restan dos días para tratar de atraer un foco mediático que en sus primeras jornadas se ha centrado más en las actividades de ocio alternativas que en las novedades del mundo audiovisual.

Tan abarrotado como de costumbre, el evento, que reúne diariamente a 45 mil asistentes aproximadamente, ha contado con fans llegados de todo el mundo para disfrutar de las populares sagas como Star Wars, El Señor de los Anillos, Marvel o DC.

Sin embargo, esta vez sin las labores de promoción realizadas por las caras más conocidas de la industria porque los sindicatos de actores y guionistas de EE.UU. prohíben a sus profesionales participar en cualquier evento publicitario o prodigarse ante medios de comunicación mientras duren los paros.

A esto hay que sumar que, previendo el contexto que se iban a encontrar, plataformas como Netflix o HBO, estudios de la talla de Universal o Sony Pictures, y franquicias como Lucasfilm ya habían decidido ausentarse de la cita.

LAS TORTUGAS NINJA, JOHN WICK Y "THE WALKING DEAD", PROTAGONISTAS MOMENTÁNEOS

Así, adelantos exclusivos como la nueva serie del universo "Adventure Time", titulada "Adventure Time: Fionna and Cake", y un avance de 20 minutos de duración de la próxima versión de las Tortugas Ninja, "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem", fueron lo más destacado del jueves.

Una jornada en la que tuvieron su momento de gloria los youtubers australianos Danny y Michael Philippou (más conocidos como Aka RackaRacka) gracias a la presentación de su estreno como directores en el género de terror. "Talk to Me", título con el que debutan, está auspiciado por A24, la productora de "Everything Everywhere All At Once".

El viernes, el público pudo presenciar la comparecencia de Jamie Lee Curtis en calidad de escritora con "Mother Nature", una novela gráfica de tinte ecologista también bajo el paraguas del género de terror.

Asimismo, los fans de la icónica comedia para adultos "Rick and Morty" celebraron su décimo aniversario con un tráiler inédito de la nueva versión en formato anime que está desarrollando la productora Adult Swim: "Rick and Morty: Anime".

La confirmación de la segunda temporada de dos series inspiradas en la aclamada "The Walking Dead", "Dead City" y "Daryl Dixon", así como el tráiler de la esperada "The Continental: From the World of John Wick" fueron otros de los momentos más aplaudidos.

El segundo día concluyó con los premios Eisner, considerados popularmente como los Óscar del mundo del cómic, y cuyos galardones recayeron, entre otros, en el español Bruno Redondo ("Nightwing") como mejor portadista; en el estadounidense James Tynion IV ("House of Slaughter") como mejor escritor; y en la canadiense Kate Beaton (Ducks: Two Years in the Oil Sand) como mejor artista.

El púbico ahora espera que el fin de semana pueda deparar mayores novedades en una edición que, a priori, pretendía superar la del año pasado, cuando se anunciaron los tráileres de "Black Panther: Wakanda Forever", "John Wick 4", "Black Adam" y "Shazam! Fury of the Gods".

El cartel oficial para el sábado y el domingo cuenta con el estreno en primicia de nuevos capítulos de "Futurama"; sorpresas por definir en cuanto a las series "Star Trek: Discovery" y "Star Trek: Lower Decks"; y un adelanto exclusivo del filme animado "Babylon 5: The Road Home" como acontecimientos más destacados.