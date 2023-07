‘El Principito’, la nueva puesta de ‘Rondas’

Del sábado 5 al domingo 6 de agosto se llevará a cabo la obra en el Teatro Anita Villalaz. Cedida

El Principito es la nueva puesta de ‘Rondas’ que será presentada bajo la dirección de Raquel Arosemena desde el sábado 5 al domingo 6 de agosto en el Teatro Anita Villalaz.

“El Principito de Antoine De Saint-Exupery fue una de las novelas que me gustó leer cuando estaba en el colegio, en ese entonces, no lo entendía como ahora que soy adulta, su temática reflexiva y particularidades de los personajes, nos hacen ver como las personas ya adultas, limitan su imaginación, se olvidan de que fueron niños y su apego a lo material”, detalla Arosemena.

“El Principito es un clásico, que presenta temáticas que no han pasado de moda en sus ochenta años de haberse escrito. Siempre he estudiado imaginándome lo que leo, dándole vida a los personajes, imagino, como sería la voz, las acciones, por lo que ya me imaginaba como podría ser, sin imaginar que sería teatrista”, agrega a La Estrella de Panamá.

Esta adaptación a teatro tiene una versión libre, con un lenguaje sencillo de entender para todas las edades, afianzando las características de los personajes, para que sea más claro el mensaje, dándole dinamismo a través del teatro, el trabajo corporal, la danza, el maquillaje especial y la música, recalca la también actriz.

"El Principito nos habla sobre la responsabilidad, la importancia del amor y la amistad, y que “lo esencial es invisible a los ojos”, concluye.

‘Rondas’ se fundó el 5 de enero de 1993, por iniciativa de Arosemena con el objetivo de llevar enseñanzas, entretenimiento y cultura a la familia panameña. En el grupo artístico se enseña teatro a niños, jóvenes y adultos sin ningún costo.