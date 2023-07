Ayalapapers: la 'frustración y catársis' de José Gregorio León

La exposición reposa en el Archivo Nacional de Panamá. Larish Julio | La Estrella de Panamá

“De pronto surgió la gran oportunidad de ser el director financiero para Mossack Fonseca & Co., me llamó mucho la atención un artículo de la revista 'The Economist' diciendo que eran el número cuatro en el mundo dentro de su industria y eso me voló la cabeza. Sentí que había llegado al trabajo soñado, pero se convirtió en pesadilla casi tres años después de los Panama Papers”, cuenta el fotógrafo José Gregorio León, a La Estrella de Panamá, sobre la experiencia que lo impulsó a llevar a cabo su proyecto fotográfico más reciente.

Y es que 'Ayalapapers', que ahora se expone en el edificio del Archivo Nacional de Panamá, ha sido una forma de canalizar su frustración y otras emociones al verse involucrado en un escándalo mundial.

Dentro de las imágenes que presenta el artista se plasma cómo, aunque no está involucrado directamente en la empresa encargada de offshores, el caso y los procesos judiciales que conllevó en su momento fueron apoderándose poco a poco de su vida.

La serie de autorretratos también ilustra el proceso por el que tuvo que pasar León y la sensación de estar siendo perseguido por sus propios papeles, que representan los documentos de constancia por la medida cautelar perteneciente al proceso de Panama Papers, al ser un excolaborador de Mossack Fonseca & Co.

El trabajo del fotógrafo estará disponible hasta el final de este mes. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Con este trabajo, el fotógrafo fue seleccionado como uno de los expositores del Artes Visuales Fest del Ministerio de Cultura (MiCultura), que terminará a finales de este mes. 'Ayalapapers' fue inaugurado el pasado miércoles y estará en exposición, al igual que los otros proyectos seleccionados, hasta el lunes 31 de julio.

“Que el Ministerio de Cultura me seleccionara en este festival de artes visuales que organizan cada año es un impulso genial. A la inauguración de la exposición asistió el viceministro de cultura y se interesó [en mi trabajo]. Ha sido muy bonito y mis hijos estaban ahí, lo que para mí es un orgullo”, reflexiona León.

El principio

Después de que su esposa tuviera que relocalizarse debido a su trabajo, José Gregorio León migró de Venezuela hasta Panamá en 2011. Esto lo obligó a conseguir un nuevo empleo, pues tuvo que dejar atrás su puesto de trabajo como ingeniero en el país suramericano.

León se inspiró en su frustración y enojo por los Panama Papers, tras haber trabajado tres años en Mossack Fonseca. José Gregorio León

“A mí me tocó entonces recuperar mi empleo. Llegué a Panamá y empecé a buscar trabajo. Conseguí uno a los 10 meses y estuve trabajando un tiempo ahí, era un trabajo más pequeño de lo que yo estaba acostumbrado, pero surgió la oportunidad de trabajar en Mossack Fonseca & Co. dos años después”, expresó el fotógrafo venezolano.

Para León, en un principio la contratación en la antigua firma de abogados fue una señal de un buen inicio en su nueva vida en el istmo, sin embargo, al cumplir los tres años de ser colaborador en Mossack Fonseca, explotó el escándalo que cambiaría su vida y la de sus compañeros.

Como aparece en una de sus fotografías, el 31 mayo del 2018 la Fiscalía Segunda contra la delincuencia organizada de Panamá tocó la puerta de la casa del venezolano para encausarlo y llevarlo a declarar en el caso que se había abierto desde 2016.

“Estuve todo un día en la Fiscalía panameña esperando a que me interrogaran, cuando me interrogaron y entendí por qué me involucraron, yo me quedé muy tranquilo y les expliqué todo lo que sabía”, dice León a este medio.

El fotógrafo terminó de crear los autorretratos de la exposición en diciembre del año pasado. José Gregorio León

También menciona que estar asociado de manera indirecta al escándalo de los Panama Papers ha dejado una marca permanente en su futuro profesional.

De ahí en adelante fue obligado a presentarse en la fiscalía todos los viernes con la prohibición de salir del país.

Aunque en ese momento no lo sabía, el fotógrafo empezó a acumular sus propios documentos, para luego crear 'Ayalapapers'.

El proceso del proyecto

El proyecto nació en medio de la pandemia, cuando León empezó a explorar más la fotografía, que hasta ese momento había sido solo un pasatiempo.

“Decidí hacerme fotógrafo [tiempo completo] y empecé a tomar cursos 'online', talleres y conocer gente que también fotografiara. Si no hubiese sido por la pandemia, creo que [mi proceso] no hubiese sido tan rápido”, destaca.

De esta manera empezó a conceptualizar cómo podría mostrar su frustración y enojo con su situación actual en imágenes para poder descargarse, terminando finalmente 'Ayalapapers' en diciembre del año pasado.

Para el fotógrafo, el proceso ha sido catártico, exponiendo el escándalo de los Panama Papers a la población en general desde una perspectiva.

Este cuerpo de trabajo también se presentará próximamente en el Centro Cultural Alcobendas de Madrid, España.