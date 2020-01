Las frutas son uno de los alimentos con mayor cantidad de nutrientes y sustancias naturales, las cuales aportan grandes beneficios a la salud. En ese sentido, podría decirse que Panamá no tiene de qué preocuparse, pues posee gran variedad de frutas y a módicos precios como: mango, marañón, mamón, maracuyá, pitahaya, aguacate, sandía, granadilla, manzanas de agua, piña, coco, melón, papaya, guayaba, ciruelas, guinda, guineo, mamey, naranja, limón, fruta de pan, cereza, guanábana, guaba, caimito, nance, toronja, chirimoya, mandarina, banano, plátano, pipa, fresa, tamarindo, jobo, mangotín, marañon curazao, maracuyá, fresa y hasta uvas y manzanas, que complacen a todos y cada uno de los paladares durante los 365 día del año.

Sin embargo, hay países en los que estos productos alimenticios destacan debido a su escasez, calidad, forma y ostentosos precios. ¿Cuál de los siguientes frutos se atrevería comprar por más de cien dólares?

Piña de los jardines perdido de Heligan

El lugar, ubicado en el Reino Unido, es muy conocido por albergar el único Hoyo de la piña que permanece actualmente en toda Europa. Para ello, los horticultores crearon pequeños invernaderos calentados con una reacción química a partir de 30 toneladas de estiércol, orina y balas de paja. Pero hay que resaltar que las piñas nunca entran en contacto con el estiércol.

Piña de los jardines perdidos de Heligan. Tomada de Eden Project

Aunque estas piñas especiales no se venden en el mercado, los botánicos dicen que su costo, gracias a su singularidad, producción y ubicación única, podría tener un costo en subasta desde 1,562 a 16,000 dólares la unidad. De hecho, las estrategias utilizadas en la producción de esta piña reflejan técnicas antiguas.

Mango Taiyo

Los mangos Taiyo no Tamago son una frutas típica de Japón. Su nombre significa ‘Huevos del Sol’ debido a su forma ovalada. Son vendidos bien empaquetados con una gran cantidad de azúcar eligiendo siempre que no superen los 350 gramos. Una caja de dos mangos Taiyo no Tamago se vende hasta por 3,000 dólares.

Mango Taiyo No Tamago. Infobae

Uvas Ruby Roman

Esta uvas Ruby son originarias de Japón. Conocidas como “uvas de mesa”, - debido a que su tamaño es como el de una pelota de ping pong-, destacan por su enorme tamaño siendo solo posible encontrarlas en la prefectura de Ishikawa; producidas desde el año 2008 se venden envueltas por racimos llegando a costar 4.000 dólares cada uno.

Las Uvas Ruby Roman forma parte de las frutas más caras del mundo. Tomada de El Español

De modo que si alguna vez has saboreado una uva mientras recorrías el supermercado, frente a estas uvas no podrías hacerlo, puesto que son realmente muy caras como para que se encuentren al alcance de la tentación de algunos.

Sandía Densuke

Se trata también de una fruta japonesa. Pesadas y de color negruzco su alto precio se debe a su rareza ya que solo pueden ser encontradas en la isla de Hokkaido produciéndose unas 10,000 al año. Su exclusividad es apreciada por las personas más ricas que llegan a pagar 6,100 dólares por cada sandía.

La sandía negra es otro de los frutos más caros del mundo. Internet

Sandía cuadrada

También oriunda de japón, es considerada una fruta cara. Su crecimiento se produce en una caja, a ello se debe su excéntrica forma cuadrada. Su peso promedia casi seis kilogramos y aunque te cueste creerlo hay mucha gente bien dispuesta desembolsar 150 dólares por tener una, sin embargo, su uso frecuente es decorativo. Se puede decir que es muy caro para su corta vida útil.

El secreto de las sandías cuadradas radica en que los agricultores colocan la fruta dentro de un contenedor cuadrado hecho con metal y cristal. Este tipo de sandía se utiliza frecuentemente como para decoración del hogar. Amazon

Melón Yubari

Los melones Yubari son los que tradicionalmente se producen en Japón. Internet

Este melón es considerado el rey de las frutas. Se trata de una fruta híbrida y hoy ostenta el título como la más cara del mundo ya que podría venderse por 23,000 dólares, gracias a su dulce sabor. Solamente se encuentra en la isla de Hokkaido en Japón

Los estándares de calidad son muy altos y prevalecen sobre cualquier otro aspecto del producto, por eso la fruta llega a alcanzar precios tan elevados. Todos los años se realizan subastas en el mercado central de Sapporo (Japón), el Wall Street de las frutas.

Dekopon Citrus

Las Dekopon tienen el tamaño de una pelota de softbol y es de las más dulces del mundo. Los granjeros comenzaron a cosecharlas en 1972 y solo las mejores y perfectas son para la venta. Se trata de una especie híbrida de origen japonés, cuyo resultado surge de la combinación de la mandarina y la naranja, pero con un pequeño montículo en la parte superior.

Como su nombre sugiere, son de origen japonés, donde tradicionalmente se cultivaban, sin embargo han llegado a California donde se les conoce con el nombre de “Sumo”, donde pueden conseguirse por 80 dólares la media docena. Youtube

Así que si desea adquirir una de estas frutas solo tiene que ir a una subasta que se efectúa todos los años en Japón, pues es el país de donde proceden la mayoría de estas exóticas frutas.