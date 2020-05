Youtuber panameña regalará $3 mil entre sus seguidores en tiempos de COVID-19

Durante la cuarentena por el coronavirus, muchos famosos han sido criticados, pero en esta ocasión la conocida youtuber panameña Windy Girk, Katherine Cal Afú se unió a la causa y está regalando $3 mil entre sus seguidores, como una ayuda ante la crisis que se vive por la pandemia del COVID-19.

“Voy a regalar $3000 dólares a una persona al azar que le de RT a este twit y me siga en twitter!! (Si no me sigues no puedo hablarte por DM para enviar el dinero) Mostraré pruebas! Amor para todos”, publicó en su cuenta de Twitter la famosa youtuber. Pero esta no será la única vez, continuará con la premiación varios meses.

La publicación ya tiene 23,3 mil retuits , 17,4 mil me gusta y 4,8 mil comentarios.

Los comentarios generados han sido tanto positivos como negativos, algunas personas la han criticado indicando que solo quiere ganar fama en medio de la crisis, mientras que otros la han elogiado por su iniciativa.

De acuerdo con el último informe brindado por el Ministerio de Salud la tarde del martes 5 de mayo, Panamá tiene 7523 casos de COVID-19, de los cuales 136 son nuevos y 210 personas han fallecido.