Actividades para ordenar el hogar con creatividad

Esta temporada de cuarentena es una gran oportunidad para pasar tiempo de calidad con los niños y aprovechar para seguir formándolos de una manera positiva. Además de los juegos y actividades que se pueden realizar con ellos, también hay que enseñarles, con nuestro ejemplo, a disfrutar de estar en su espacio y de mantenerlo ordenado.

Por este motivo, te compartimos algunas actividades que puedes realizar con ellos para estimular el orden del hogar de una manera creativa y divertida.

Botellas recicladas para guardar útiles escolares

Con botellas recicladas de agua o detergente que haya utilizado en casa, lávenlas con jabón y agua, déjenlas secar al sol y córtenlas a la mitad. Una vez que estén secas, con hojas de colores o pintura témpera pueden decorarlas a su gusto, pueden hacer animales, flores o personajes animados. Cuando terminen de decolarlos y los materiales que hayan empleado se sequen, especialmente si usaron pintura, podrán convertirlas en estuches para guardar útiles, señala un comunicado escrito por personal de Crayola.

Cajas de cartón para guardar ropa

Con cajas recicladas, pueden ser de zapatos, refuerza cada uno de sus dobleces con cinta aislante o algún otro material resistente, y decoren la caja a su gusto. Te recomendamos que uses de preferencia hojas de colores, lápices o plumones y evites la pintura que podría manchar la ropa. Una vez que terminen de decorarlas, doblen la ropa para guardarla en cada caja que hayan elaborado. Aprovecha para enseñarles formas de doblado con el fin de que ahorren espacio y puedan acomodar todos sus objetos. La idea es que cada una de las cajas pueda separar y organizar la ropa de tus hijos, recomiendan.

Cuadros para decorar su habitación

Además de las herramientas que te compartimos para mantener todo en orden, cada una de estas ideas tiene el mismo sentido: que tus hijos participen en el proceso de darle su personalidad y significado a su habitación. Incluso si no tienen una propia, es importante que cuenten con un espacio solo para ellos.

Hay que enseñarles a los niños a apropiarse y cuidar de su espacio en el hogar, Cortesía

Los adornos, son esos objetos que terminan de darle personalidad a un hogar, por lo que, la tercera actividad es hacer un cuadro de manera fácil y sencilla, pero muy creativa. Con papel resistente, recorta un rectángulo del tamaño que desees. Una vez que lo tengas, con pintura témpera pinta las manos de tus hijos para que las marquen sobre el papel con el fin de hacer un árbol. Te recomendamos que sea témpera lavable de Crayola porque además de quitarse fácilmente con el agua, no es tóxica para los niños.

Una vez que las manos tengan pintura, júntalas y presiónalas sobre el papel, dibuja con la misma un tronco y deja secar. Cuando la pintura esté seca, coloca fotografías de tu familia alrededor con el fin de hacer un árbol genealógico. ¡No olvides incluir a la mascota!

Taller de arte

Desde pintar un cuadro, realizar una escultura o decorar alguna prenda de vestir, pondrán a prueba su imaginación será posible; lo mejor no hace falta salir de casa para comprar algo basta con los materiales escolares, como crayolas, colores, pinturas, plastilina, pegamento, tijeras. Además, es una oportunidad para reciclar botes, cajas, botones, ropa y demás cosas que ya no utilices,

Familia fitness

Puede que en la casa no exista mucho espacio, pero eso no es pretexto para no estar en forma. Puede colocar unas serie de hojas sobre el suelo para que los niños tengan que llegar de un punto a otro sin tocarlas. Puede usar una cuerda para saltar, utilizar una colchoneta en el suelo puede servir para hacer volteretas, abdominales, ejercicios con las piernas.

Realiza alguna de estas actividades con los niños y disfrute del tiempo en familia mientras cuidamos de nuestra salud. Recuerda que, de los momentos complicados, podemos encontrar un lado creativo y positivo, menciona el comunicado.