El príncipe Harry dijo en un discurso este domingo, que su nueva etapa de vida "no cambia quien soy ni mi compromiso con mi país"

Príncipe Harry: 'Me da mucha tristeza que haya llegado a esto'

El príncipe Harry rompió el silencio este domingo tras comunicar públicamente que la renuncia a sus títulos de realeza, junto a su esposa Meghan Markle, va a ser vigente a partir de la primavera de este año. Harry también señaló que la decisión se llevó a cabo con "gran tristeza" y "luego de muchos años de desafíos".

Luego que los duques expusieran sus deseos de ser económicamente independientes de la Corona inglesa, la pareja ha sido el objetivo de la prensa sensacionalista de Reino Unido. Principalmente Markle, quien estuvo bajo la lupa de los medios de comunicación, ha comentado abiertamente acerca de su posición dentro de la familia Real. "No es simplemente sobrevivir a esto, uno debe buscar prosperar y ser feliz, pero en este entorno ha sido muy difícil", comentó en una entrevista con ITV News.

En un discurso dado por el príncipe en una cena de caridad, se relató el largo proceso que llevó tomar la decisión de apartarse de la casa Windsor y las "largas horas de conversaciones" que tuvo que afrontar la pareja. "Me entristece mucho que haya llegado a esto, pero no había otra opción", explicó el heredero al trono.

La imposibilidad de que los duques siguieran sirviendo a la Reina, sin la utilización de fondos públicos, fue uno de los factores decisivos en el abrupto distanciamiento de la pareja frente al Palacio. "Nuestra esperanza era continuar sirviendo a la Reina, la Commonwealth y mis asociaciones militares, pero sin fondos públicos, desafortunadamente, eso no es posible", aseveró el príncipe.

La familia real en el Palacio de Buckhingham en 2018. Getty Images

Harry y Meghan no podrán utilizar los títulos privilegiados de 'Su Alteza' (Her y His Royal Higness, en inglés), pero sí podrán mantener el de Duque y Duquesa de Sussex, al mismo tiempo que podrán apoyar a la reina en tareas limitadas. La reina Isabel II también ha cedido a la pareja Frogmore Cottage, como su residencia principal en Londres. La misma fue remodelada por el matrimonio bajo un costo de $3 millones extraídos de fondos públicos que la pareja se ha comprometido en reembolsar a la comunidad.

Lo que aún no ha quedado claro es si el príncipe Carlos, padre de Harry y William, seguirá proporcionando ayuda económica a su hijo a través del Ducado de Cornwall -su patrimonio hereditario-, que ha financiado la mayor parte de sus gastos desde que se casaron en 2018.

De igual manera, los costos de seguridad para la pareja y su hijo, Archie, no se han discutido en el Palacio. La decisión de residir en Canadá tampoco es prometedora en temas de seguridad, y algunos preveen que aumentará los costos de vida en el territorio. "La mayoría de los canadienses apoyan mucho que los miembros de la realeza estén aquí, pero cómo se ve eso y qué tipo de costo implica, todavía hay mucha discusión", comentó el primer ministro Justin Trudeau a la emisora canadiense Global News.

El acuerdo entre los duques y la reina entra en vigencia en la primavera y será revisado por el palacio después de un año, según un funcionario del palacio.