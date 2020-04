‘Far Away Together’, un festival musical sin fronteras

En este momento de alta contingencia por el COVID-19, los festivales musicales y presentaciones de artistas de todo el mundo se han visto afectados por cancelaciones o aplazamientos, lo que crea complicaciones para quienes ya tenían listo su pasaporte, tiquetes y maletas para disfrutar de sus músicos favoritos.

En este contexto llega el festival musical virtual, 'Far Away Together', donde se presentarán más de 40 Dj’s y bandas desde el donde se encuentren en aislamiento para brindar conciertos únicos a sus fanáticos. El evento se llevará a cabo desde el 4 al 20 de abril en la dirección web www.farawaytogether.tv a partir de las 8:00 p.m. (hora local de México).

En el catálogo de bandas del festival se encuentran: Little Jesus, Poolside, Chetes y Girl Ultra. Otros que participarán son Rebel Cats, Casa Negra, Andre VII, De Nalgas, Simpson Ahuevo, Wet Baes, Tayrell, Esa Mi Pau, Astros de Mendoza y The Wookies, entre otros.

El festival reunirá a 40 músicos y bandas de todo el mundo durante 17 días consecutivos. Far Away Together

Los sellos discográficos más importantes de México se unieron para llevar a cabo el festival que, además de ser en apoyo a los músicos y bandas internacionales, presentará la opción de apoyar económicamente desde el sitio web donadora.org, donde cada persona podrá aportar el monto que deseen a ‘Far Away Together’.

Los organizadores del festival anunciaron que habrá recompensas para los donativos que incluyen desde suéteres, pines, pósters, bolsas representativas, hasta boletos generales y plus/vip para cualquiera de los festivales participantes tales como Bahidorá, Ceremonia, Hellow Festival, Hipnosis, MUTEK MX, NRMAL y Trópico.

Del donativo total al final de los 17 días, el 60% de las ganancias —que se espera alcancen los 500 mil pesos ($20 mil)— se dirigirán a los músicos y bandas que están en circunstancias difíciles por el nuevo coronavirus. El 40% restante será para la organización El Día Después, que creará un programa de restauración comunitaria musical una vez que termine la contingencia del coronavirus, con el fin de ayudar a grupos vulnerables dentro de la industria (músicos, staff y trabajadores).

México lanza una luz de apoyo en estos momentos de aislamiento para brindar un espectáculo nunca antes visto para toda Latinoamérica y para el disfrute de la música, una herramienta artística que une a todos en todo momento.

La Dama del Jazz panameña, Idania Downman, formó parte de la iniciativa #MiCulturaEnCasa. Ministerio de Cultura

Presencia musical nacional

Panamá se une a las expresiones culturales con el folclore nacional precisamente en las voces de personajes conocidos en el medio artístico local, pero también en los aportes de investigadores formales de esta disciplina. La cancelación de festivales culturales por parte del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud llevaron a los artistas a tener reacciones positivas para llevar las tradiciones y costumbres más cerca de la población.

En uso de las redes sociales y plataformas digitales, músicos típicos populares como Samy y Sandra Sandoval, Jhonathan Chavez, Keny y Kiara, Lucho de Sedas y Osvaldo Ayala se animaran a desarrollar eventos en conjunto con patrocinadores estatales como el Ministerio de Cultura, Sertv, la Presidencia de La República y empresas privadas (televisoras, telefónicas, medios digitales, licoreras y otros) para organizar los ya populares "bailes virtuales", llamando a una gran afluencia de público desde sus casas y ayudando a levantar los ánimos de la audiencia .

El proyecto #MiCulturaEnCasa está aportado al alivianar el estrés con la presencia de artistas nacionales, a través de sus expresiones, encontrando en la música típica popular, un contenido muy querido para la audiencia virtual. Asimismo, los trovadores panameños se han hecho sentir desde sus redes sociales, componiendo décimas. Con docencia y mucha responsabilidad llaman a la reflexión y sensibilización en temas de la COVID-19.