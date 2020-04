Jade Catta-Preta : ‘la comedia se ha convertido en una terapia’

Jade Catta-Preta es la nueva conductora de “The Soup”, emblemático programa del canal de televisión por cable E!. Durante la trasmisión se hace un recuento de forma cómica de los eventos más importantes de la semana en el mundo del entretenimiento y las redes sociales y, también participan invitados especiales. Catta-Preta es una cómica y actriz brasileña que trabaja en Los Ángeles, Nueva York y Brasil. Ahora, será la anfitriona del renacimiento de “The Soup”. Para renovar un espectáculo que se remonta a 1991, los productores tuvieron que traer a alguien a bordo que le diera un toque especial y jocoso.

- ¿Cómo entraste al mundo de la comedia?

Inicié en Brasil bailando, luego me empecé a involucrar con personas que estaban en el el mundo de la comedia y terminé enamorándome del stand up comedy. Poco a poco conocí más gente que me decía que lo mío era la comedia. Todo ha sido muy emocionante para mí.

- Un consejo para las personas que quieren entrar al mundo de la comedia

Que se sumerjan por completo en ese mundo, deben tener la mente abierta a conocer comediantes y personas. Les diría que estén muy activos en sus redes sociales, que hagan sus propios shows con sus ideas, que tengan canales propios, no esperen a que los demás les den chances, sino que sean ustedes quienes tomen la iniciativa.

- ¿Qué es lo que más te gusta de hacer comedia?

Para mí la comedia se ha convertido en una clase de terapia tanto personal como para quienes la ven. Disfruto mucho dándole alegría a las personas, ya que la risa es el lenguaje universal y quiero sentirme conectada a través del show.

- ¿Cómo conseguiste la oportunidad de volverte la anfitriona de "The Soup"?

Estaba en el radar de E! porque ya había hecho con ellos un programa piloto. Participé en las audiciones, me dieron el material para hacer todas las pruebas y al final conseguí el papel. En otras ocasiones en mi carrera ha sido mucho más complicado conseguir el papel, por eso ahora agradezco que se me haya dado de una forma tan fácil.

- ¿Hay algún invitado especial que quisieras tener en el show?

Dios mío, son tantos. Quisiera tener a cualquier invitado con quien sea divertido trabajar y que a la gente le guste.

- ¿Cómo se siente ser una latina que está teniendo éxito en los Estados Unidos?

Estoy muy orgullosa de mi trabajo y se siente muy bien representar a mi país. Me hace muy feliz que sepan que soy de Brasil.

- Las redes sociales se han convertido en una herramienta de trabajo y publicidada ¿qué tanto se verá de ellas en esta temporada?

Esperamos presentar las redes sociales tanto como sea posible ya que siempre había muchas conversaciones. La idea es ofrecerle al público más contenido y que de esta forma estén más conectados a nosotros.

- ¿Cuáles son tus expectativas para el nuevo show y cómo crees que la audiencia reaccionará?

La expectativa es divertirme. Que la gente al encender su televisor diga: ¡Hey! Ahí está mi amiga Jade. Quiero hacer reír a la gente, que se sientan cómodos conmigo y que se sientas felices de encender su TV cada semana para seguir el programa.

- ¿Qué sueños o aspiraciones tienes sobre esta nueva temporada?

Que la gente ame el programa, que en verdad se sientan cómodos con el show y que, en los momentos en que la gente esté triste o aburrida, puedan disfrutar de un show que los haga sonreír.