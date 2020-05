Alessandra Rosaldo y su hermana conquistan las redes con sus rutinas fit

Además de estar lista para su regreso a la pantalla grande, la actriz y cantante mexicana Alessandra Rosaldo ha plagado de ejercicio y entrenamientos las redes sociales junto a su hermana, la nutrióloga Mariana Sánchez, uno de sus pilares en momentos más oscuros, según confesó a Efe.

"Siempre fui deportista hasta hace como dos años y pico que abandoné el ejercicio y caí en un círculo vicioso de no comer bien, sedentarismo, de no apapacharme (darme cariño) a mí misma y eso me llevó a subir de peso, a no sentirme cómoda con mi cuerpo, etcétera, y ella (Mariana) fue quien me inspiró. Le dije 'por favor entréname y ayúdame'", contó la cantante en entrevista telefónica con Efe.

Según Rosaldo, la instalación de su hermana en California (EE.UU.) hace aproximadamente 9 meses, lugar en el que ella reside junto a su esposo Eugenio Derbez y su hija Aitana, fue lo que la hizo comenzar a cambiar sus hábitos, y a la vez motivar cada vez a más mujeres.

"Yo empecé a invitar amigas para apoyar a Mariana, ya que es su estilo de vida y su trabajo, y de ahí surgió la idea de anunciarlo en Instagram. La primera vez llegaron siete personas, de ahí brincamos a 20, hasta que se convirtió en una comunidad maravillosa que fue creciendo hasta que cada domingo eran 40 personas", recordó.

Así sucedió durante 30 domingos hasta la llegada de la pandemia, pero eso no las detuvo, pues fue Mariana quien propuso llevar a cabo estos mismos ejercicios por medio de redes sociales.

"Ahorita llevamos más de 40 transmisiones en vivo y buscamos darle un respiro a la gente. La idea de hacer ejercicio es dejar la mente sana y el corazón endorfinado", cuenta Mariana.

Entrenadora de los Derbez

Pero no ha sido únicamente Alessandra quien ha sucumbido a la tentación de entrenar con Mariana, pues a estas alturas del proyecto, que se transmite 3 días a la semana por Instagram live, ya las han visitado tanto Eugenio Derbez como sus hijos Aislinn y José Eduardo.

"Amamos a José Eduardo, fue el tercero en unirse. Eugenio estuvo en uno de parejas, que así que digas qué bien lo hizo... pues no, yo creo que se quedó con la espinita y seguro va a regresar. También estuvo con nosotros Aislinn y fue padrísimo verla, cómo es como mamá, con Kai dando vueltas alrededor, nada más nos falta Vadhir (expareja de Aislinn)", comenta Alessandra.

Sin embargo, José Eduardo demostró que el ejercicio no es del todo sencillo, pues su condición no era la más óptima y causó gran revuelo en redes.

Sin embargo, Mariana explica que no es del todo malo no tener una gran condición física.

"José Eduardo es divertidísimo y poner en evidencia la falta de condición que tiene lo fue, pero eso lo hace más humano que nunca, nos da chance (oportunidad) de enseñarle a la gente esta parte real de los seres humanos, independientemente de que seas actor de cine o estés sentado en un banco. La gente comentaba: 'Todos somos José Eduardo' y esa parte me ha encantado", aseguró Mariana.

Regreso al cine sin dejar su música

Después de ser parte del elenco de "No se aceptan devoluciones" (2013) y de una decena de telenovelas, Alessandra se encuentra ansiosa de poder estrenar su papel protagonista en "Melancolía", una película de Jorge Xolalpa Jr. que no pudo terminar debido a la pandemia.

"Tuvimos que encerrarnos y nos quedaron tres escenas pendientes que ya no sé si grabaremos o no porque el director está buscando armarla sin esas escenas y espero poder tener nuevas noticias", aseguró.

En la película, Alessandra interpreta a una enfermera que se ocupa de pacientes con enfermedades terminales a la par en que vive el duelo de la pérdida de su hija a causa de un tiroteo en la escuela.

Rosaldo también confirmó recientemente una segunda temporada de su serie de realidad "De viaje con los Derbez", a pesar de no tener una fecha concreta y espera poder regresar pronto a los escenarios con su agrupación musical Sentidos Opuestos.