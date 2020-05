Zeeko Zaki, el actor egipcio que triunfa en la televisión estadounidense

Las series policíacas son, probablemente, uno de los subgéneros de ficción con más adeptos. Capítulo tras capítulo intentan detallar al espectador el día a día de policías, detectives de homicidios, DEA, FBI o unidad de víctimas especiales. Prueba de ello es la serie FBI de Universal TV, protagonizada por Zeeko Zaki, primer actor de origen egipcio que interpreta un papel principal en la televisión estadounidense.

Lejos de personificar a un terrorista, mafioso o villano, como lo ha hecho antes, Zaki da vida al agente Omar Adom Zidan y mantiene la esperanza de que algún día se acabe el estereotipo que vincula a su pueblo natal con actos de terrorismo.

“Creo que mi personaje rompe estereotipos. Me parece que tener la oportunidad de desarrollar un papel importante y de representar a un personaje que se muestra normal, que actúa y muestra escenas en las que se lo observa como una persona normal hace que esos tabús se pierdan”, señala el actor.

“Me parece importante”, agrega Zaki “que en las películas o en las series se siga dando la oportunidad a gente de otras culturas o de otros países a actuar y hacer un trabajo que muestre que son personas, al igual que los demás, que tienen una vida normal y que pueden desarrollar el rol o la labor que sea”.

Para personificar al agente Omar Adom Zaki y el equipo cuenta con un asesor del FBI que “nos va guiando y enseñando cómo se comporta un agente real”. “Nos enseña cómo debemos caminar o hablar, todo hace que en verdad creas que el personaje es un agente del FBI. La idea es que lo que se muestra al público sea lo más realista posible. Creo que estaríamos un poco perdidos de no ser por esa guía que nos brindan, no sería tan legítimo”, indica.

Zaki empezó su trabajo en Hollywood “desde abajo, algo que le da esperanza a mucha gente”, dice. “Al inicio tuve que hacer mucho trabajo extra pero al final he tenido un proceso muy emocionante hasta llegar a lo que ahora es mi trabajo. A veces no era tan fácil de lograr pero después de seguir insistiendo, después de mucho esfuerzo y dedicación y de nunca parar es que he conseguido llegar hasta aquí”, detalla.

FBI se estrenó en 2018 y Zaki reconoce que con cada guión se aprende más. Y es que las series policíacas son fuentes de historias como el reciente estreno de Universal TV cuando “FBI” se encuentra en un episodio cruzado con su spin-off “FBI: Most Wanted”, en donde las tramas policíacas de ambas producciones se enfrentan para lograr solucionar el posible secuestro de 26 estudiantes.

“Creo que se aprende bastante de cada cosa que se realiza. Es muy interesante aprender cómo son los distintos tipos de actuación y cómo los desarrollas en distintos formatos”, dice Zaki.

“Hay series que tienen una historia que se desarrolla de forma episódica y que siguen una misma línea narrativa, hay otras en las que cada episodio es distinto o también están las películas que tienen una historia determinada. Ahora que trabajo con FBI puedo decir que ha sido mi mejor experiencia porque cada día aprendo algo nuevo trato de mejorar en las cosas que van surgiendo”, sostiene.