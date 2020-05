La modelo Mariana Herazo está en la portada de la revista Playboy España

Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, la modelo colombo-venezolana Mariana Herazo, posó este mes para la portada de la revista Playboy España, cuya edición de mayo y junio le dedica varias páginas en calidad de 'playmate' y modelo oficial de la revista.

No es para menos Herazo goza de un exótico cuerpo que nos recuerda al de muchas celebridades de la farándula internacional.

“Para mí es como un sueño. Para las chicas que estamos en el modelaje, es una súper meta. Pero no todas lo logran, no todas tienen el perfil. Jamás pensé que iba a estar en Playboy, una revista muy exigente con sus modelos”, explica Herazo mediante un comunicado.

Cada fotografía dentro de la revista va acompañada de una entrevista sobre su personalidad y labor profesional.

Como muestra de agradecimiento a la revista Playboy Herazo, escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias a Playboy España y todo el equipo de trabajo por esta meta alcanzada no solamente Soy portada, también la Playmayte del mes, he trabajado muy duro por esto y ahora creo que los sueños se hacen realidad... incluso en medio de una pandemia, espero me dejen muchos likes y comentarios con amor su Mariana H. Magazine / Revista”.

Al preguntarle sobre las críticas que suscitan estos temas en determinados sectores, Herazo menciona: “las mujeres tenemos que estar seguras de nosotras mismas".

“Tienes que hacer lo que te haga feliz. Respetar la vida del otro. La desnudez no es algo malo. Yo admiro mucho a Marilyn Monroe, la primera señora que posó en Playboy en los años 40. Tenemos que aceptarnos como somos, con todos los defectos que tengamos. Tienes que ser feliz y no prestar atención a los demás, porque al final es tu vida”, comenta la modelo, según el comunicado.

Mariana Herazo nació el 21 de diciembre de 1992 en Colombia, de madre colombiana y padre venezolano. Hasta los 21 años vivió en Venezuela, en el estado del Táchira. Tiene ambas nacionalidades. Luego se mudó a Barranquilla (Colombia), donde residen sus padres, y en 2018 emigró a Italia, donde actualmente reside.

Con un millón de seguidores en Instagram, Mariana es muy activa en las redes sociales. En 2013 apareció en la portada del diario venezolano Líder en Deportes, y en 2019 en diarios mexicanos como Esto y El Horizonte, entre otras publicaciones.