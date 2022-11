Bad Bunny se consagra mundialmente con una nominación general al Grammy

El cantante puertorriqueño Bad Bunny buscará consagrar internacionalmente su carrera con el galardón a mejor álbum del año, una de las categorías principales de la 65ª edición de los Grammy y a la que nunca había estado nominado.

El disco "Un verano sin ti" le ha dado a Benito Ocasio Martínez, más conocido como Bad Bunny, la posibilidad de regresar por la puerta grande a los Grammy, al haber logrado tres nominaciones, entre las que también se encuentran los apartados de mejor álbum de música urbana y mejor interpretación solista de pop por la canción "Moscow Mule".

El cantante de reguetón, quien por primera vez ha sido elegido para una nominación no latina, competirá contra Beyoncé, una de las contendientes más fuertes de la industria, pues este martes se proclamó como la artista más veces seleccionada de la historia de la Academia de la Grabación con 88 nominaciones, unicamente igualada por el rapero Jay Z, su esposo.

Además, se enfrentará a la británica Adele, quince veces ganadora del gramófono en dieciséis años de carrera y quien también regresó a la escena musical con un álbum de estudio, un íntimo trabajo discográfico bautizado "30".

Los demás candidatos a mejor álbum son el británico Harry Styles ("Harry's House), el grupo sueco ABBA ("Voyage"), la rapera Mary J. Blige ("Good Morning Gorgeous"), la compositora Brandi Carlile ("In These Silent Days"), la banda Coldplay ("Music of the Spheres"), Kendrick Lamar ("Mr. Morale & The Big Steppers") y Lizzo ("Special").

La nominación de Bad Bunny supone otro hito en su exitosa carrera, después de figurar como el artista más reproducido mundialmente en las principales plataformas digitales.

No obstante, el año pasado recibió el Grammy a mejor álbum de música urbana (una categoría únicamente latina) por el proyecto discográfico "El último tour del mundo" y en 2020 su álbum "YHLQMDLG" le había granjeado su primer Grammy a mejor disco latino de pop o urbano.

Actualmente Bad Bunny es el artista más nominado, con diez candidaturas, de los Latin Grammy que se entregan este jueves 17 de noviembre en Las Vegas.