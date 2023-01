A la edad de 93 años, la periodista Barbara Walters se despidió de este mundo luego de una gran carrera periodística y llena de reconocimientos por su famosa trayectoria en la televisión. Fue la primera mujer en copresentar un noticiero vespertino en uno de los grandes canales de Estados Unidos, en el año 1976.

A lo largo de su extensa trayectoria, llegó a entrevistar a un sinfín de personalidades famosas de muchos ámbitos, políticos, de farándula, deportivos y demás. Entre ellos destacan una entrevista a Fidel Castro, las hermanas Kardashian, Mónica Lewinsky, Richard Nixon, Mark David Chapman, entre otros.

Cabe destacar que las entrevistas del siguiente listado las realizó para ABC.

Mónica Lewinsky

En 1999 tuvo la oportunidad de entrevistar a Mónica Lewinsky en donde le preguntó directamente si en algún momento estuvo enamorada del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.

"¿Le dijiste alguna vez a Bill Clinton que estabas enamorada de él?", llegó a preguntarle Walters a Lewinsky. Esta última le afirmó que si y entonces Walters volvió a preguntarle si "¿Alguna vez te dijo que estaba enamorada de ti?".

En este momento Lewinsky contestó que "no".

Scarlett Johansson

Durante los 60 años de profesión de Walters, también tuvo la oportunidad de hablar con estrellas de cine. Una de ellas fue la actriz, Scarlett Johansson. En la entrevista le preguntó si a ella le agradaba ser vista como una personal solo para el sexo. "¿Te importa ser catalogada como sexo, sexo, sexo?", le preguntó Walters a la actual estrella de Marvel Studios.

"Nunca pongo una cara sexy así que no lo se", respondió Johansson.

Enseguida Walters le lanzó si a ella le gustaba su cuerpo, por lo que la actriz de 38 años respondió que es un "cuerpo normal".

Las hermanas Kardashian

En el 2011 le llegó el turno a las hermanas Kardashian. En el entrevista con Walters, la periodista le preguntó a las hermanas de como eran tan famosas si no tenían algún tipo de talento.

"A menudo las describen como famosas por ser famosas. En realidad no actúan, no cantan, no bailan. Disculpen, pero no tienen ningún talento". En ese momento la interrumpe Khloe Kardashian y le dice "pero seguimos entreteniendo a las personas".

Richard Nixon

El trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon también pasó por las entrevistas elaboradas por Walters en 1980. Durante el diálogo, la periodista le pregunta a Nixon si se arrepentía de no haber destruido las cintas de grabación, esto con relación al 'Watergate'.

"Sabes, curiosamente todo el mundo en Europa con el que hablé me dijo: '¿Por qué no destruiste las grabaciones?' Y la respuesta es que probablemente debería haberlo hecho", argumentó Nixon.

El legado que dejó Walters será eterno. En su última presentación, en el 2014, en el programa diurno 'The View' dijo "qué orgullosa me siento hoy cuando veo a todas las mujeres jóvenes que hoy están haciendo y reporteando las noticias. Si hice algo para ayudar a que eso ocurriera, ese será mi legado", dijo la ganadora de 12 premios Emmy.