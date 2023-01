Joana Sanz solicita el divorcio a Dani Alves

Esta decisión se la hizo llegar al brasileño a través de sus abogados ya que el futbolista no permitió dejarla ver a través del 'vis a vis'

Lo que era un secreto a voces, se vuelve realidad. La esposa de Dani Alves, Joana Sanz, le solicitó el divorcio al brasileño a través de sus abogados, luego de que el futbolista haya rechazado verla por medio del 'vis a vis', esto según contó la periodista Leticia Requejo en 'El Programa de Ana Rosa'.

Esta decisión llega después de que el brasileño estuviera por más de 10 días encarcelado debido a una presunta agresión sexual el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

"Ella ha tomado una drástica decisión que va a cambiar el rumbo de su relación, ya podemos confirmar que Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves", adelantó la periodista, revelando la decisión de la que es todavía esposa del brasileño de 39 años.

Requejo confirmó que Alves se enteró a través de sus abogados tras rechazar ver a Sanz. "La pregunta es: ¿Cómo se ha enterado el futbolista? Se lo han comunicado sus abogados porque Joana la semana pasada pidió un 'vis a vis' y él dijo que no quería ver a la que sigue siendo su mujer. La modelo quería comunicarle personalmente esta decisión y él, no sé si es porque esperaba que fuese a decirle esto, prefirió que no", mencionó la periodista.

Es importante destacar que en días pasados la propia Sanz eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotos que tenía con el futbolista, dando pistas sobre el fin de la relación.

A inicios del proceso, la esposa de Alves defendió a su todavía esposo. "Yo sé quién es y lo respetuoso que es", llegó a declarar Sanz. Sin embargo, ahora se siente arrepentida por estos comentarios en defensa de Alves, según cuenta Requejo.

"También me cuentan que en este momento Joana se arrepiente de estas primeras declaraciones defendiendo la postura de su chico, unas decisiones que ella toma por la abogada de Dani Alves", sentenció.