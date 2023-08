Ednita Nazario está en suelo panameño para iniciar su tour ‘La reina’

La artista que actualmente tiene 30 producciones musicales. Cedida | Revista Panamá

Luego de 13 años de ausencia Ednita Nazario retorna a Panamá este miércoles 30 de agosto. Se presentará en el Teatro Anayansi.

Durante una conferencia de prensa, la Diva Ponceña confesó que estaba esperando esta fecha con mucho amor porque ha estado en la que considera su casa, Panamá, en dos ocasiones en los últimos años, pero esta vez regresa en concierto.

Panamá es el primer país que abrirá su tour 'La reina'. Para esta cita la artista, que actualmente tiene 30 producciones musicales, reveló que le costó escoger las canciones porque sus fanáticos le piden todos sus éxitos y debe decidir cuáles cantar de su largo repertorio, sin embargo acepta que ha logrado un balance entre las canciones ya conocidas y los nuevos éxitos.

Entre los temas que promete cantar incluye Aprenderé, Lo que son las cosas, Mi corazón tiene mente propia, entre otras. "Estoy tratando de hacer un espacio para que no se me quede ninguna, ya que podemos cantar toda la noche y no acabaría, serán alrededor de dos horas y media, si quieren más ya saben soy toda suya", expresó entre risas.

Será una noche llena de sorpresas, siendo la participación de Liz Grimaldo una de ellas, quien para Nazario "es todo un honor compartir el escenario", ya que tiene una voz privilegiada, además de admirarla desde pequeña.

En tanto, Orlando Quintero, junto a su fundación, Probidsida, la sorprendieron con obsequios. La artista contó que es fanática de las molas y que tiene muchas en su casa.

Para finalizar, la artista recalcó que quiere seguir cantando a todas las generaciones, agradeció ser fuente de inspiración para muchos. Añadió que espera que su público panameño logre disfrutar el show que con tantos meses ha planificado.

Los boletos para este concierto están disponibles en Ticketpluspanama.com y tiendas @grandeligourmet