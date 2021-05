Ya sea en barra o como bebida caliente, el chocolate ha conquistado millones de paladares y se debe única y exclusivamente a su irresistible sabor; por algo es considerado como 'el manjar de los reyes'. Pero, ¿cómo elegir el mejor?

Un buen chocolate se distingue por su pureza y textura

Yoshiris Peña, chocolatier y fundadora de Oro Moreno Panamá desde 2013, explicó a La Estrella de Panamá que al momento de elegir un chocolate lo más importante es poner atención a los ingredientes. “Si el chocolate tiene como mínimo el 60% de pasta y manteca de cacao y bajos niveles de azúcar en cualquier presentación, es bueno. Pero si contiene otros ingredientes como sabores artificiales, edulcorantes y vainilla, que por lo general son añadidos para ocultar malos sabores en el producto a consecuencia de un mal proceso en su elaboración, ya no es un buen chocolate, sino que se convierte en una golosina”, reconoció.

Según Peña, otro consejo infalible para escoger un buen chocolate es optar por aquellos con altos porcentajes de cacao, del 60% hasta el 100%, puesto que entre más cacao tengan, su pureza e intensidad denotarán mejor calidad. “A mayor cantidad de cacao, menor cantidad de azúcar, porque lo que queremos degustar es el sabor a la fruta del cacao”, detalló.

La chocolatier mencionó que el chocolate artesanal se caracteriza por ser uno de los mejores gracias a su pureza y oscuridad, ya que en gran mayoría poseen hasta un 100% de intensidad de cacao.

Proceso de elaboración

Al momento de pensar en chocolate, como todo producto, imaginamos su elaboración, y este, sin duda, es uno de los elementos claves que lo hacen tan especial.

En ese caso, Peña argumentó que el sabor final del chocolate dependerá mucho del cuidado que se le brinde a las plantaciones, así como sucede con los viñedos. “Desde el proceso de cosecha, postcosecha, almacenamiento y el tostado del cacao, porque con este último se liberan todos esos aromas que se crearon durante la fermentación y lo que queremos conservar es el sabor a fruta”.

Reconoció que muchas personas están acostumbradas al sabor del chocolate golosina de grandes marcas internacionales y “nuestro recuerdo gustativo tiene como referencia ese sabor puro del azúcar y otros aditivos, y cuando prueban un buen chocolate no identifican ese color, sabor fuerte o puro del producto, y eso es lo que diferencia el chocolate artesanal del industrial”.

Peña también dijo que en su caso utilizan 100% cacao panameño traído desde Bocas del Toro. “La fermentación del cacao debe ser de tres a cinco días, porque si ese proceso no se hace bien el chocolate no obtendrá los resultados deseados”.

Además, “lo que pasa es que las grandes industrias toman ese chocolate y le agregan más azúcar y adquiere el sabor a chocolate”, afirmó.

Cacao en Panamá

Según Peña, uno de los mejores cacaos es el criollo. Pero no se trata de tener el mejor grano de cacao, ya que si no se trata correctamente en el proceso “por más que tengamos el mejor grano, el chocolate no obtendrá el mejor sabor del mundo”. Actualmente en Panamá hay tres variedades: el criollo, el trinitario y el forastero.

Para Luis Mejía, investigador principal del proyecto denominado 'La interacción microbioma y genética del cacao para biocontrol del moniliophthora roreri', el cacao en Panamá tiene mucho futuro.

Indicó a este diario que es un cultivo que se puede producir en muchas zonas del país al “contar con la tecnología para aumentar la producción de cacao de manera sencilla; pero es necesario que el gobierno y las agencias financieras apoyen al productor, tanto en transferencia de tecnología como en programas de financiamiento”.

Aunque el árbol de cacao produce la fruta durante todo el año en el país, es en mayo y a finales de noviembre cuando se logra la mejor cosecha.

Según ambos expertos, en Panamá se podría tener reconocimiento internacional con el chocolate, así como lo ha alcanzado el café.

Una publicación de la revista Forbes en 2020 reseñó que las multinacionales, como la suiza Nestlé –dueña de Kit Kat y chocolate Abuelita– y la estadounidense Mars –dueña de M&M y Snickers– presentaron una baja en la demanda de sus portafolios de chocolate debido al confinamiento, a una disminución en los ingresos de los hogares y al cierre de tiendas provocado por la pandemia. Por otra parte, según un estudio de Nielsen, el valor de la categoría de golosinas cayó en un 0.5% de marzo a junio de 2020, en comparación con el mismo periodo del año 2019.