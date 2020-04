Alida Spadafora:'Esa pausa que hemos tenido a nivel global ha servido para que la humanidad valore y cuide el medio ambiente'

La ambientalista y bióloga panameña, exdirectora del programa Basura Cero del Municipio de Panamá, Alida Spadafora, habla sobre cómo el frenazo de las industrias mundialmente, a raíz de la pandemia del coronavirus, ha provocado un respiro en el planeta. La defensora del medio ambiente y el desarrollo sostenible para Panamá también enfatiza en que la educación a la juventud panameña es primordial para hacer cambios drásticos luego de que esta crisis pase. Espera, además, que los gobernantes hayan cambiado su mentalidad ya que “no podemos seguir viviendo o actuando de la misma manera en que lo hacíamos, porque el planeta pidió un cambio y en eso es que tenemos que enfocarnos ahora. Hemos agredido a la naturaleza, hemos avanzado sobre sus hábitos naturales”, destaca.

Alida Spadafora funge actualmente como asesora sobre medio ambiente para Panamá y el mundo. Facebook

¿Considera que las medidas tomadas por los gobiernos del mundo, para erradicar la pandemia del coronavirus, han tenido un efecto positivo en el medio ambiente?

Esa pausa que hemos tenido globalmente ha demostrado que la huella que nosotros estamos dejando sobre el planeta es muy fuerte. Hemos contaminado nuestros ríos, suelos, océanos, aire, destruyendo nuestro medio ambiente, situación que luego se revierte a la humanidad misma. Definitivamente al estar la humanidad confinada en sus casas, le estamos dando un respiro a la parte viva de la Tierra.

Luego de esta pausa, ¿qué estrategias deben tomar los gobernantes?

Esta globalización salvaje que estábamos viviendo no debe continuar. Local o regionalmente tenemos que producir y tener un sistema de más solidaridad con los países de la región. Tenemos que consumir lo que producimos localmente y así ayudamos a nuestros productores. Económicamente, pienso que hay que cambiar la forma en cómo producimos y consumimos. Tenemos que abocarnos más hacia la agricultura interna. Tecnológica y científicamente necesitamos que los gobiernos inviertan más en investigación y en salud, para que esa salud sea igual para todos. El Estado tiene que fortalecerse, porque la crisis ha demostrado que un sistema de salud pobre, no funciona. Estados Unidos, que cuenta con un sistema de salud privatizado, tampoco funcionó para suplir la crisis.

¿Y la humanidad qué debe hacer?

En cuanto a la conservación de los hábitats naturales está claro que nosotros tenemos que proteger y valorar más las áreas protegidas, áreas verdes y nuestros parques nacionales, porque hay que respetar las demás especies. Necesitamos convivir armónicamente con toda esa diversidad que tenemos en la Tierra; ya eso nos va a permitir vivir más en paz con la naturaleza y estar menos expuestos a virus o contagios como el que estamos viviendo hoy.

“Esta globalización salvaje que estábamos viviendo no debe continuar. Local o regionalmente tenemos que producir y tener un sistema de más solidaridad con los países de la región”

El cambio debe radicar principalmente en la juventud, ya que es ella la que queda. Esos jóvenes son los que sufrirán más adelante por el resurgimiento de otras enfermedades, precisamente porque estamos invadiendo las zonas naturales y los hábitats de las especies. Convivir con la naturaleza de manera armónica tiene que ser uno de los objetivos claros de esta nueva generación.

¿Cree que una vez pase esta pandemia los gobernantes tomarán medidas económicas drásticas?

No pueden venir de forma agresiva a aumentar la economía. Creo que las industrias deben repensar la forma en cómo lo venían haciendo. La forma de acercarnos a la gente y de atender en los hospitales tiene que cambiar. Hay que hacer más teleconsulta, así como lo ha venido haciendo el Ministerio de Salud con R.O.S.A. Hay que implementar estrategias, y hacer un cambio importante en los sistemas económicos, políticos y de vida.

¿Cómo la humanidad tiene que valorar los recursos?

Pienso que esto ha servido a la humanidad para que cuide más a la naturaleza. Para que valore sus recursos (agua, aire, suelo, productos agrícolas) y la forma como producimos.

Este temblor de tierra que nos ha hecho el coronavirus puede realmente incidir en los cambios de vida más saludables.

¿Le estamos dando una pausa a las especies marinas?

Sí. Esta rica biodiversidad que tenemos en la Tierra es la que mantiene saludable las especies, incluyendo a la especie humana. Nosotros vivimos en un entramado ecológico muy complejo, que los científicos tratan de entender. Los virus, las bacterias y los hongos, los microorganismos hasta otras especies en los niveles o ciclos de la vida de cómo estamos interconectadas las especies unas con las otras es una forma muy compleja. Pero nosotros dependemos de todas las especies que nos acompañan, y la forma como estábamos viviendo, destruíamos esa pirámide en la que vivimos todos los seres vivos sobre la Tierra. La destrucción de las especies en peligro de extinción, eso nos afecta. Todo ese entramado ecológico sostiene la vida y la salud de los seres humanos.

¿Qué papel juega la educación ambiental en la juventud?

La educación debe jugar un papel muy importante en explicar cómo ecológicamente dependemos los seres vivos unos de los otros. Creo que la educación tiene que cambiar mucho. El objetivo de estar en la Tierra no es consumir y consumir... y destruir y destruir... nuestros hábitats, más bien tenemos que ser muy cuidadosos ... consumir solo lo necesario porque los recursos de la Tierra no son infinitos, ni los minerales, agua, petróleo, este último debe dejar de ser la fuente principal de energía para la economía globalmente. Existen muchas alternativas (energía solar, eólica, geotérmica), considero que a los ríos hay que darles un descanso. En los congresos hay muchos 'lobbistas' que no permiten ese cambio en los grandes países industrializados. Es el momento de hacer un gran cambio.

Estudios dicen que para 2050 la vida marina estará fuera de peligro...

Depende. Si seguimos la explotación pesquera, petrolera, como se ha venido haciendo, no creo que eso suceda. Sin embargo, si se hace más racionalmente, será posible. También el Estado tiene que jugar un rol más fuerte para lograr más instituciones fortalecidas y con capacidad para hacer vigilancia y no permitir que estas grandes empresas dominen el uso del agua, suelo y aire.