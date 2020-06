Luz Marie Bonadies: “En este momento la digitalización es el contexto en el que debemos movernos ”

El panorama artístico de Panamá se ha visto en constante renovación en los últimos años. Notables son las atrayentes exposiciones y nuevos descubrimientos de artistas panameños pertenecientes a diversas aristas del quehacer cultural.

Luz Marie Bonadíes es directora ejecutiva del MAC Panamá desde 2017. Cedida

La naturaleza innovadora del arte se presenta con resiliencia en medio de momentos de incertidumbre, ansiedad e incógnitas, lo que comprende bien la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC), Luz Marie Bonadíes, quien conversó con MIA, Voces Activas, acerca de las facetas del arte con respecto a la nueva realidad a la que se enfrentará la humanidad luego de la pandemia.

El aguante, asombro y capacidad de reinvención son características que se encuentran en un artista y que comparte Bonadíes en su gestión de la institución que hace de hogar a cientos de representaciones históricas de nuestra nación.

¿Cómo nace su amor por la promoción del arte y la cultura?

De pequeña me crié en Chile, fue ahí donde aprendí la importancia de tener espacios públicos de arte gratuito para la población, y cuando regresé a Panamá, a estudiar comunicación social, me di cuenta de que hacía falta mucha autogestión para ayudar a que diversas iniciativas tuvieran acceso a todo público. Mientras trabajé de editora de algunas revistas de moda, me interesó crear espacios de interés para voces de cambio que existían en la población.

El tema del proceso es algo que en Panamá no se le presta atención en muchas ocasiones. Queremos un producto útil e innovador, pero las instituciones y los creadores deben tener en vista ese camino y los sacrificios e inversiones que hay que hacer. Cuando apliqué para formar parte del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC), mi propuesta iba centrada en la vista del usuario y sus necesidades.

“Lo importante es crear oportunidades para el ecosistema que incluye a las instituciones, los usuarios, artistas, gestores, y demás”

Considero que lo importante es la manera en que creamos herramientas para la vida del ciudadano a través de la cultura. Mi enfoque para el MAC es interdisciplinario, es decir, no dar solo un espacio al arte visual, sino a otras disciplinas que lo complementan. Es vital dar espacios a las personas para que ejerzan su derecho cultural.

¿Cómo se puede lograr mejorar el mosaico cultural de Panamá con la interdisciplina artística?

He descubierto la importancia de cocrear, lo que significa que una institución o una persona no puede tener la razón absoluta, sino abrir la puerta al diálogo, el debate y la investigación. Escuchar lo que dicen los expertos, investigadores, artistas y gestores culturales como parte del mejoramiento de la academia, las universidades y sus pasos en el proceso de comprender la importancia de las expresiones culturales en la vida del país. Los gestores y las instituciones debemos entender que los procesos y la co-creación son claves importantes para crear oportunidades.

¿Cuál considera que ha sido su proyecto más destacable durante su gestión en el MAC?

Estoy en el MAC como directora desde 2017, y desde entonces el momento más especial que he vivido, ha sido cuando logramos llevar los contenedores de arte a las provincias del interior del país; ahí logré conectar muchas de mis pasiones y ver que se lograba el primer paso hacia un cambio tangible: llevar la colección del museo –que está presente desde 1960–, presentarla en una plaza pública de Chiriquí con una población diversa que por primera vez estaría expuesta a estas muestras. Cuando tomamos el megáfono y llamamos a las personas diciéndoles: “¡Acérquense, esto es gratis, y es de ustedes, para ustedes!”, fue un momento mágico y muy alegre tanto para ellos como para nuestro equipo.

¿Cómo ha sido de resiliente el MAC en medio de la pandemia?

El principal reto ha sido relacionarnos con las diferentes audiencias y conectar con ellas para descubrir sus necesidades y cómo desde el museo se puede apoyar para que estas sean cubiertas, teniendo en cuenta que somos una institución privada con fondos limitados, pero principalmente crear canales de comunicación para conversar con los usuarios, ser rápidos para crear un producto final adecuado para este momento y lograr la habilidad de “multitareas” del equipo sin caer en caos. En este momento la digitalización es el contexto en el que debemos movernos y llevar nuevos productos a los usuarios.

¿Considera complicado atraer a las nuevas generaciones de jóvenes a aprender sobre memoria histórica a través del arte contemporáneo?

Esto va muy ligado al sistema educativo que poseemos en Panamá y las expectativas de los usuarios. A través de encuestas nos hemos dado cuenta de que cada usuario tiene una expectativa diferente de lo que debe presentar el museo, y en el caso de los jóvenes, el reto radica en contextualizar la historia y traerla a lo contemporáneo, presentarlo de manera atractiva, y eso no es difícil.

El mayor desafío es educar al público –que solo espera aprender historia de forma lineal en un museo–, las diversas formas en la que el MAC presenta la memoria histórica junto con el arte y cómo esto ayuda a que se desarrolle el pensamiento crítico y la reflexión. En un país que no prioriza estas herramientas en su sistema educativo, es complicado como institución enseñárselas a los nuevos visitantes y dar ese paso para crear valor a las muestras y exposiciones disponibles.

¿Qué tan relevante es en este momento para el MAC reforzar el interés crítico de la población en el arte?

Es muy importante, y pese a que es poco realista decir que lograremos forjar una nueva mentalidad por completo en estos momentos, sin embargo, a través de encuestas que hemos realizado, nos hemos dado cuenta del público que atraemos, y muchos de sus miembros son ya amantes del arte y gravitan alrededor de este, lo que dio luz a la nueva campaña que hemos lanzado llamada “El arte nos hace”, lo que deja en blanco para que cada persona integre esta frase en su vida.

Para los jóvenes podría ser “El arte nos hace ver nuevas realidades”, o para adultos mayores podría decir “El arte nos hace conectar con nuestro patrimonio”, y así vamos hilando los intereses de las audiencias con la importancia de las expresiones culturales en su crecimiento integral. “Cocrear” es la palabra del MAC este año, lo que nos ancla a buscar nuevas conexiones entre la institución y los usuarios, artistas y gestores para crear nuevas oportunidades, abrir puertas a nuevas iniciativas y fortalecer la escena cultural nacional.

¿Cómo habla de una población el despertar colectivo que usa el arte como apoyo en su discurso?

Con el auge de las protestas en Estados Unidos en contra de la discriminación racial, revivimos una obra de un artista brasileño sobre los pantones de la piel, con lo que queremos recordarle a nuestra audiencia que el racismo es una conversación vigente y que el MAC siempre ha sido vocal sobre la necesidad de disminuir el racismo. En lo personal, estoy a favor del despertar colectivo contra la injusticia, sin embargo, me considero consciente de la protección al patrimonio nacional.

Cuestionar el statu quo y el contexto de las estatuas se debe basar en la contextualización de sus historias, y que la población sepa la razón por la que se celebran las acciones de aquellas personas y se debata si hay algo positivo o negativo críticamente, que aporte a la educación del país. Hay que tener respeto por la propiedad pública, a la vez que la población entiende lo que realmente pasó en aquella época del personaje histórico.

¿Qué otras pasiones tiene usted?

Me encanta el cine, la literatura, y todo lo que forme parte del círculo virtuoso del arte en sus diferentes aristas porque así lo he vivido desde muy joven, lo que ha sido muy protagonista en mi vida y me ha ayudado a ampliar mi visión del mundo. Quiero pensar que mi conexión con el arte será transmitida a mis hijos y les ayudará a tener un mayor entendimiento de por qué lo que vemos causa diferentes reacciones y cómo les ayudará a ser mejores personas.

¿De qué manera equilibra sus facetas de madre, esposa y dirigente del MAC?

Es complicado, pero últimamente me he sentado a reflexionar sobre lo que realmente significa tener calidad de vida, y encontrar tiempo para descansar no es algo que incluía en mi rutina antes, lo que deseo cambiar para buscar balance en el tiempo para mí, para conectar con las diversas esferas en la vida personal. Aún más, en el área cultural donde muchos trabajamos apasionadamente, cuesta un poco trazar los límites entre vida personal, social y laboral cuando muchas veces se vuelven la misma, por lo que tomar una distancia es importante para la salud física y de nuestra familia.

¿De qué manera se puede velar por los artistas nacionales en la actualidad?

Dentro de los pilares del MAC está la co-creación, la búsqueda de oportunidades y la valentía, tres elementos que pueden ser la diferencia dentro del panorama de apoyo para los artistas. Lo importante es crear oportunidades para el ecosistema que incluye a las instituciones, los usuarios, artistas, gestores y demás. El MAC se deberá convertir en un “hub de oportunidades”, siendo cónsonos con lo que brindamos a los artistas y nuestro trabajo con organizaciones internacionales, pese a la incertidumbre económica del museo, por lo que no podemos parar.

Junto a esto están las capacitaciones, con lo que promovemos el intercambio de ideas y opiniones de artistas panameños con otros de la región centroamericana en pro de apoyar la creación de redes de conexión latinoamericanas. De igual forma, buscamos transmitir el mensaje de que un solo actor no puede resolver las carencias del sector cultural, sino que se requiere la organización y el trabajo en equipo con otros actores que puedan aportar desde sus especialidades, con esfuerzo y conocimiento. La pandemia nos va a dejar como saldo positivo el darnos cuenta de que podemos ser más globales de lo que pensamos.