Melva Quintero: 'El turismo es el principal eje de la reactivación económica'

Melva Quintero lleva alrededor de 35 años promocionando a Panamá como destino turístico a nivel nacional e internacional. De hecho, en marzo de este año la Federación de Mujeres Periodistas del Caribe y Panamá (Femuper) y el Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias Sociales (Cenics) la reconocieron como Mujer Líder 2020 por su amplia trayectoria y aportes al desarrollo del sector. “Recibí este reconocimiento con gran orgullo y en representación de todas mis congéneres, que desde cada una de sus posiciones como hoteleras, gerentes de tour operadoras, emprendedoras, guías de turismo y transportistas hemos ido ganando espacios en una industria que hace 20 o 30 años era dirigida únicamente por hombres”, expresa Quintero a Mía Voces Activas. Confiesa que el galardón le rinde honor a todas las mujeres que han trabajado para impulsar a Panamá y también permite inspirar a las nuevas generaciones para continuar con este trabajo de manera sostenida. Quintero, quien también es miembro de la Asociación de Comunicadores Panameños de Turismo (Coptur), afirma que su amor por el país le ha permitido desarrollar su carrera. “Con el transcurrir de los años he visto llegar y desarrollarse a muchos nuevos profesionales, estableciendo una simbiosis, compartiendo mi conocimiento y experiencia, y aprendiendo de ellos las nuevas tendencias y su energía y ganas de crecer”, relata. Hoy, esta líder turística y actual gerente de ventas y operaciones de Canal and Bay Tours nos comparte su experiencia.

Melva Quintero. JCedida

¿Qué opina del liderazgo femenino en Panamá?

Las mujeres hemos venido demostrando nuestro valor y capacidad en todos los campos del quehacer nacional, pero hace falta más. Aún existe una gran brecha de equidad en Panamá, todavía existen personas que no le dan el respeto, valor y lugar a las mujeres en sus empresas. Seguimos escuchando casos de acoso laboral hacia las mujeres tanto en el sector privado como en el público, aunque cada vez son más las mujeres que levantan su voz de protesta y denuncia. Estoy segura de que es un tema de tiempo y cambio generacional para lograr una mayor participación y respeto hacia las mujeres en todos los campos.

El sector turismo es muy amplio, ¿cómo ve la participación de la mujer en este renglón?

El sector turismo, por su propia naturaleza de global, tiene la necesidad de ser inclusivo y respetuoso de la equidad de género, sin embargo, la cadena de valor del sector es sumamente amplia y es en algunos eslabones donde aún resta trabajo por hacer, el liderazgo femenino en la industria es marcado e innegable. En el sector hotelero, que hace décadas era liderado por hombres, vemos cada vez más a mujeres gerenciando, lo que significa que la presencia y el rol desempeñado por estas en la mayoría de las organizaciones relacionadas a la industria, va en desarrollo. Apuesto por una mayor participación del género, sobre todo de las nuevas generaciones de mujeres ejecutivas/emprendedoras en esta industria que es fundamental en la economía de nuestro país. Compañeras como Pinki Vander Hans, Sara Pardo, pioneras de la industria, son figuras que no puedo dejar de mencionar y que deben ser ejemplo.

¿Cómo es la relación de un grupo hotelero con los operadores turísticos actualmente?

La planta hotelera del país ha crecido significativamente, sobre todo en la ciudad de Panamá, y podemos decir que tenemos una oferta bastante competitiva con respecto a otros destinos. La relación hoteleros–tour operadores es de cooperación; ambas partes basan su actividad en la llegada o no de viajeros y cuando salimos a eventos internacionales y ferias promovemos el destino primero, y luego nuestros servicios. En muchos casos los operadores llevamos el negocio a los hoteles, y en otros, los hoteles nos refieren negocios. Es una relación donde siempre debe predominar el respeto mutuo y la ética profesional.

Si tuviera que seleccionar hoteles 'boutique' para un turista, ¿por qué provincia empezaría

Es una pregunta complicada de responder, no todos los hoteles funcionan para todos los tipos de turistas, sin embargo, puedo mencionar que existe una muy buena oferta de hoteles boutique en provincias centrales como Los Santos, los cuales pueden ser utilizados como base para explorar el resto de la región que es muy rica en cultura y tradiciones y es lo que un viajero busca. Mientras que Tierras Altas, en Chiriquí, cuenta con una oferta de hoteles tipo boutique que han desarrollado toda una plataforma para vivir verdaderas experiencias relacionadas con el café, el cacao, y no podemos dejar atrás la gastronomía que se decanta en el área del cordón Pacífico y en Coclé. Ni hablar de la ciudad de Panamá, donde contamos con joyas de hoteles boutique en nuestro encantador Casco Antiguo. Este tipo de hoteles nos permiten llevar el verdadero sabor de Panamá a los aventureros y amantes de las experiencias reales, de la buena comida o de un café de calidad.

¿Qué estrategia utiliza cuando promociona a Panamá?

Me resulta muy interesante el planteamiento de esta pregunta, ya que cuando viajo no llevo la camiseta de la compañía por encima y lo primero a mercadear es Panamá como destino turístico. Una vez captada la atención de los clientes potenciales, vendrá entonces la etapa de hacer la presentación de los servicios de cada uno. Es sumamente importante ofrecer un servicio de calidad y que sea congruente la relación servicio versus precio, ya que si aumentamos nuestro precio las expectativas de los potenciales clientes pueden jugarnos en contra, es decir, la honestidad en esta industria es también fundamental. El turismo no es un producto tangible; vendemos servicios que satisfacen los sueños de vacaciones o la necesidad de conocimiento de nuestros viajeros. La estrategia para promocionar Panamá en cada una de las ferias o países a los que he asistido es hablar de las ventajas notables de mi bello país, de su historia y geografía que han determinado lo que somos hoy día, y luego resaltar las experiencias positivas que podrán vivir una vez que estén en nuestra tierra. Es importante en esa estrategia también destacar la versatilidad de Panamá como destino, accesible por vía aérea, terrestre y con importantes puertos de cruceros en la costa Caribe: Colón 2000 y el Home Port. El producto está allí y es bueno, solo hay que promocionarlo adecuadamente .

¿Qué es lo que más les atrae a los turistas de Panamá?

El principal pilar que atrae a nuestros visitantes es el Canal de Panamá, sin embargo como panameños tenemos muy claro que hay mucho más que ofrecer. Tomamos como punto de partida la vía acuática, pero también nuestra historia como nación desde el surgimiento del istmo, así como también el Canal, convirtiéndonos desde entonces en puente de vida. A raíz de ese desarrollo histórico ligado a nuestra posición geográfica, el ferrocarril y al Canal hoy somos un gran crisol de razas, culturas, religiones y gastronomía, que nos hace sumamente atractivos para cualquier visitante; nosotros mismos tenemos que creernos esto, confiar más en nosotros y entender que lo nacional también vale y es de buena calidad.

¿Le costará a esta industria recuperarse?

El ser humano siempre ha tenido y tendrá la necesidad de viajar, ya sea por negocios o por la simple sed de conocimiento, experiencias o relajación; ahora bien, depende de nosotros como país infundir ese sentimiento de seguridad tan necesario para que los viajeros regresen. La Organización Mundial del Turismo (OMT) hizo un llamado a apoyar a la industria y a convertirla en el principal eje de la reactivación económica del planeta, sin embargo, soy partidaria que esta reactivación y desarrollo del turismo tiene y debe hacerse de manera sostenible, no solo en el tema ambiental, sino en lo social. Es justo que la riqueza que se genera en el sector permee a todas las capas de la sociedad involucradas, garantizando de esta manera el crecimiento sostenido y equitativo, brindando estabilidad social y económica. No será fácil, pero estoy segura de que nuevamente demostraremos la capacidad de resiliencia que tenemos y regresaremos más fuertes y con mejores prácticas.

¿Cuáles son los retos para recuperar la confianza del turista?

La confianza se recupera mostrando lo que estamos haciendo... Es vital lanzar campañas locales, regionales y globales donde demostremos todas las medidas que se están tomando desde el aeropuerto, transportación, hoteles, staff, centros turísticos, atractivos. Lo que no se ve, no se vende, este principio básico de todo vendedor ahora adquiere mayor importancia, y es sumamente necesario que lo que se ponga en esas campañas, se cumpla. No estamos inventando la rueda, la idea es plasmar, divulgar y ejecutar todas las medidas sanitarias conocidas por todos, pero de una manera estandarizada y coherente adaptada a nuestra realidad.

¿Qué habilidades se utilizarían para mejorar la comunicación y el mercadeo de empresas turísticas en tiempos de crisis?

Nuestra industria es de personas y para personas. Es cierto, veníamos de una ola en donde todo era más impersonal, pero la cuarentena debido a la covid-19 nos ha hecho regresar a lo que en verdad importa, las relaciones humanas. Una llamada telefónica y preguntarle a tu proveedor cómo está, cómo se encuentra, escucharlo, puede que solo desee desahogarse; si acuerdas una reunión virtual con tu cliente de toda la vida, solo para preguntarle cómo está, durante esa conversación surgirán ideas de cooperación y hasta posiblemente negocios potenciales. Ahora que empezamos a dar pequeños pasos hacia la reactivación, podemos iniciar con un mercadeo más humano apelando a los sentimientos y a la necesidad de explorar el mundo. Todos hemos pasado y estamos pasando por situaciones financieras muy complicadas en nuestras empresas, pero una buena estrategia de mercadeo es lo que nos garantizará un regreso con pisada firme. La utilización de plataformas, como las redes sociales, es fundamental para comunicar de manera efectiva lo que estamos haciendo y lo que ofrecemos. Creo que una de las cosas positivas que puedo extraer de esta pandemia es el desarrollo de B and G Tourism Advisors, dedicada a brindar asesoría a hoteles pequeños, operadores, agencias que necesiten refrescar su marca e imagen, en fin, es una marca que trabajamos en conjunto con Julián Canto y Luis Herrera, dos jóvenes profesionales que cuentan con una fundación llamada Innobuc, cuyo principal objetivo es brindar educación en temas de tecnología y emprendimiento a jóvenes de Panamá.

¿Qué cambios podemos esperar en el turismo del futuro?

La industria turística ha ido evolucionando y adaptándose con el paso del tiempo y con cada generación. Luego de este parón global, el turismo se ve obligado, en buena manera, a mostrar las buenas prácticas y garantizar los procesos de desinfección en todos los puntos necesarios y a establecer estándares que tendrán que ser adoptados y divulgados para el beneficio de todos. La utilización y el desarrollo de nuevas tecnologías ahora se vio acelerado y ya no nos resulta extraño hablar de congresos híbridos o totalmente virtuales; no suena extraño que ahora utilicemos una herramienta que ya tiene varios años, el Zoom, como la forma predilecta de comunicación entre nuestros compañeros o hasta con clientes y ahora más que nunca sentimos que el mundo se nos hizo más pequeño. Tecnologías como realidad virtual para realizar visitas de inspección con clientes que están al otro lado del mundo o una videollamada, así como la implementación de realidad aumentada para presentaciones de productos, y vendrán muchas más. En cuanto al viajero, yo espero un turista mucho más exigente y consciente de lo que busca y de las experiencias que desea. Se vuelve una necesidad el desarrollo del storytelling de nuestro producto y que este haga que nuestros clientes se sientan identificados con él y con la necesidad de conocerlo y vivirlo. No es solo llevarlo y que vea una planta de café, sino que viva el proceso, que sienta el aroma y deguste el sabor del café panameño, que entienda que son las manos de nuestros originarios quienes cosechan esas semillitas para llevar sustento a estas familias que luchan para educar a sus hijos; que también en esa taza de café están los sueños de un emprendedor que creyó en el producto e invirtió todos sus ahorros y tiempo en sacar esa marca de café que ahora él se disfruta sentado en su hotel, mirando las calles del Casco Antiguo, viendo el amanecer en las playas de Panamá o el atardecer en las montañas de nuestra campiña; ese es el turismo por el que yo trabajo, un turismo que beneficie a todos.