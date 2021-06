Yessica Sáez: 'En Panamá se necesita invertir más en ciencia y tecnología'

Yessica Sáez es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Posee una maestría y un doctorado en ingeniería eléctrica de Texas A&M University, College Station, Texas, Estados Unidos.

Sáez es miembro del Movimiento Ciencia en Panamá y directora de comunicaciones del Capítulo de Panamá de 500 Científicas. Cedida

Actualmente trabaja como investigadora y profesora en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP y es la coordinadora de Investigación del Centro Regional en Azuero de la UTP.

En adición, Sáez es la coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de Telecomunicaciones y Sistemas Inteligentes Aplicados a la Sociedad (Itsias) y miembro activo del grupo de investigación para Simulación, Modelado y Análisis de Redes, Tecnologías y Sistemas de Energía (Smarts-E) de la UTP, donde colabora en varios proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

A su experiencia se suma la realización de artículos para revistas científicas nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación –SNI de Panamá– y directora de divulgación de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (Apanac).

En una entrevista para MIA Voces Activas, la investigadora panameña expone la urgencia de diversificar la oferta de postgrado y vincularlo a la investigación. También se refiere el rol que han jugado la ciencia y la tecnología en la pandemia. Asimismo habla de la investigación que lleva a cabo sobre el impacto que tendrá en la red eléctrica la llegada de vehículos eléctricos al territorio nacional.

Como mujer en el campo de la ingeniería electrónica y telecomunicaciones, ¿cuáles considera que han sido los aportes de las féminas en este sector en nuestro país?

Los aportes han sido varios. Vemos a mujeres en el área de la academia, en el ámbito investigativo, en cargos gerenciales en empresas de telecomunicaciones. Soy presidenta de la Sociedad de Comunicaciones (Comsoc) del IEEE- sección de Panamá y el año pasado hicimos una convocatoria de profesionales destacados en este sector durante la pandemia. Había dos categorías, la primera de jóvenes sobresalientes y la segunda sobre la excelencia profesional. Este último se lo llevó una mujer en el área de telecomunicaciones con el desarrollo de diversas tecnologías para combatir la covid-19.

¿Cómo ve la participación en carreras Stem?

Hay muchos informes que demuestran que la participación de mujeres en estas carreras es baja. En todo el mundo el porcentaje es del 35%, y Panamá no se escapa de esa realidad. Si miramos el diagnóstico de género liderado por la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (Senacyt), en 2018, se demostró que aunque la mayor cantidad de egresados son mujeres, muy pocas son las que apuntan por carreras Stem. Mi compromiso es impulsar a más mujeres para que incursionen en estas carreras. En la actualidad se están desarrollando muchas actividades, por ejemplo, las que llevan a cabo 'Mujeres en la Ingeniería', donde desarrollan inducciones enfocadas en sembrar esa semilla del interés en edades tempranas en niñas y jóvenes.

Siendo profesora en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP, ¿cómo ve la educación superior? ¿Cuáles son los principales retos?

Hay estadísticas sobre los retos a enfrentar en la parte institucional y la parte de la academia que demuestran que estamos bien, pero hace falta mejorar muchas cosas. Por ejemplo, en la educación superior, específicamente en la parte de ingeniería que es mi campo, se requiere diversificar la oferta de postgrado y vincularlo a la investigación. Este es el reto más importante.

Usted es coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de Telecomunicaciones y Sistemas Inteligentes Aplicados a la Sociedad, ¿cuáles han sido los hallazgos más significativos?

Los diversos proyectos que llevamos a cabo en el grupo están orientados a resolver problemáticas sociales, y como coordinadora de Investigación del Centro Regional en Azuero de la UTP, aquí también buscamos resolver problemas en la región. Los proyectos están enfocados a la agroindustria, desarrollo de tecnologías que ayuden a personas con discapacidad, al internet de las cosas, sistemas de medición orientados a estudiar problemas de salud pública, como la contaminación del aire.

“La covid-19 ha dejado en evidencia que se requieren capacidades locales, por eso se debe invertir en formación en el país. Mundialmente aquellos sistemas de innovación que están más desarrollados que Panamá van a la vanguardia con vacunas y antivirales; la realidad es que están siendo capaces de responder de manera más efectiva a esta crisis”.

¿En la actualidad cuentan con los recursos suficientes para el desarrollo de estos proyectos?

Me gustaría decir que sí, pero la respuesta es no. En Panamá se necesita invertir más en ciencia y tecnología. Se requiere aumentar el porcentaje de inversión al menos al 1%. Los investigadores contamos con pocos recursos y muchas veces los proyectos que son de desarrollo tecnológico quedan como prototipos y no se llegan a implementar. En adición, urge que la empresa privada también se involucre y se interese por la investigación, y de esa manera podamos buscar una solución en conjunto para responder a las problemáticas que ellos tienen.

La ciencia en general ha jugado un rol fundamental en tiempos de covid-19, ¿cree que después de la pandemia se invierta más en este sector?

Todos los sectores están cooperando en medio de la crisis, tanto el público como el privado, pero estamos al inicio de lo más difícil que es cómo vamos a salir de esta situación y volver a lo que será la nueva normalidad. En ese sentido, todos los ministerios, las industrias, la ciencia, todo lo relacionado con la tecnología deben trabajar en conjunto para salir adelante. Este es el momento para reformar políticas, definir prioridades. Quiero pensar que la pandemia nos va a llevar a tener mayor inversión e interés en estas áreas. La covid-19 ha dejado en evidencia que se requiere capacidades locales, por eso se debe invertir en formación en el país. Mundialmente aquellos sistemas de innovación que están más desarrollados que Panamá van a la vanguardia con vacunas y antivirales, la realidad es que están siendo más capaces de responder de manera efectiva a esta crisis.

¿Qué nos puede contar de su accionar dentro del grupo de investigación (Smarts-E) de la UTP?

Dentro de este colectivo soy colaboradora. Desde la parte de telecomunicaciones realizamos varios proyectos asesorando a estudiantes. El proyecto más importante en el que estoy colaborando, en estos momentos, es sobre el impacto que podría tener la integración masiva de vehículos eléctricos en Panamá. Hoy sabemos que se está promoviendo su uso y se están trayendo más al país, pero no sabemos cuál es el impacto que tendrá en la red eléctrica, porque al traer más vehículos eléctricos se requerirá más demanda de electricidad y nuestro sistema eléctrico no fue construido originalmente para suplir cierta cantidad de demanda, entonces, estamos haciendo un estudio para ver qué pasa dentro de las redes de distribución cuando se integran diferentes porcentajes de vehículos eléctricos en estos circuitos.

Supe que es directora de divulgación de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia. En ese sentido, ¿cómo ve el desarrollo de este campo en Panamá?

Desde Apanac he podido percibir el inmenso potencial con el que contamos en Panamá. Me encargo de ver las actividades relacionadas con ciencia y tecnología. En el país hay hombres y mujeres profesionales muy capaces en diferentes áreas, desde salud, hasta género, ingeniería, tecnología, pero sí hace falta invertir más en el desarrollo de capacidades. En la asociación estamos impulsando el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, que se desarrollará a partir del 23 hasta el 25 de junio, y creo que es el ecosistema propicio para ese intercambio de conocimientos en esas áreas.

Retomando las telecomunicaciones, ¿qué opina de la implementación de la tecnología 5G tomando en cuenta la realidad actual del país?

La tecnología 5G es muy controvertida. Esta semana estaré de moderadora en una mesa redonda, donde vamos a discutir la situación actual del 5G en América Latina y esto incluye Panamá. En el territorio nacional estamos caminando hacia esa dirección, estoy segura de que empresas de telecomunicaciones están trabajando para traer esta tecnología al país. Pero antes del despliegue de esta tecnología hay que pensar en los retos, mitos y realidades.

Antes de culminar, ¿qué mensaje daría a aquellos jóvenes que desean formarse en el campo de la ingeniería?

Que sigan adelante, porque la ingeniería es muy bonita sea cual sea la que escojan. En este campo de formación la parte curricular es un reto, pero se gana mucho conocimiento. Hoy hay oportunidad laboral en esta área. Por otro lado, debemos eliminar las brechas porque todos somos capaces de culminar una carrera en ingeniería de manera satisfactoria. Los exhorto a que vayan a las universidades, vean las carreras que ofrecen, investiguen el contenido curricular y decidan por la que más les guste.