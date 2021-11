Para este encuentro con MIA Voces Activas, la pintora nos recibió en la intimidad de su taller. Roberto Barrios| La Estrella

Momo Magallón (Panamá, 1997) es una joven talento que muy temprano se zambulló en el arte y en lo transgresor que puede llegar a ser. Ha vivido enamorada, desde que tiene conciencia, del pincel, pero es en la universidad donde logra hacer “ese click” con la pintura. “Pensaba que terminaría siendo escultora”, dice. Estudió en el Oxford High School y viajó a Estados Unidos para estudiar en la Florida State University.

Es una observadora al detalle de la rutina, la transforma y la dibuja. Sella eso que quizá pasamos por alto. Es además un costal de sorpresas inteligentes y de análisis precisos que sorprenden a su edad. Una explosión cromática que encandila al instante. En su taller, la sala de su pequeño apartamento en San Francisco, exhibe más de 40 obras: unas de su firma y otras de “amigos artistas que admira desde siempre”. Viste un pantalón verde y una blusa amarillo chillón. Cada uña de sus dedos luce tonos distintos y sus sandalias son rosadas, moradas y amarillas. Su cabello, blanco como la tiza al igual que su sonrisa: un espectáculo variopinto, muy llamativo, al igual que sus obras.

El maestro del arte contemporáneo panameño, Aristides Ureña Ramos, describe el trabajo de Magallón con “una autonomía poco común a los jóvenes pintores panameños” (...) y subraya, en uno de sus artículos publicados por este diario: “La fuerza de sus operaciones y acciones artísticas son cubiertas por una elevada conciencia creativa”.

He aquí una pintora patria con buena vibra que promete trascender. Ya lo verán ustedes en unos años.

Momo Magallón: 'El arte informa, enriquece y da voz a quien no la tiene' Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

¿Quién es Momo Magallón?

Es una artista plástica, pintora de corazón, artista performática, observadora, exploradora del color y de la materia, del espacio. Me gustan los chécheres. Me gusta ver lo cotidiano.

¿De niña siempre se vio con un pincel?

Siempre. Nunca tuve un momento en el que me vi siendo artista. Recuerdo que cuando estaba en la universidad pensé que iba a ser escritora o escultora, pero cuando tomé mi primera clase de pintura fue como un click automático. También me veía bailando ballet.

Eres un talento joven de 24 años. ¿Cuándo fue consciente de lo que podía llegar a hacer?

Creo que realmente empecé a creer en mi trabajo cuando estaba en la universidad en 2018, que fue cuando me di cuenta de que era una pintora “de verdad “ (ríe)

¿Cómo definiría su propia obra?

Mi obra pictórica es colorida, busca llamar la atención a objetos aburridos u olvidados de manera ridícula o graciosa, lo cotidiano a través de un lente sensible. Mi trabajo 'performativo' es explorativo aún; el juego, la pertenencia, el género y la sexualidad son temas de los que hablo en ella.

A eso iba. Sus pinturas están hechas con colores estridentes.. Muy llamativos, ¿pero cuáles son sus elementos imprescindibles de la 'performance' en general, y de su trabajo como artista en particular?

En la pintura: el color, la textura y la traza, ¡ah! y los objetos. La marca del pincel sobre la superficie, es ese sentir, la tactibilidad. En la performance, mi cuerpo, la naturaleza y la pintura.

¿Tiene algún ritual antes de producir alguna de sus obras?

No, pero sí me gusta pintar el fondo de algún color. No me gusta comenzar en blanco. Ahora empiezo con el color verde menta, antes del amarillo.

¿Cuál considera que es la importancia de la academia para el artista?

La academia, más que imprescindible, es una buena forma de desarrollarte. Para mí fue una manera de encarrilar mi trabajo.

Entonces, ¿cree usted que el talento artístico debe estudiarse o sólo se nace con él?

Es una mezcla de mucho trabajo.... mucho trabajo, pasión, talento y conocimiento artístico. Es difícil ser un artista completo sin tener un poco de cada cosa.

Cuénteme, como si yo no supiera, ¿en qué consiste el arte de pintar?

Hacer marcas en una superficie con pintura. Es el medio artístico más maleable, y colorido de todos.

“Hay que estar locos para querer ser artistas” Momo Magallón

¿Cómo influye el arte en las personas?

El arte informa, enriquece y da voz a quien no la tiene. Por eso también me gusta mucho la performance, siento que de una u otra manera tiene mucho activismo.

¿ Por qué muchos no entienden el arte?

El arte no es siempre fácil de digerir, y de entender.

¿Qué opinión le merece el arte contemporáneo?

Es ridículo que el arte contemporáneo tenga una connotación negativa. El arte contemporáneo es solo la manera de definir el arte de nuestro tiempo en la línea del tiempo total. Es como preguntar, qué opinión merece el arte barroco, o renacentista, o moderno. Solo por ser de un periodo no es bueno o malo. Hay que pensar en la realidad del arte hoy en día, su accesibilidad y alcance. No es algo blanco o negro, es complejo.

¿Por qué hay más pintores que pintoras en el universo plástico?

No hay más pintores, solo se les reconoce más que a las mujeres. No nos damos cuenta de la disparidad en el arte. No puedo creer que todavía haya un abismo entre artistas mujeres y artistas hombres. Es muy importante que hablemos de esto y que abramos espacios para las mujeres. Que tengamos exhibiciones.

¿Cómo ve el feminismo actual?

Imprescindible para la lucha hacia la paridad de género, y que se combata la violencia hacia la mujer.

¿Cómo percibe el movimiento cultural en Panamá?

Siento que en los últimos seis o siete años el movimiento cultural se ha ido empujando. Se ha ido extendiendo el ecosistema artístico local. Hay mucho talento. Pero falta educación, apoyo monetario y espacios para compartir, para experimentar. Hacen falta talleres de formación, espacios de convivencia con otros artistas.

Hagamos cuatro preguntas: una nada de ver con la otra...

(Ríe).

Alguna referente en las artes plásticas...

En Panamá: Ana Elena Garuz, María Raquel Cochez, Vicky Suescum, Andrea Arias, Donna Conlon, Vanessa Orelli, y Megan Carrera. Fuera de Panamá - pasado y presente - Lynda Benglis, Pipilotti Rist, Ana Mendieta, Marina Abramovic, Regina José Galindo, Sasha Gordon, Rachel Rossin, Brooke Didonato, Alma Leiva, Amelia Briggs, Joiri Minaya y Erika Stearly.

¿Importa la política para el artista?

Sí importa, la política nos afecta a todos.

¿Si no pinta, en qué otra cosa se destaca Momo?

Fuera de las artes, me gusta bailar y me gustan los deportes, el rugby, flag football y remé cayucos en la universidad.

¿Todos los artistas tienen una dosis de locura y una pizca de exceso?

Yo sí, pero no podría generalizar. Yo soy maximalista. Hay que estar locos para querer ser artistas.