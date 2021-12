Iazua Larios: 'El cine en Latinoamérica está en constante florecimiento'

Larios participó en la serie 'El César' y formó parte del elenco principal en la próxima película de Rodrigo Fiallega 'Ricochet'. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

“Hay mucha potencia en el cine latinoamericano; grandes historias y mucha humanidad. En ese sentido, las faltas de estructuras políticas y económicas que tenemos los denominados de 'tercer mundo' convierten al arte en una herramienta muy poderosa para explorar y expresarse”, señala la actriz mexicana Iazua Larios, quien recientemente estuvo de visita en Panamá para el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF), donde presentó su último trabajo en el filme Sundown del director Miguel Franco.

La carrera de Iazua comenzó en el teatro gracias a sus padres, luego se formó en actuación en Barcelona; viajó a Europa y retornó a su tierra natal para presentarse en diversas audiciones. Gracias a su perseverancia y pasión por la actuación logró obtener el papel de Flor del Cielo en la cinta de Mel Gibson Apocalypto, en 2006.

A su filmografía suma participaciones en: Espiral (2008) de Jorge Pérez Solano, y El reino del guardián (2014) de Sergio Sánchez Suárez. También se desempeñó en la pantalla chica en 2015 con el papel de 'La Malinche' para la serie Carlos, rey emperador. En 2016, Larios triunfó internacionalmente en la trilogía de películas alemanas Winnetou & Old Shatterhand, Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee y Winnetou- Der letzte Kampf, basadas en las novelas western del escritor alemán Karl May.

También participó en la serie El César y formó parte del elenco principal en la película de Rodrigo Fiallega, Ricochet.

Larios conversó con La Estrella de Panamá desde La Manzana de Santa Ana acerca del desarrollo del cine en la región, hizo un repaso de su carrera y dialogó acerca del cine mexicano.

¿Cómo nace su interés por la actuación?

Todo empezó cuando tenía aproximadamente cinco años. Mi mamá y mi papá pertenecían a una compañía de teatro local; donde vivíamos, ellos ensayaban en la sala, y como asistía a todas las prácticas en un momento me dieron un personaje en una obra llamada 'Jesucristo súper estrella' y fue entonces cuando nació mi interés por el teatro y la actuación.

Desde que empezó su camino profesional, ¿qué desafíos ha enfrentado y superado hasta ahora?

Los desafíos han sido muchos. Dedicarse al arte no es el camino más sencillo, pues se requiere de muchísima pasión y convicción por lo que se desea realizar. En esta sociedad, el capitalismo y lo comercial son lo primordial y lo que se vende, entonces los espacios del arte son reducidos y sobre todo vivir de ello es complicado. Fui a España a estudiar teatro, danza y muchas otras cosas más, y creo que ya desde joven adaptarme a otra cultura fue complicado; sin embargo, volví a mi país y empecé a trabajar. Puedo decir que la actuación es una carrera complicada en la cual uno tiene que enfrentarse al rechazo en las audiciones hasta alcanzar lo que anhelas. Un hecho es que los espacios en este ámbito son reducidos como mencioné, pero asimismo te permiten expresarte y por ello hay que ser persistente, creer en ti mismo y tener muchísima pasión por lo que haces.

De todos los filmes en que ha participado, ¿hubo algún personaje que le marcó?

Casi todos los trabajos que he realizado me han marcado de una manera u otra, por eso es que me gusta esta profesión, porque ninguna de las cosas que hago pasan desapercibidas y no es una labor cotidiana, sino que cada proyecto tiene un elemento extraordinario. El filme que presenté en el Festival Internacional de Cine de Panamá llamado Sundown, del director Michael Franco, me marcó absolutamente.

Usted ha estado en el cine, el teatro y la televisión, ¿cuál de estos tres escenarios impone mayor exigencia al actor?

Tanto el cine como el teatro y la televisión te marcan y tienen necesidades distintas y dificultades a las cuales hay que adaptarse y afrontar. Ninguno para mí es superficial, por eso repito que me gusta esta carrera porque nada es igual, y trato de que cada trabajo tenga mi marca personal.

“Afortunadamente estamos viviendo una época donde a las mujeres se nos están abriendo los espacios y finalmente se nos está permitiendo florecer, se nos está escuchando con muchísimos esfuerzos. Hoy estamos ocasionado una ruptura en el sistema que hasta hace poco no habíamos regido”

A propósito de eventos como el IFF, ¿qué opina del desarrollo del cine latinoamericano?

Mi amor es grande hacia todo lo que se realiza en la región. Me parece que el cine en Latinoamérica está en constante florecimiento, hay muchísimo que contar, que arreglar y demandar, entonces creo que hay mucha potencia en el cine latinoamericano, grandes historias y mucha humanidad. En ese sentido, la falta de estructuras políticas y económicas que tenemos los denominados del 'tercer mundo' convierte al arte en una herramienta muy poderosa para explorar y expresarse.

¿Cree que actualmente hay cultura de consumo del cine latino en la región?

Absolutamente sí. Me interesan mucho las historias que se cuentan desde Latinoamérica, incluso en otros continentes se aprecia y se valora lo que viene de esta parte del mundo.

¿Qué puede aprender Panamá del cine mexicano?

Todos podemos aprender unos de los otros. Lo que sucede es que México es un país mucho más grande y está más cerca de la industria máxima del séptimo arte que es Estados Unidos y eso es una influencia muy fuerte; el contexto territorial y geográfico tiene que ver mucho con el progreso en este sector, entonces no necesariamente tiene que ver con un aspecto de nacionalidad, sino con un asunto territorial y de ver también las influencias cercanas económicas y artísticas.

En cuanto a las mujeres en el séptimo arte, ¿cómo ve su participación y huella en este sector?

Afortunadamente estamos viviendo una época donde a las mujeres se nos están abriendo los espacios y finalmente se nos está permitiendo florecer, se nos está escuchando con muchísimos esfuerzos. Hoy estamos ocasionado una ruptura en el sistema que hasta hace poco no habíamos regido. Estamos viviendo tiempos emocionantes en ese sentido y lo veo en mis compañeras como directoras en la industria y me encanta trabajar con mujeres, aunque también con hombres, pero tengo que decir que a lo largo de mi carrera me ha tocado trabajar más con directores y equipos conformados por varones que por mujeres; entonces cuando estoy dentro de un proyecto donde hay una directora o hay más mujeres a la cabeza, empiezo a recibir un lenguaje novedoso y fresco lleno de vitalidad y con la necesidad de ser expresado.

Usted ha estado en filmes que exponen problemáticas sociales, ¿qué opina del cine como medio de denuncia social?

El cine me parece un gran medio de denuncia social justamente porque tiene un alcance muy grande, no obstante, hay sectores donde el cine no llega, por ejemplo, no hay cine en pequeños pueblos de México y Latinoamérica y es de difícil el acceso al arte en general; pese a estas circunstancias, el séptimo arte tiene un gran alcance en su mayoría porque ahora hay más plataformas y no se trata solo de acudir al cine de forma presencial, sino que también se puede consumir cine desde casa. Para mí el cine es el medio más inmediato para organizar la unificación de la humanidad y exponer denuncias de los temas que nos preocupan actualmente, por ejemplo, en México, nos preocupa mucho la violencia, la pobreza, la desigualdad social, el abandono del sector político hacia el pueblo, entre otros tantos temas.

Siendo actriz ha alcanzado el reconocimiento internacional, ¿qué mensaje les envía a otras mujeres para que como usted logren sus metas?

El mensaje que puedo dar es que sean persistentes, que tengan confianza en sí mismas, que resistan y que no se dejen vencer, aunque las circunstancias en algún momento determinado parezcan oscuras, siempre habrá una luz que las impulsará con pasión a llevar adelante eso que las hace sentir vivas.

¿Qué planes tiene para el próximo año?

Tengo varias obras de teatro que me gustaría escribir y llevar a cabo. También me interesan los proyectos relacionados con los niños, porque soy mamá, en especial tocar temas de sensibilización porque ahora los niños están absortos en lo digital y me gustaría que volvieran los espacios del teatro para ellos. También, tengo otros pendientes como afinar la disciplina en todas sus ramas.