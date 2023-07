Aura Chong: 'El fisicoculturismo es fuerza de voluntad'

Aura Chong, atleta bikini fitness Cedida

La primera vez que Aura Chong conversa con La Estrella de Panamá es justo antes de una competencia de fisicoculturismo, el día antes para ser más exactos. Está en el pesaje previo. Mientras habla, se disculpa porque debe cumplir con una de sus seis comidas del día: pollo a la plancha y arroz blanco. Viste ropa deportiva ancha, pero el día de la competencia aparece en bikini, mostrando su cuerpo tonificado y musculoso. Obtuvo el primer lugar en la categoría Bikini Fitness.

El segundo encuentro es a través de Zoom. Hace una pausa en su dinámica diaria para compartir sobre su historia, su vida familiar, profesional y deportiva. Al conversar con ella es inevitable preguntar, ¿cómo puede con todo?, para ella la clave es la organización. “Me defino como una persona muy enfocada, organizada. Soy una persona que cuando tiene una meta o quiere algo, trabaja y trabaja para alcanzar ese objetivo”, dice.

La organización la heredó de su madre. “Mi mamá murió de cáncer hace 13 años. Era una persona muy humilde, callada, de pocas palabras, pero cuando hablaba expresaba mucho. Era una persona muy reservada, organizada, trabajadora y hogareña”.

Chong era “pésima deportista” de niña, “para mí el deporte nada más era fútbol, béisbol, básquetbol y voleibol”. Cuando tenía 19 años comenzó a entrenar en gimnasio. Pero el interés de ella por el fisicoculturismo empezó hace unos 14 años, cuando contrató a un entrenador personal. Se enamoraron, se casaron y tuvieron dos hijos. La meta de competir quedó en pausa hasta que el año pasado decidió retomarla.

“Hay que derribar ese mito de que las mujeres se ven masculinas cuando se ejercitan” AURA CHONG

ATLETA BIKINI FITNESS

¿Cómo comienza a prepararse para competir en la Copa Victoria?

Con la maternidad me hice a un lado. Me enfoqué mucho en la crianza, descuidé mi aspecto y dejé de hacer ejercicio. Mi hijo mayor tiene seis años, la pequeña cumplirá dos. En diciembre del año pasado decidí buscar algo que me apasionara, pues no me encontraba a mí misma y recordé aquel sueño que tenía de competir. Mi esposo tiene 25 años de experiencia en este deporte y le pedí que me preparara para competir. Buscamos la fecha más próxima y dimos con la Copa Victoria que se hizo en junio de este año. Finalmente, con el culturismo encontré un deporte que me apasiona y en el que me destaco.

De diseñadora de modas pasa a ser deportista...

También me dedico al diseño gráfico, pero mi profesión es el diseño de modas. Siempre me ha gustado todo lo que involucra creatividad, crear con las manos, confeccionar algo. Aunque mi profesión no siempre fue diseño de modas, quería ser chef; sin embargo, cuando le comenté a mi mamá no le gustó mucho la idea. La Usma recién había abierto la licenciatura en diseño de moda y me inscribí. Después de graduarme me fui a Italia a estudiar un máster. Estando allá me di cuenta de que me gustaba, pero no era lo que me apasionaba.

¿Cómo maneja la maternidad, el matrimonio el deporte y su profesión?

Es complicado. Es muy difícil alinear la vida de atleta, mamá, esposa, ama de casa y empresaria. Todos los días me levanto a las 4:30 a.m. para organizarme. Preparo las comidas de los niños para que se vayan al colegio y cocino mis comidas del día. Voy al gimnasio a atender clientes, también hago asesorías y ayudo a mi esposo. Cuando termino con los clientes hago ejercicio y de ahí viene mi etapa de oficina. Después busco a los niños. Todos los días me duermo tardísimo a las 11:00 o 12:00 de la noche.

¿Qué mitos cree que todavía falta por derribar en cuanto al culturismo en las mujeres?

En Panamá todavía existe ese mito de que las mujeres cuando se ejercitan se pueden ver masculinas. Algunas clientes me dicen que no quieren hacer pesas porque el cuerpo se les va poner como de hombre. Eso es mentira, el hecho de hacer pesas no quiere decir que tu cuerpo se va a transformar. Hay que derribar ese mito.

¿Cómo siente que se da el apoyo hacia esta disciplina deportiva?

Está un poco abandonada, todavía falta mucho apoyo. Aún no se conoce mucho de esta disciplina en el país. A mis amigos y familiares cuando les digo que voy a una competencia, la mayoría no sabe de lo que estoy hablando, tengo que explicarles qué es. La gente desconoce sobre este deporte.

¿Cuáles son los beneficios que aporta el fisicoculturismo?

Me encantó el título que le pusiste al reportaje de la Copa Victoria, lo recuerdo muy claro: 'Fisicoculturismo, la fuerza más allá de las pesas', en este deporte no solamente se necesita fuerza física, sino también fuerza de voluntad. Te ayuda a ser organizado, a desarrollar esta fortaleza mental, este deporte es un estilo de vida al que hay que dedicarle 24/7.

¿Cuál es el legado que le gustaría dejarle a sus hijos?

Una de las razones por las que entré en este deporte fue justamente por ellos, porque quiero que vean en mí a una persona fuerte. Que vean a una persona que lucha por lo que quiere. Enseñarles que cuando se tiene un sueño, se trabaja por él. Para mí lo más importante es que ellos sean felices, independientemente de lo que quieran ser o hacer, mientras los haga felices estará bien.

¿Cuáles son sus próximas metas como deportista?

Una de mis metas es seguir compitiendo, de hecho tengo una competencia planeada para el 2 de septiembre. De ahí quiero irme afuera a buscar mi carné categoría Pro, quiero destacar y representar a mi país; en este deporte son muy pocos los que lo han logrado, y lo han hecho excelente. Quiero ser una de esas personas que represente a Panamá en este deporte.