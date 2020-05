La Met Gala no escapó de los estragos del Covid-19

“La Met Gala es para la moda lo que son los Oscar para el cine. Es la noche más importante de la moda. No solo es una oportunidad para que los diseñadores creen obras maestras únicas, sino que la gala es la mayor recaudación anual de fondos cada año para el Instituto del Vestuario del Museo Metropolitano”, sostiene Zanna Roberts Rassi, editora de Marie Claire US y cofundadora de Milk Makeup.

Lady Gaga, cantante, compositora y productora. Cedida Gala Met 2019

Pese a su relevancia, la Met Gala no escapó de los estragos del Covid-19, pues el famoso desfile fue cancelado de manera presencial. Sin embargo, el evento presidido por Anna Wintour desde 1995, a pesar del confinamiento en el mundo, no pasó desapercibido y se celebraron varias actividades exclusivas desde el canal oficial de YouTube de la revista Vogue US.

“Sería imposible recrear la gala el lunes por la noche, aunque me ha encantado escuchar cómo tantos marcan la ocasión a su manera. En cambio, le pedí a algunos amigos que se unieran a mí por un momento simple, uno que espero nos traiga un poco de alegría”, expresó Wintour a Vogue US.

Históricamente, cada primer lunes de mayo se celebra la gala y este año no fue la excepción.

Los cambios se realizaron en la hora y duración. La transmisión que se llamó A moment with the Met (Un momento con la Met), se celebró a partir de horas de la mañana del lunes 4 hasta el martes 5 y, recordó aspectos que marcaron un antes y después en la historia de la gala.

Se trató de una celebración íntima que se transmitió en vivo y dio inicio con un discurso de Wintour.

Los mejores momentos de la gala

Para que el mundo disfrutara al máximo el evento fashionista más esperado del año, E! Entertainment lanzó un especial que resume los momentos más comentados en la historia de la gala. 'The Met Gala: Ultimate Fashion Moments' presentó una mirada retrospectiva a los protagonistas de las ediciones más recientes de la Met Gala, sin dejar de lado algunas de las parejas que se han convertido en ícono gracias a sus entradas triunfales en la alfombra roja: Jennifer López y Alex Rodríguez, sincronizados de 2017 a 2019; George y Amal Clooney, quienes fueron la pareja más comentada en 2015 y 2018; y Miley Cyrus y Liam Hemsworth, son solo algunas de las celebridades que protagonizaron el especial.

Serena Williams, jugadora de tenis profesional. Cedida Gala Met 2019

“Lady Gaga (Met 2019) cuatro looks y una entrada de 16 minutos..., actuando con todo su equipo de Haus of Gaga. Cher (Met-1974) apenas hay vestidos de Bob Mackie. Esto fue mucho antes de que Met Gala se llenara de grandes fashionistas extremos. Rihanna (Met- 2015) solidificó su lugar en la historia de la moda, usando ese vestido GuoPei con un peso de 55 libras. La cola medía más de 16 pies, ¡realmente necesitaba un equipo para subirla por esas escaleras!”, son los tres atuendos que Roberts Rassi señala como los “más emblemáticos” de todos los tiempos, en la Met Gala.

En cuanto a la temática de la edición 2018 :'Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination', “resonó”. “Con un tema familiar y reconocible iconografía y estilo no necesitabas estar en el mundo de la moda para entenderlo. Suscitó algunas conversaciones interesantes y había una gran tensión entre la apariencia de los santos y los pecadores en la alfombra”, indica Roberts Rassi.

Además, añade la experta en moda, “fue la exposición más grande realizada por el Costume Institute con piezas de las vestimentas sagradas del Vaticano”.

Cada año, los famosos se preparan para este evento, su turno en la alfombra puede solidificar o ayudar a ascender su fama o bien pasarles una mala jugada.

A criterio de Roberts Rassi uno de los famosos más inteligentes a la hora de elegir su vestuario es Sarah Jessica Parker. “Es una veterana del Met. Ella me dijo que comienza a trabajar en su aspecto el día que se anuncia el tema. Hay moodboards y un montón de investigación detrás que concluyen el look. Ella está estrictamente involucrada en cada detalle desde el principio”.

Aunque cada edición tiene su encanto con su temática, aún faltan temas por mostrar. A la editora de moda le gustaría ver un enfoque amigable con el medio ambiente. “La sustentabilidad debería ser prioridad en la alfombra roja”, dice.

Considera que la industria de la moda y la belleza seguirán cambiando y que veremos algunos impactos en este sector tras la pandemia global. “Los hábitos de compra se han modificado naturalmente a la venta online, y continuará moviéndose en esta dirección post-pandemia. La venta online se ha acelerado y las marcas ahora están conectando sus compradores en un sentido mucho más íntimo y acaparador a través de las redes sociales”, indica.

Zanna Roberts Rassi, experta en moda. Cedida

El nuevo panorama también trajo “menos competencia y más colaboración”. Las marcas no temen estar juntas, prueba de ello es la iniciativa de BeautyUnited, que incluye alrededor de 40 firmas líderes y fundadores, con la misión de recaudar $10 millones para el FirstRespondersFund.

Inspiración 2020

El tema principal de los eventos de la gana virtual fue: 'Acerca del tiempo: moda y duración'.

Andrew Bolton, curador del Costume Institute, encontró inspiración para el tema y la exposición Met Gala 2020 en la película de 1992, de Sally Potter Orlando, que se basó en la novela homónima de Virgina Woolf, recoge Vogue.

Bolton detalla a la revista estadounidense que la idea original surge de “una escena maravillosa –de la cinta– en la que Tilda Swinton entra en el laberinto con una túnica de mujer a la francesa del siglo XVIII, y cuando la atraviesa su ropa cambia a un vestido de mediados del siglo XIX, y reaparece en 1850 en Inglaterra”.

Esta vez los grandes invitados que usualmente hacían su entrada triunfal desde la alfombra roja, lo hicieron como espectadores ya que al igual que la audiencia, fans, diseñadores, celebridades y grandes personajes de la moda disfrutaron desde sus casas, esta edición.