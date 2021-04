La Mía Ragazza, atuendos adaptados y con estilo

Conjunto de La Mia Ragazza con estampados florales Cedida

Su afinación por las fotos, viajes, moda y ambiente fue lo que condujo a Gloria Vialette, de 22 años, a crear su propia marca de ropa junto a su madre Herminia Gil, quien se encarga de la confección de los atuendos. Así nació La Mía Ragazza, en 2017.

Según rememora Vialette, todo comenzó cuando su madre quiso elaborar ropa a mano; una vez adquirieron la máquina de coser, a ambas se les ocurrió la idea de hacer bolsos, que fueron posteriormente promocionados en las redes sociales.

“Recuerdo que luego las personas empezaron a preguntar por mis blusas y por los kimonos que usaba, pero mi mamá los confeccionaba solo para mí. Un día decidimos producirlos para la venta; ya han pasado cuatro años desde entonces”, comparte.

Gloria Vialette junto a su madre, Herminia Gil, ambas creadoras de la marca de ropa.

La joven emprendedora señala que el concepto de la marca es “ser y usar lo que eres”, es decir que si a la persona le gusta utilizar colores vivos en su ropa, ella junto con su madre crean un producto que se ajuste a la necesidad y gusto del cliente. “Siempre he dicho que si te agrada usar rayas, úsalas, nosotras confeccionamos las prendas con el color y diseño que el cliente prefiera; esto lo hacemos para que la persona se sienta cómoda, feliz y sobre todo que sea ella (él) en esencia”.

“El consejo que le daría a alguien para lucir una prenda es lo que me dice mi mamá: 'Si te sientes cómoda, úsala', y si te gusta, pero no sabes cómo lucirla, lo ideal es buscar en internet los outfits con prendas parecidas, inspirarte con algo que te guste ponerte, con lo que te identifiques, y lo más importante es la actitud que lleves cuando te vistas”, agrega.

Su marca está inspirada en el clima de Panamá. “Nuestro país es tropical húmedo y con temperaturas altas, así que siempre nos inspiramos en el verano, en los colores de Panamá y en la cultura”.

Blusa de paruma

En su cuenta de Instagram @lamiaragazza exhibe faldas, blusas, camisas y kimonos en tela de parumas, así como en otros diseños.

Para Vialette, al momento de vestir las tonalidades juegan un papel fundamental; indica que todo recae en cómo se combinan las prendas. “Hay combinaciones que en la mente se ven raras, pero cuando las pruebas son arte. Lo mejor es jugar con los colores procurando mantener un orden”.

En cuanto a su proceso creativo, sostiene que cada prenda surge de forma espontánea. “Cada vez que voy en el bus o en el auto, me surgen las ideas de algún post para Instagram, un video o algún atuendo. Me divierto mucho cada vez que grabo o tomo fotos de los vestidos. Me encierro en la nube de fashionista influencer (risas)”.

Por otro lado, Gloria resalta que también posee una tienda en línea llamada @VialetteShop, inaugurada en diciembre pasado, como un espacio enfocado en la reutilización de prendas. “Mi objetivo es darle otra vida a la ropa para que siga en un excelente estado”.

Tienda de Vialetteshop en Instagram.

Lo que la impulsó a crear esta tienda online fue que siempre ha reutilizado sus prendas de vestir y pocas veces compra piezas en almacenes de venta de ropa masiva. “La mayoría de las piezas que uso las hace mi mamá. Compro ropa de segunda mano o rebusco en el closet de mi mamá y de mi abuela prendas que siguen en excelente estado. Quiero demostrar que no necesitas comprar ropa cara o 100% nueva para vestirte bien”.

Vialette asegura que la tendencia de reutilizar ropa está tomando fuerza y en las redes sociales se denota aún más este gusto, en especial entre los más jóvenes. “Sería genial que se vuelva una moda usar ropa de segunda, porque no hay nada malo en ello”.

Asimismo, opina que el fast fashion es uno de los principales agentes que favorecen la contaminación del planeta. “Producir una camisa de algodón consume 2,700 litros de agua y la industria textil genera aproximadamente el 20% de la contaminación del agua. Pensar que las empresas que se dedican al fast fashion producen toneladas de camisas es algo terrible que tarde o temprano pasará factura. La realidad es que ya el planeta lo está haciendo”.

En ese sentido, considera que la pandemia ha cambiado algunos hábitos de compra, y que en las redes sociales haya numerosas páginas dedicadas a la venta de ropa de segunda mano. “Tengo fe que en algunos años será mayor el consumo de ropa reutilizable”.

En cuanto al escenario de los emprendedores en Panamá subraya que existe mucho talento e invita a otros jóvenes a cumplir sus sueños sin temer el desafío de un emprendimiento.

“El consejo que le daría a las personas que no se atreven a emprender es que confíen en su intuición y en su talento, sea cual sea. Lo cierto es que habrá días malos y otros muy buenos, pero ninguno te quitará la satisfacción de que estás entregando algo de ti a los demás, y ese algo es único”, expresa.