Ropa retro y cómoda marca tendencia en 2021

El estilo retro podrá extenderse hasta 2022. Cedida

Durante la pandemia, el sector de la moda ha dado giros constantes. La ropa holgada se ha convertido en una de las favoritas para lucir hoy. Asimismo, la ropa retro ha ganado terreno nuevamente en el mercado.

Según el diseñador Nicolás Real, se mantiene la tendencia de la combinación entre lo cómodo y lo vintage, por ejemplo, con las chaquetas oversize. “Están de moda las chaquetas, blazers, chalecos, pero el estilo tiene que ser desentallado, es decir holgado. Con estampados florales o coloridos o simplemente en colores neutros”.

En la lista se encuentran los pantalones palazzo. “Como estamos aún en casa y hacemos salidas rápidas, la comodidad no tiene precio y la ropa holgada tiene protagonismo. Los pantalones palazzo son piezas que pueden usar y son muy versátiles. Se ensanchan desde la cintura y a menudo se llaman simplemente pantalones anchos”.

En esa línea se encuentran los pantalones acampanados con estampados florares. “Los pantalones campana favorecen muchísimo porque alargan las piernas visualmente y realzan la silueta. Son la opción perfecta si quieren disimular las caderas anchas y potenciar la silueta”.

Las 'muscles t-shirts' hacen referencia a los años 80. Pinterest

También están las hombreras o muscles t-shirts con una nueva tendencia que hace referencia a los años 80. “Ahora con esta tendencia de cuarentena regresan un poco más estilizadas, pues lo que intentan es resaltar hombros y brazos”.

Para Real, la mejor forma de combinar estos outfits es usar un blazer oversize en colores neutros o, todo lo contrario, lucir estampados vintage florales en colores, pero siempre creando un contraste con los tonos. “Si usas una blusa blanca, el blazer tiene que ser súper colorido y, entonces le añades un palazzo negro para crear un estilo holgado, pero a la vez elegante que puedes usar en cualquier momento tanto para el trabajo o para beber café”.

También recomienda otro estilo que es el muscle- tee en color negro, elegir un pantalón en tono neutro, colocarse una chaqueta ya que funciona para utilizar de día o de noche dependiendo del calzado que se luzca.

Adaptación

El diseñador Jurandir De Oliveira asegura que la tendencia retro “todo el tiempo está regresando”; algunas son del pasado reciente y otras del pasado lejano.

Las chaquetas 'oversize' Pinterest | Valeria

“Una que me ha parecido muy interesante son las mangas gigots que vienen del romanticismo del siglo XIX. Estas mangas voluminosas han creado una silueta diferente llena de nuevas posibilidades y variaciones”, manifiesta.

“Cuando usas algo retro, o consigues una pieza especial y la utilizas, estás trayendo junto con ella una historia que tiene mucha más importancia que una pieza meramente bonita”,

JURANDIR DE OLIVEIRA,

DISEÑADOR DE MODA.

Otra tendencia retro es para los jeans, que al parecer los más ajustados y rotos están “con los días contados” y lo que viene fuerte son “jeans anchos” otra vez como se usaron en el pasado. “Esto va a crear una dinámica nueva y muy interesante, permitiendo diferentes interpretaciones. También los prints que a cada rato regresan, por ejemplo, animal print, dots y las súper actuales margaritas que están de moda y tienen ese toque retro”.

Para De Oliveira, toda esta corriente retomó fuerza cuando la silueta empezó a quedar más ajustada, los hombros y cintura en el lugar correcto, entonces los diseñadores comenzaron a buscar referencias otra vez en los diseños clásicos, como Dior, y fue ahí que volvió la ropa estructurada con todos los detalles de sastrería. “Esto creó la posibilidad de apreciar muchas tendencias del pasado como las faldas lápiz, las chaquetas con mangas voluminosas”.

Actualmente esta tendencia retro convive pacíficamente con la contratendencia que es de una silueta desestructurada de los años 90. “Estilos oversize, sobreposiciones. Eso se volvió más expresivo con la necesidad que tenemos desde 2020 y 2021, de estar más cómodos. Pero siempre habrá el momento para ponerse algo más elegante”.

De acuerdo con el diseñador, la vuelta al romanticismo, entre otras tendencias retro, es una necesidad actual de poner “más estilo” a un mundo que poco a poco está perdiendo el encanto por el bombardeo visual que hay a través de las redes sociales. “Cuando usas algo retro, o consigues una pieza especial y la utilizas, estás trayendo junto con ella una historia que tiene mucha más importancia que una pieza meramente bonita”.

Los pantalones palazzo se ensanchan desde la cintura. Pinterest

En cuanto a la acogida de la tendencia retro en Latinoamérica, comparte que no ve mucha diferencia hoy de lo que pasa en la región y en el resto del mundo. “Panamá es bastante cosmopolita, pero la limitante aquí es el clima que no permite ponerse todo lo que está de moda, los trench coats, por ejemplo, deben ser adaptados a telas más livianas. Eso no pasa en otros países de Latinoamérica que tienen las estaciones más definidas, es muy variada la idiosincrasia de cada país latinoamericano y algunos aceptan con más facilidad una tendencia que otros, pero ya la información llega igual para casi todos”.

Por su parte, Real anota que el impacto de la moda retro en el istmo ha sido “fuerte” ya que hoy se aprecian todas las tendencias marcadas y presentes tanto en atuendos de calle como atuendos de estar en casa. “Las personas han tenido mucha creatividad e ingenio y han buscado en sus armarios estas tendencias vintage y han creado looks muy creativos”.

Por el comportamiento de la covid-19 este año, prevé que esta tendencia se extenderá hasta el año 2022.