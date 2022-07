Nuevos diseños de vestidos y firmas de lencería llegan a Panamá

Las piezas cuentan con detalles y estilos caribeños. Cedida

Aunque el concepto de moda surgió en el Renacimiento, fue a partir de los años 70 cuando los profesionales del sector le dieron más relevancia a la creación de vestidos que marcaban tendencia según la época. De ahí que la moda hasta hoy ocupa un papel muy importante en la sociedad. Y es que esta no solo permite a las personas definir su propio estilo, sino que además les ayuda a ocupar un lugar en la sociedad y a expresarse por medio de ella.

En Panamá, por ejemplo, el mes pasado la firma Lennys George realizó la apertura de su primera boutique. Se trata de un espacio en el que se encuentran piezas de la diseñadora, del mismo nombre, con acentos caribeños. Además, el sitio se transforma en una plataforma multimarca donde diseñadoras talentosas convergen para mostrar a la mujer panameña su pasión por la moda, sus cualidades artísticas y el trabajo en piezas elaboradas totalmente a mano que buscan enaltecer los dones y valores de la mujer desde este nuevo spot, ubicado en Sunset Strip Mall.

“Son diseños con historia, inspirados en mujeres auténticas y con ADN latino, que buscan resaltar esa mezcla multicultural perfecta, esa alegría de la gente, sus costumbres, sus colores; y que se ha vuelto tradición oral de generación en generación, dando espacio a marcas como Dominica, que nacieron en el corazón de Cartagena de Indias en Colombia y que llegan a Panamá convertidas en piezas con acentos caribeños”, comentó Lennys.

Aseguró que con estas dos colecciones: Lennys George y Dominica se recrea ese valor infinito de la mujer.

Lennys George realizó la apertura de su primera 'boutique' en junio. Cedida

Lennys lo transmite con la sola esencia de su logo 'El Colibrí', un ave con distintos matices de colores y que a pesar de ser la más pequeña de su especie, siempre vive libre; así como su más reciente colección 'La Lune': el renacimiento de una nueva esperanza, son creaciones llenas de paz, con la sutileza de cada detalle y en colores claros y vibrantes con selectas telas españolas en seda, algodón y lino para quienes desean lucir siempre elegantes, cómodas y joviales.

“Hoy mi sueño junto a otras diseñadoras y artesanas se está haciendo realidad; nuestra marca está reflejada en aquellas mujeres observadoras, intuitivas, perceptivas, trabajadoras, detallistas, románticas, delicadas, amorosas, tiernas, independientes, con metas claras, sencillas, que demuestran su calidez en el trato y su sensibilidad hacia la naturaleza”, expresó Lennys.

La lencería también es moda

La ropa interior femenina no escapa a las nuevas tendencias, sobre todo ahora que estamos volviendo a la 'normalidad' pospandemia, las mujeres buscan ropa íntima con diseños y acabados románticos, lo más cómoda posible, bonita y que satisfaga todas sus necesidades, es por ello que la lencería oculta no puede quedar en el olvido dentro del universo fashionista puesto que es parte de los looks del día a día.

Íntima Secret Basics es una marca de ropa interior colombiana con 15 años en el mercado panameño. Cedida

En ese sentido, Íntima Secret Basics, una marca de ropa interior colombiana con 15 años en el mercado panameño, presenta una propuesta de ropa interior de lo más versátil, romántica y delicada, pero con un toque actual, todos estos atributos muy valorados a la hora de elegir la lencería, detalló Ana Lara, jefa de mercadeo de Íntima Secret.

“Esta nueva colección incluye prendas que son indispensables para el día a día. La influencia de un diseño cómodo y la innovación del producto se unen para ofrecer una línea con colores neutros, diseños sencillos, confeccionados con suaves materiales que se adaptan a la perfección a cualquier tipo de figura femenina”, detalló Lara durante el lanzamiento de la marca.

“La ropa interior actual va más allá de los clásicos colores blanco y negro, ahora está llena de tonos brillantes, estampados y texturas. Es por eso que tenemos una gran variedad de ropa interior para escoger: desde tonos pasteles y románticos como el rosa y el crema, hasta tonos más vivos como el verde, rojo y el azul. Así es que nuestra sugerencia es que busques aquella lencería Intima Secret, según tu personalidad y tu propio estilo o con la que sientas mayor comodidad”, recomendó Lara.

A su vez enfatizó que muchas veces es difícil encontrar prendas íntimas orgánicas y a los mejores precios, pero la marca cuenta con diseños hechos 100% de algodón, que además de ser prendas ecológicas brindan mayor suavidad y confort en la zona íntima.

La nueva línea de Basics brindará comodidad, elegancia y sensualidad a todas las mujeres panameñas. Cedida

Lara añadió que la nueva línea de Basics brindará comodidad, elegancia y sensualidad a todas las mujeres panameñas, y la podrán encontrar en todas las tiendas Steven's, así como también en todas las sucursales de Íntima Secret en: Vía España, Metromall, Westland Mall, Altaplaza, Albrook Mall, Penonomé, Santiago, Terronal, Campeón, El Dorado y Bella Vista.