Greta Thunberg llega a Lisboa

La activista sueca Greta Thunberg llegó ayer, martes a Lisboa donde desde primeras horas de la mañana se esperaban decenas de medios de comunicación y más de 200 simpatizantes para darle la bienvenida a Europa.

Thunberg tiene previsto viajar en las próximas horas desde Lisboa a Madrid para participar en la cumbre del clima que se celebra estos días en la capital española.

El barco ecológico La Vagabonde, en el que Thunberg ha cruzado el Atlántico desde Estados Unidos, entró en el muelle de Santo Amaro, bajo el emblemático puente lisboeta 25 de Abril, con cuatro horas de retraso sobre el programa previsto.

La adolescente se mostró sonriente en la cubierta del barco y se abrigó con un anorak con su nombre en la espalda antes de bajar a tierra, donde ofrecerá una rueda de prensa, se reunirá con jóvenes activistas y conversará con el alcalde, Fernando Medina, y una delegación de parlamentarios lusos.

La Vagabonde fue escoltada por varios barcos en su último tramo en aguas del Tajo hasta el muelle, en el que la activista fue recibida con una batucada de tambores y pancartas con mensajes como “Justicia climática ya”, “Escucha a Greta, escucha el planeta” o “Hoy barato, mañana caro” por cientos de jóvenes simpatizantes que renunciaron a sus clases para acompañarla.

“Confió en que los líderes mundiales reunidos en la capital española perciban finalmente la urgencia (en el tema de cambio climático)”,

GRETA THUNBERG,

ACTIVISTA SUECA

Thunberg, de 16 años, ha viajado acompañada de su padre, Svante, los dueños del barco -una joven pareja australiana de “youtubers” y su bebé- y la navegante británica Nikki Henderson.

La joven, que salió hace 20 días de Estados Unidos, descansó ayer en un hotel lisboeta, según medios locales, antes de tomar el Lusitania para llegar en tren a Madrid, donde participará en la cumbre del clima.

“No dejen de luchar por su futuro”, animó la activista sueca Greta Thunberg en un breve mensaje pronunciado a su llegada a Lisboa, donde insistió en que mantendrá su reclamo a los líderes mundiales para frenar el cambio climático.

“Estamos en emergencia climática, precisamos de un punto de vista global, trabajar en conjunto para garantizar condiciones de vida para la humanidad en el futuro”, afirmó la joven en su primeras declaraciones tras atravesar el Atlántico en un catamarán procedente de Estados Unidos.

Thunberg, que llegó a Lisboa como escala en su viaje a Madrid para participar en la Cumbre del Clima, confió en que “los líderes mundiales” reunidos en la capital española “perciban finalmente la urgencia”.

“Mucha gente dice que no importa y que no va a pasar nada, pero empezamos a ver los resultados”, agregó. “Tenemos que pensar a largo plazo, no podemos pensar solo en hoy, hay que pensar en el futuro”.

Admitió que los jóvenes de su generación “estamos enfadados y frustrados y es por una buena razón. Dejen de darnos motivos para enfadarnos”, reclamó.

La adolescente sueca no desveló su agenda para los próximos días, aunque adelantó que viajará a Madrid y asistirá a la marcha convocada el viernes contra el cambio climático y que pasará la navidad en casa.