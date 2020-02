Arranca la primera versión de Low Carb Panamá

La primera conferencia sobre alimentación baja en carbohidratos, 'Low Carb’, inició este viernes. El evento, que finaliza el sábado 8 de febrero, reunirá a expertos que brindarán inducciones sobre diferentes métodos de alimentación.

Algunos de los temas que serán presentados por los panelistas son ‘alimentación low carb y sus efectos sobre la salud del microbioma intestinal’; ¿es la cetosis el estado metabólico natural del ser humano?; ‘Dieta cetogénica y tumores cerebrales’; ‘la importancia del músculo y la proteína en la dieta cetogénica’; ‘adoptando keto a tu estilo de vida’; ‘más allá de la pérdida de peso’ y ‘la dieta original del ser humano’.

Carlos Stro, director científico de Nutrillermo Center, Miami, es uno de los conferencista de la actividad. Además es autor del libro de la ‘Dieta Cetogénica, protocolo de una alimentación adecuada’ y durante una entrevista con La Estrella de Panamá explica algunos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta al momento de implementar un método de alimentación.

Stro asegura que a través de lo que ingerimos, se puede desarrollar un patrón de genética saludable o se puede desencadenar un patrón de genética insalubre.

“En el organismo tenemos dos tipos de combustible diferentes, por un lado está la glucosa que es fundamental y por otro los ácidos grasos. Cuando se sigue una dieta alta en carbohidratos, que se aleja un poco de la dieta original del ser humano, bajo la cual se forjaron nuestros genes, lo que sucede es que usamos mal nuestro combustible, es decir sobrepasamos el consumo de glucosa y tendemos a evitar la oxidación de los ácidos grasos, por eso es que la obesidad va cada vez en aumento”, considera.

El director científico comentó que hay principios fundamentales que se deben seguir para no exceder el consumo de glucosa “todo deberíamos de quemar ácidos grasos de manera correcta y esto ocurre cuando comemos los alimentos para la cual han sido forjados nuestros genes. Nuestros ancestros eran recolectores y comían algunos frutos secos, no tenían toda esta cantidad de productos modernos que hay en el mercado y se mantenían sanos”.

Con respecto a la dieta cetogénica, en la actualidad existen algunos nutricionista que no la avalan porque consideran que no es sostenible, sobre este tema Stro opinó que “lo que no es eficiente es una dieta alta en carbohidratos que está basada en la pirámide alimenticia. La dieta cetogénica no solamente es sostenible, sino que es necesaria porque los metabolitos que surgen en nuestro cuerpo hacen un patrón de expresión genética mucho más saludable y eso es lo que vamos a explicar en la conferencia”.

El especialista sostiene que una de las preocupaciones más frecuente de las personas, es dejar de comer carbohidratos “debemos reeducar sobre la base y que las personas sepan que los carbohidratos no son un nutriente esencial. Hay nueve aminoácidos de la proteína, son dos ácidos grasos de Omega 3, un ácido graso de Omega 6, catorce vitaminas y quince minerales. Aquí no hay ningún carbohidrato. Se debe explicar a las personas para que sepan porque están comiendo de una determinada manera y cuáles son los beneficios que va a tener. Por supuesto, no comparto para nada que la gente implemente la dieta cetogénica para perder peso, la dieta keto debe ser vista como una consecuencia saludable de restaurar el sistema y volver a la alimentación para la cual nuestros genes se forjaron, que es muy importante”.

En tanto, Mauricio Arango, médico y director de Nutrimedicina Low Carb, es otro de los conferencistas invitados y asevera que cuando se elimina los carbohidratos no causa ningún deficiencia nutricional en el cuerpo. “Puede que haya periodos de cambio donde surjan algunos efectos que los dietistas están posiblemente asustados o algunas personas que han experimentado estos efectos tienen cierto recelo porque les ha dolido la cabeza, mareo, boca seca, baja la presión y debilidad todo eso resume lo que tiene que hacer el cuerpo cuando volvemos a la alimentación original del ser humano, todo lo que no era se quita y lo que es se reforma”.

Las nuevas tendencias de alimentación cada vez son más populares y esta conferencia con sus paneles de expertos, y que se desarrollará en el Hotel Riu, abordarán aspectos sobre cómo llevar este estilo de vida, independientemente si la persona aplica su alimentación bajo la low carb, paleo o keto.