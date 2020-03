Correr (running, en inglés) significa compromiso con uno mismo, querer mejorar y superarse. Y es que al realizar esta actividad física no solo se mejora la calidad de vida, sino a vivir más. Así lo demustra un estudio realizado en el en el Instituto Cooper de Dallas, Estados Unidos y publicado en la revista Progress in Cardiovascular Disease.

La investigación señala que las horas que la persona pase corriendo se sumaránmultiplicadas por siete a su esperanza de vida. “Si corres habitualmente podrás alargar la vida hasta tres años más y reducirás el riesgo de muerte prematura hasta en un 45%”, estimaron los autores del estudio.

Sin embargo, correr ya no consiste en el simple hecho de ser más rápido que el otro. Es por ello, que adidas, —una de las marcas pioneras en la revolución del running—, invitó a los corredores panameños a replantear el concepto de la rapidez a través de la campaña: ‘Más Rápido Que...’, la cual, se inspira en las historias de superación personal de corredores de alrededor del mundo.

Gracias al poder transformador que tiene el running, la compañía alemana como parte del estudio Why We Run (¿Por qué corremos?), examinó a 6,000 corredores de diferentes ciudades del mundo para comprender mejor qué mueve a las personas a correr.

El estudio encontró que ya no se trata simplemente de ser el más rápido, sino que los corredores se han centrado más en los otros beneficios de correr. El 87% de los encuestados admitió que ahora corre con un enfoque en la transformación y el mejoramiento personal.

“Independientemente de dónde se encuentre en el mundo, si está corriendo para entrenar, ponerse en forma o simplemente correr, todos tienen una razón de por qué comenzaron y por qué continúan”, añadió la ivestigación.

Datos curiosos de la encuesta

Más rápido que el ruido: El 60% de los encuestados coincidió en afirmar que correr regularmente proporcionaba beneficios para la salud mental, el 47% dijo que le permitía desconectarse del estrés cotidiano de la vida moderna, y el 68% admitió que es el único momento del día en el que no usa su teléfono.

Más rápido que las excusas: El 18% de los corredores se siente más inspirado después de correr, el 14% siente un sentimiento de orgullo y el 32% confiesa sentir una mayor confianza en sí mismo inmediatamente después de correr.

Más rápido que la soledad: El aspecto social de correr también forma parte del estudio, ya que el 34% de los encuestados admitió haber conocido a un futuro amigo mientras corría e incluso un 20% conoció a una futura pareja, lo que demuestra los beneficios sociales menos esperados que pueden surgir de esta actividad.

Más rápido de lo esperado: Los efectos positivos de correr también se analizaron en el estudio, y los encuestados vincularon la sensación de "euforia" que sienten después de correr con éxitos alcanzados, incluyendo lograr finalmente algo que habían estado posponiendo (34%), encontrar su talento creativo y mejores ideas (30%) e incluso obtener la confianza para invitar a alguien a salir (17%).

Definitivamente los beneficios de correr son múltiples. “Hace que funcione mejor todo el sistema cardiovascular, el corazón y los vasos sanguíneos”, aseguró a la agencia de noticias AFP Stéphane Cade, especialista en cardiología del deporte.

La edad, los hábitos (tabaco, alcohol, peso) y los antecedentes cuentan. “Después de 30-35 años, los principales riesgos son el infarto de miocardio y la muerte súbita relacionada con enfermedades del corazón que pasan desapercibidas y que se desencadenan al correr”, comentó Cade.

Julien Schipman, especialista del deporte y la salud en el Instituto Francés del Deporte, compartió que correr también es bueno para la salud mental. “Tiene un impacto sobre la mente gracias a la secreción de hormonas, las endorfinas, que dan una sensación de bienestar”, explicó a la AFP, según informó el diario El Comercio.

Historias de superación y empoderamiento

Siguiendo la línea de hallazgos del estudio Why We Run la campaña 'Más Rápido Que…' invitó a varios corredores famosos a compartir sus historias de superación personal para inspirar a otros.

Uno de ellos es Martinus Evans —un corredor que utilizó los comentarios negativos y las bromas de su médico sobre su imagen corporal como herramienta de motivación.

Evans, fundador de 300poundsandrunning, dijo: "Tal vez esperas que te diga que correr más rápido que otros me hace sentir poderoso. Me hace sentir fuerte. Me hace sentir libre. Pero para mí, ni siquiera se trata de eso. Para mí, se trata de intentarlo". "Empoderarte a ti mismo para salir a correr. Sin preocuparte por lo que digan los demás, solo enfocándote en el efecto positivo que correr puede tener para ti", continuó.

Rápido significa algo diferente para todos. "Pero nunca serás rápido —según tu propia definición o la de cualquier otra persona— si nunca sales a correr. Quiero motivar a más personas a experimentar su propia sensación de rapidez. No te preocupes por los prejuicios de las personas o lo que otros puedan decir. Olvida todo eso. Solo tienes que pensar en el efecto positivo que puede tener sobre ti. Eso es lo que la rapidez significa para mí", puntualizó.

Noah Lyles, actual campeón mundial de los 200 metros masculino. Jenna Saint Martin

Noah Lyles, actual campeón mundial de los 200 metros masculino, también se sumó a esta campaña. Lyles, especialista en las carreras de velocidad, demostró que hasta para los más rápidos, el concepto de la rapidez es una sensación personal.

Las historias inspiradoras sobre la superación de los prejuicios y las adversidades de la modelo e instagramer, Chinae Alexander y la sobreviviente de trasplante de hígado, Ellie Lacey, también figuran entre las historias destacadas de la campaña, además de la legendaria maratonista Kathrine Switzer.

Switzer se convirtió en la primera mujer en participar oficialmente en la Maratón de Boston en 1967, donde sufrió ataques polémicos por parte de los participantes masculinos que la querían sacar de la pista, pero ella no se rindió y logró terminar la carrera.

Alberto Uncini Manganelli, gerente general de adidas running, señaló “la rapidez es, y siempre ha sido, una sensación personal: única para quien la está experimentando. El running de alto rendimiento siempre formará parte del ADN de esta compañía, con nuestro valioso legado de 168 victorias en maratones, récords mundiales y marcas personales. Para muchas personas —incluido yo mismo— el sueño de un récord mundial en la pista o en una maratón probablemente no sea algo alcanzable”.

Como parte de la campaña 'Más Rápido Que...', la empresa creó nuevas zapatillas que permite a los corredores lograr su propia sensación de rapidez. Desde el nuevo diseño ligero de los SL20 —con la revolucionaria mediasuela Lightstrike que proporciona movimientos explosivos y una velocidad insuperable— hasta los Ultraboost PB que proporcionan un máximo retorno de energía a cada paso que realice un corredor.