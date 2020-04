Lavar los alimentos y mantener limpia la cocina, medidas básicas ante el COVID-19

La desinfección de las superficies y otros hábitos de higiene se han vuelto indispensables para combatir el coronavirus que hoy suma más de un millón de casos confirmados y 50,000 muertes en todo el mundo.

Pese a que nos encontramos en confinamiento, comprar los alimentos es una tarea indispensable del día a día.

“Voy al supermercado, guardo mi distancia al igual que otras personas. Incluso cuando tomo los productos procuro no tocar mi cara, ni la ropa. El problema principal es cuando estamos en la caja, donde nos juntamos un poco, por eso apenas ingresó al carro roseo un poco de alcohol en mis manos y la bolsa. Cuando llegó a casa me quito lo zapatos y luego me baño. Posteriormente guardó lo que compré”, cuenta Alexis Muñoz , son algunas de las medidas que toma ante la preocupación de contraer el COVID-19 y llevarlo a su casa.

Ante este hecho, las autoridades de salud panameña reiteran como medida principal el lavado de manos ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es posible contagiarse de COVID-19 aspirando las pequeñas gotas que son expulsadas por un paciente infectado cuando tose o estornuda.

Esas gotas también caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona infectada por lo que , indica la OMS, que otras personas pueden enfermarse tocando esos lugares contaminados y luego llevándose las manos a los ojos, la nariz o la boca.

Durante el mes de marzo, la revista científica New England Journal of Medicine publicó que, el virus SARS-CoV-2 puede sobrevivir y conservar su capacidad infecciosa hasta por 24 horas en el cartón y hasta tres días en el plástico o acero inoxidable.

Según un artículo publicado en la BBC en su artículo señala que las autoridades sanitarias de Estados Unidos y la Unión Europea apuntan que no hay pruebas de que los alimentos o envases sean una fuente o vía de transmisión del nuevo coronavirus.

La publicación del medio británico señala que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos considera que ante la baja probabilidad de contagio no prevé el retiro de productos del mercado "incluso si se confirma que una persona que trabaja en un lugar con comida para humanos o animales (por ejemplo, un empaquetador de alimentos) da positivo para al virus".

"Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común para matar el virus y protegerse de este modo a usted mismo y a los demás", manifiesta la OMS.

Sin embargo, tal como le explicó a la BBC Sally Bloomfield, profesora de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, no existe el "riesgo cero" .

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de EE.UU. reconocen en su web -actualizada al 28 de marzo- que "podría ser posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos, aunque no se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el virus".

¿Cómo desinfectar los alimentos?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, en una entrevista con el diario El Mundo, dio las siguientes recomendaciones: lavar las verduras y frutas en el momento en que se vayan a consumir, no antes, y eliminar todas las zonas dañadas. También aconseja lavarlas bajo el grifo y no dejarlas en remojo ya que al hacerlo se incrementa el riesgo de contaminación cruzada.

Otra de las sugerencias es frotar la piel para eliminar una mayor cantidad de residuos y posibles contaminantes, siempre y cuando la superficie de la fruta o vegetal lo permita, como por ejemplo en el caso de manzanas y peras.

La FDA advierte que algunos podrán pensar que usar jabón es una adecuada opción de salubridad para las frutas y verduras en tiempos de coronavirus, sin embargo, no es así. "Podrías ingerir residuos del jabón o detergente absorbidos por el producto agrícola. Eso podría provocar náuseas, vómitos y diarrea”.