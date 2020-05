OMS: 'Puede que el coronavirus nunca desaparezca'

Durante una conferencia de prensa el pasado miércoles, el Dr. Mike Ryan, representante del departamento de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó la posibilidad de que el nuevo coronavirus se mezcle con otras enfermedades contagiosas que "causan la muerte de miles de personas cada año".

"Este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y es posible que este virus nunca desaparezca. El VIH no ha desaparecido", dijo Ryan a los medios. "No estoy comparando las dos enfermedades, pero creo que es importante que seamos realistas. No creo que nadie pueda predecir cuándo o si esta enfermedad desaparecerá".

La organización hizo un llamado de atención a los gobiernos de diferentes países para hacer "un esfuerzo masivo" en dirección a prevenir una ola de inestabilidad en la salud mental de los pobladores dada la pandemia. La OMS expresó en un informe para la ONU la posible crisis en la salud mental: "El aislamiento, el miedo, la incertidumbre, la agitación económica: todos causan o pueden causar angustia psicológica", dijo la directora del departamento, Devora Kestel en el informe recopilado por The Guardian.

Kestel indicó que sería posible ver el avance de la gravedad de las enfermedades mentales en niños, jóvenes y trabajadores de la salud en el futuro cercano. "La salud mental y el bienestar de sociedades enteras se han visto gravemente afectados por esta crisis y son una prioridad que debe abordarse con urgencia", dijo al medio inglés.

Pese a que numerosos científicos se encuentran en la carrera por desarrollar una vacuna efectiva para la inmunización del Covid-19, las últimas estadísticas de la Universidad John Hopkins muestran el aumento de casos positivos en 4.3 millones de personas alrededor del mundo y más de 300 mil muertes hasta el momento.

"Es posible que tengamos una oportunidad para eliminar este virus, pero esa vacuna tendrá que estar disponible, tendrá que ser altamente efectiva, tendrá que estar disponible para todos y tendremos que usarla", dijo Ryan a CNN. "Esta enfermedad puede convertirse en un problema a largo plazo o no".

Por su parte, la epidemióloga de enfermedades infecciosas de la OMS, la Dr. Maria Van Kerkhove, expresó positivamente durante la conferencia que “la salida de esta pandemia está en nuestras manos”. "La comunidad global se ha unido para trabajar en solidaridad. Hemos visto países controlar este virus. Hemos visto países que utilizan medidas de salud pública y esas acciones son las que nos ayudarán a detener la pandemia", señaló la científica.

Actualmente, Rusia se encuentra en segundo lugar en aumento de casos positivos del virus —con una media de 242,271 infectados—, sólo por debajo de EEUU, que lidera con más de 1.4 millones de infectados en el país. La ministra de salud de Rusia, Tatyana Golikova, negó cualquier falsificación de las estadísticas y especificó que la tasa de muertes en el país ha aumentado a 2,212, aunque las autoridades atribuyeron las muertes de más del 60% de los pacientes con coronavirus en abril a otras causas. Moscú, el centro del brote del país, representó 1.232 de esas muertes.