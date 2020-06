¿Cómo afecta la luz de los dispositivos a la piel?

Con la llegada del teletrabajo, el tiempo que pasan las personas frente a la pantalla de algún dispositivo electrónico (teléfonos móviles, computadoras, tabletas, etc.) se ha aumentado considerablemente, junto con la cantidad de horas que se consideran dentro de la jornada laboral. Pero, más allá de re representar un riesgo para la vista, la luz gama (o 'azul') que se encuentra en los dispositivos puede llegar a causar complicaciones en la piel.

La constante exposición de la piel a los rayos gama puede contribuir con la aparición de manchas y arrugas, e incluso provocar resequedad en la piel del rostro. Un estudio realizado en 2010 publicado en el Journal Investigative of Dermatology, arrojó como resultado que dada la exposición a la luz azul puede causar hiperpigmentación en piel mediana a oscura, mientras que deja la piel más clara relativamente no afectada.

La comunidad médica clasifica el color de la piel en función de cómo reacciona a la luz UV. El Tipo 1 es el color más claro con la mayor sensibilidad a los rayos UV, mientras que el Tipo 6, es la piel más oscura y con menos probabilidades de quemarse.

Sin embargo, en el estudio de afectaciones con respecto a la luz azul, la piel tipo 2 estuvo expuesta no desarrolló pigmentación, mientras que la piel de color (tipo 4, 5, 6) se oscureció, y esa oscuridad persistió durante un par de semanas.

¿Cómo se puede prevenir?

Para Gabriela Rodríguez, doctora en medicina estética y cosmeatría, los tipos de manchas que se presentan "son hipercrómicas, como los melasmas (pigmentación de color marrón a agrisada), lentigos solares (manchas marrón homogéneo, de bordes muy irregulares) que pueden aparecer en un año o más", según comentó al diario El Universo.

A esto se suma el hecho de que la presencia de mancha se hará más notoria si la persona se mantiene frente a la computadora o el teléfono móvil más de seis horas diarias, además que se debe utilizar bloqueador solar si se está en un lugar oscuro con la luz azul directa, como indicó la dermatóloga Martha Naranjo al periódico.

Por su parte, el dr. Mathew M. Avram, director del Centro de Láser y Cosmética Dermatológica del Hospital General de Massachusetts en Boston, señaló a The New York Times: "La intervención más simple es limitar la cantidad de luz azul emitida por sus dispositivos. Los productos de Apple tienen "modo nocturno" que crea un tono de pantalla más cálido. Cambiar las bombillas LED estándar por versiones que emitan menos luz azul debe ser prioritario".

La piel Tipo 6 (de pigmentación oscura) debe aplicarse protección solar cada seis horas. Pexels

Para evitar la presencia de arrugas, líneas de expresión y manchas en la piel, es necesario utilizar bloqueador solar de actor 20 o 30 aplicándolo cada seis horas, de igual manera el descanso de cinco minutos por cada hora frente a las pantallas puede ayudar al "envejecimiento prematuro" que ocurre en mayores de 30 años.

Aplicar cremas de hidratación para la piel del rostro cada mañana y cada noche puede ser esencial para mantener la piel libre de manchas, aún así estas deben contener cierto nivel de antioxidantes.

"No puedo recomendar antioxidantes desde una perspectiva puramente científica", dijo al diario norteamericano Alexander Wolf, profesor asistente principal en la Facultad de Medicina de Nippon en Tokio y experto en cómo el estrés ligero y oxidativo causa el envejecimiento prematuro. "Pero ciertamente hay muchos experimentos que demuestran que los antioxidantes funcionan bien en las células cultivadas. La vitamina C ingresa directamente a las células, y si usted hace algún daño oxidativo a las células, la vitamina C o algún antioxidante definitivamente ayuda".

Para las mujeres que utilizan maquillaje, la aplicación de protector solar no sería muy fácil durante el día, sin embargo, se debe aplicar antes de ir a laborar; de esta manera, si el protector es de un factor apropiado, podría formar una barrera junto con el maquillaje para evitar el impacto de la luz azul de la computadora.

"Las manchas en la cara no son nada agradables, no podemos evitar ir a la oficina y no estar frente al computador o no usar luces blancas, pero sí podemos protegernos, hacernos una exfoliación cada 15 días, hidratar, usar protector y tomar antioxidantes", manifestó Naranjo.

A todo esto no debemos olvidar que la mayor exposición de luz azul y ultravioleta sigue proviniendo del sol, por lo que tomar suficiente agua al día y proteger nuestra piel de sus rayos debe ser parte de nuestra rutina al estar en casa o no.