Cuidando la diabetes en casa, importancia del autocontrol

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. La diabetes tipo 2 representa el 90% de los casos mundiales y se debe, en gran medida, al sobrepeso y a la inactividad física. Este tipo de diabetes está en aumento a nivel global y en las Américas.

En ese sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que la diabetes es una prioridad de salud y coopera con los Estados Miembros en las estrategias de prevención y control de la enfermedad.

Ante la emergencia de salud pública por la pandemia del Covid-19 se pone de manifiesto la vulnerabilidad de pacientes crónicos como es el caso de las personas con diabetes. Según el Atlas de la Diabetes 2019 que publica la International Diabetes Federation (IDF), en el mundo 463 millones de personas, es decir, 1 de cada 11, padecen diabetes.

De acuerdo con el doctor Edgardo Gaitán, director y fundador de la Escuela para Diabéticos en Consultorios América, "las personas mayores y las que tienen afecciones médicas preexistentes son más vulnerables, y cuando los pacientes con diabetes desarrollan una infección viral puede ser más difícil de tratar debido a las fluctuaciones en los niveles de glucosa en la sangre, pues el sistema inmunológico se ve comprometido y el virus puede prosperar en un entorno de glucosa en sangre elevada". Agrega que el riesgo de enfermarse gravemente con Covid-19 es menor si la diabetes está bien controlada.

Es por esto que el autocontrol es un hábito vital para las personas con diabetes, y con mayor razón ahora que están en sus casas y que deben limitar las visitas a centros médicos a excepción de los casos de emergencia.

“El paciente que requiere insulina debe controlar regularmente sus niveles de glucosa en sangre para conocer la dosis que necesita. El autocontrol se refiere a la realización de la prueba de glucosa en sangre en casa para conocer sus variaciones y ajustar el tratamiento”, precisa Gaitán.

La cantidad diaria de autocontroles en el nivel del azúcar en la sangre varía de acuerdo con las características de cada paciente, y es una práctica determinante a la hora de prevenir mareos, fuertes dolores de cabeza, e incluso desmayos o internamientos hospitalarios.

Según la OPS, en América Latina y el Caribe, el costo de la diabetes fue estimado en 65.000 millones de dólares en 2002. Lo que quiere decir, que para 2016 según las últimas estimaciones, el costo se ha duplicado. La mayoría de los costos se atribuyen a la mortalidad e invalidez prematura que ocasiona la enfermedad.

"Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios y cada vez se presenta más en personas jóvenes", establece la OPS.

Las últimas cifras de la OMS de 2016, indican que Panamá registró una prevalencia de 353,610 casos de diabetes, causando el fallecimiento de 17,681 personas. La medición de la glucosa y la práctica de hábitos saludables son esenciales entre la población con esta enfermedad.

Todos los años se efectúa en el país la última semana de mayo “La Semana Nacional de la Diabetes” y durante este periodo se realizarán diversas actividades, divulgación de información para prevenir la enfermedad y cuidar la salud a través de diversos medios de comunicación, sin embargo este año muchas de estas actividades se vieron empañadas por la pandemia del Covid-19. “Pero eso no impide que debemos cuidar la salud y sobre todo ahora en tiempos de cuarentena”, explica el galeno.

Medición de la glucosa: pertinente y vital

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar una serie de condiciones de salud graves. Es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y amputación de miembros inferiores. Mantener los niveles de glucosa en la sangre, la presión arterial y el colesterol a niveles normales o cercanos puede ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones de la diabetes. Por lo tanto, es una condición de salud que necesita un seguimiento regular.

El autocontrol de la diabetes es la única forma de verificar que los niveles de glucosa sean los adecuados. Es un procedimiento rápido y sencillo, con el cual puede obtenerse el nivel de azúcar, en tan solo 4 o 5 segundos.

Según Gaitán, para el autocontrol existen aparatos como el glucómetro Accu-Chek que es un dispositivo que mide al instante el nivel de azúcar en la sangre, es de fácil uso en casa y muy cómodo para transportar. “Con este aparato las personas no necesitan ir al hospital a medirse el azúcar. Mucho menos ahora que no debemos exponernos al virus”, menciona Gaitán.

La nutrición es necesaria

No es necesario que pongas en riesgo los niveles adecuados de glucemia para disfrutar de tus alimentos favoritos.

"Los hidratos de carbono son azúcares. El organismo los procesa formando glucosa, que es una fuente esencial de energía. Contar los carbohidratos que se ingiere en cada comida y combinarlos con la dosis adecuada de insulina ayuda a mantener los niveles de glucemia en el rango seguro establecido. También permite comer una gran variedad de alimentos. De hecho, la dieta puede incluir cualquier tipo de alimento con moderación, por lo que no se debe dejar de comer los alimentos que más le gusta a uno", enfatiza el médico.

Lo que comemos y bebemos puede afectar la capacidad de nuestro cuerpo para combatir infecciones. Archivo | La Estrella de Panamá

Muchos son los alimentos saludables para el ser humano, sin embargo, los que se enlistan a continuación son los más saludables para las personas con diabetes, ya que tienen un índice glucémico más bajo o menor cantidad de carbohidratos netos lo que ayuda a estabilizar los niveles de glucemia.

Una ración de legumbres aporta una buena cantidad de fibra y la misma cantidad de proteína que hay en 28 gramos de carne. Además, son una buena fuente de magnesio y potasio.

Los vegetales de hoja verde son una excelente fuente de fibra, proteína, vitaminas y minerales, y contienen muy pocas calorías y carbohidratos.

Los cítricos contienen abundantes cantidades de vitamina C y de fibra.

Los boniatos brindan más fibra, vitamina A y son más antioxidantes que las patatas blancas.

Los frutos secos son una excelente fuente de antioxidantes, fibra y vitaminas.

Los tomates, al igual que los cítricos, contienen abundantes cantidades de con bajo contenido en carbohidratos, vitaminas C y E. También son una muy buena fuente de hierro.

El salmón o cualquier pescado rico en ácidos grasos omega 3 ayuda a reducir los triglicéridos, disminuye la presión sanguínea y reduce la inflamación. El Omega 3 es una de las “grasas saludables”.

Los alimentos integrales tienen todo el ácido fólico, los ácidos grasos omega 3, el magnesio, el cromo, la fibra y el potasio que el pan blanco pierde cuando es procesado.

Las nueces crudas son el tentempié perfecto, ya que contienen grandes cantidades de grasas saludables y fibra.

Los lácteos desnatados son una importante fuente de vitamina D. En particular, el yogur natural sin azúcar contiene bacterias probióticas, que mantienen los intestinos en buen estado y ayudan al sistema inmunitario.

Lo que comemos y bebemos puede afectar la capacidad de nuestro cuerpo para combatir infecciones, así como la probabilidad de que desarrollemos problemas de salud en el futuro, como obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes y diferentes tipos de cáncer.