Educación sexual desde la óptica de mipaideia.com

“Es el sistema de creencias o suposiciones de que todas las personas son heterosexuales o que la heterosexualidad es el estado predeterminado o 'normal' del ser humano”, así define Carolina Chaparro la heteronormatividad.

El sitio web aborda temas como sexo seguro, y sexualidad sana y responsable. Cedida

La comunicadora social y periodista de Bucaramanga, Colombia, creó mipaideia.com, una página web para brindar educación sexual a la generación Z y los millennials.

“mipaideia.com es una plataforma de educación sexual integral, que busca crear un espacio seguro para que los jóvenes, sin importar su estrato social, género, religión u orientación sexual, encuentren información pertinente acerca de estos temas, promoviendo el respeto, la empatía y la equidad”, asegura Chaparro.

La iniciativa nace desde el principio de prevención del delito, por lo que se enfoca en la educación como herramienta para prevenir la violencia basada en género.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), demasiados jóvenes reciben información confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo a medida que hacen la transición de la niñez a la edad adulta. Ello ha conducido a un aumento de la demanda, por parte de los jóvenes, de información confiable que los prepare para llevar una vida segura, productiva y satisfactoria.

Precisamente, esa carencia de información confiable motivó a Chaparro a continuar y solidificar lo que nació como un proyecto de grado de la carrera de investigación criminal y ciencias forenses. “Siempre me han interesado los temas de salud y género; desde muy pequeña me autoeduco al respecto y esa exploración constante me ayudó a darme cuenta de que en mi generación existe un vacío enorme, y la educación que tenemos no la estamos recibiendo de la mejor manera”, asegura la comunicadora social.

Aunado a las múltiples iniciativas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los padres (y otros miembros de la familia) tienen un papel esencial en la educación sexual de sus hijos.

Coincide con la OMS Esther A. Caricote Agreda, médica psiquiatra, especialista en salud y desarrollo de adolescentes y doctora en ciencias médicas. Asegura que “la familia es la principal institución en la formación de sus hijos y son responsables de que los hijos se formen exitosamente como seres afectivos, sociales, productivos, intelectuales y sexuales”. “¿Acaso la estabilidad de una pareja no guarda relación con la educación y las vivencias sexuales de cada uno de los miembros de un grupo familiar? ¿El gran número de abortos en adolescentes puede desligarse de la educación sexual informal recibida?, cuestiona Caricote.

La iniciativa surge como un proyecto de grado de Carolina Chaparro. Cedida

En este sentido, la creadora de mipaideia.com considera que “hay padres que están haciendo un excelente trabajo, sobre todo quienes hablan de los peligros que existen en el mundo virtual, que es donde vemos que se está cometiendo un gran número de abusos en contra de menores de edad”.

“Sin embargo”, añade Chaparro, “en Latinoamérica la educación sexual basada en la abstinencia es la más enseñada, no solo en los colegios, sino también en los hogares; no hay duda de que este es el mejor método para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, pero simplemente esta no es una mirada realista, y lo que sí termina haciendo es poner en peligro a los jóvenes”.

“Como educadores es importante que los padres les expliquen a sus hijos que su seguridad va más allá de entregar un paquete de condones, la educación sexual también está en enseñarlos a reconocer e identificar los peligros que existen más allá del sida o un embarazo; muchas veces hay un poco de negligencia a la hora de enseñar a los jóvenes sobre cómo deben cuidarse de depredadores sexuales y qué situaciones los pueden poner en riesgo”, reflexiona.

Mipaideia en acción

'Paidea' significa educación integral en griego, y es uno de los objetivos que Chaparro desea con la plataforma que contiene tres ejes centrales: salud, donde se abordan temas tanto de salud física como mental. “El segundo eje es online, donde exploramos estas nuevas maneras de vivir y relacionarnos entre nosotros a través de las redes sociales, y finalmente está identidad, donde se discuten temas de género y cómo nos reconocemos a nosotros mismos en este mundo constantemente cambiante”, detalla la creadora de la plataforma.

Sexo seguro, sexualidad sana y responsable, y prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son algunos de los temas que describe mipaideia.com. Respaldada sobre todo por información de organismos internacionales, Chaparro plasma las reseñas en el sitio web.

Considera que “una vez se empieza a ser sexualmente activo, es necesario entender que necesitamos aprender a manejar este área de nuestra vida sin herir a las personas que nos acompañan en el proceso de crecer. Esto incluye hablar abiertamente de nuestros sentimientos y normalizar procedimientos, como las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, que se deberían realizar anualmente si se está en una relación monógama, o cada vez que se inicie una nueva relación con una pareja”.

mipaideia.com actualmente realiza la campaña 'La casa dentro de ella', donde se encuentran recursos para hombres y mujeres que estén siendo víctimas de violencia intrafamiliar durante el confinamiento.