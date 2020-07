La intimidad es uno de los pilares fundamentales en las relaciones de pareja; sin embargo, en ocasiones el encuentro sexual puede verse interrumpido por diversos factores que podrían conllevar a una disminución de la libido o causar falta interés.

Los llamados 'mata pasiones' también pueden involucrar el aspecto emocional. Shutterstock

Especialistas sostienen que una de las preguntas más frecuentes frente a este escenario es: ¿Cómo detectar los mata pasiones? ¿Qué ocurre si no se comunican las incomodidades en la pareja? ¿Estas circunstancias podrían afectar la convivencia? ¿Es posible recuperar el deseo? ¿Podría esto ocasionar una ruptura?

El psicólogo y magíster en sexualidad Pedro Rondón menciona que los principales 'mata pasiones' en el sexo son los olores desagradables causados por falta de higiene, el mal aliento (halitosis), la ropa interior sucia, la ausencia de depilación, el uso de medias durante el sexo, obviar los actos previos. Además, señala que los besos bruscos, causar 'chupetones', mordeduras fuertes, eructar, y utilizar dispositivos digitales contribuyen a la situación.

En esa línea, Rondón explica que los llamados 'mata pasiones' también pueden involucrar el aspecto emocional. “Por ejemplo, en el caso de los celos excesivos expresiones como: '¿De dónde vendrás que hueles así?', o comparaciones como : '¿Era mejor con tu ex?'; también muestras de inseguridad: '¿Lo estoy haciendo bien?'; actuar sin consenso, dejar que la pareja se haga cargo de todo y la falta de demostraciones de afecto”.

Rondón admite que hace algunos años esta problemática era más frecuente en hombres que en mujeres, pero en la actualidad se da en ambos sexos por igual.

Los 'mata pasiones' que amenazanla intimidad

En cuanto a la edad en los miembros de la pareja, señala que no influye tanto, a diferencia de los años de convivencia y la confianza mal entendida. “Descuidar el aspecto físico, la higiene, no mirar a la pareja cuando se habla con ella o apagar la luz, equivalen a decir 'no quiero verte'. En lo que sí puede llegar a influir la edad es en el arreglo personal. Los jóvenes están más dispuestos a una vida saludable y al cuidado personal. Todos quieren verse bien y los medios se encargan de hacerte ver si estás o no ajustado a lo socialmente aceptado”, explica.

Comunicación

Otro de los puntos que sostiene el especialista es que a muchas parejas les cuesta dialogar sobre las incomodidades que perciben del otro durante la intimidad, y asegura que esta circunstancia es más frecuente de lo que parece. “Al no conversar estos temas se van abriendo brechas que puede llegar a la ruptura de la relación; no obstante, esto pudo haberse solucionado con un diálogo asertivo y directo”.

Rondón reconoce que es muy difícil que alguien pueda decirle a su pareja que tiene mal aliento, o que se bañe porque huele mal; por consiguiente, manifiesta que se debe actuar, aunque sea de manera indirecta. “Por ejemplo, invitar a la pareja a bañarse juntos, reforzar con halagos cuando está arreglado (a), ir juntos al dentista, regalarle ropa interior sexy”.

“Si esto es permanente y está perjudicando la relación, hay que hablar asertivamente. Se puede hacer una lista de cosas que a uno le agraden antes del acto sexual, así como las que le desagradan. También se puede utilizar la técnica de elogios, críticas y sugerencias. El deseo sexual no va a mejorar si no se realizan los cambios”, destaca.

Por tanto, comenta que la honestidad es la base de toda relación, no solo hacia la pareja sino con uno mismo. “Revisar y analizar el comportamiento propio, conversar con la pareja y trabajar la asertividad es importante: dar elogios, críticas constructivas (sobre cosas que realmente se puedan cambiar) y hacer sugerencias para el cambio es una forma apropiada de recibir feedback y de dar información. Esta técnica se puede aplicar a temas sexuales diversos”.

Una ruta

Rondón establece que para evitar circunstancias que interrumpan el coito, es importante mantener un buen ambiente para llevar a cabo el acto. “Tiene que haber tranquilidad, orden, limpieza, iluminación indirecta. Puerta cerrada con seguro. La música puede ayudar a disminuir los gemidos de placer, cuando se vive con los suegros o los hijos están despiertos”.

El psicólogo comparte que los métodos de excitación involucran los sentidos: “Los olores desagradables que emanan algunas personas –por falta de higiene o por elementos del clima, factores hereditarios, hábitos alimenticios– provenientes de pies, axilas, ingle, ombligo, orejas, boca, incitan al rechazo, mientras que una persona olorosa, limpia, no necesariamente perfumada en exceso, invita a iniciar la actividad sexual”, puntualiza.

Por otra parte, asegura que el descuido de la apariencia personal es un bloqueador de la excitación. “¿Quién no se siente defraudado cuando ve a su pareja en ropa interior enorme, descolorida, con aspecto sucio y percudido? La ropa interior equivocada puede anular todo el deseo y la pasión. Ver a nuestra pareja depilada o rasurada, bien arreglada en la cama, es agradable. Un beneficio para el hombre es que una zona genital rasurada puede hacer que el pene parezca más grande”.

Asimismo, expone que “escuchar o decir el nombre equivocado tiene un efecto paralizador durante el coito. Los gritos exagerados, las groserías, pueden inhibir cualquier deseo sexual” y anota que cada vez más personas de ambos sexos tienden a depilarse no solo por higiene, sino que también lo incorporan como elemento erótico.

Por último, Rondón afirma que el rol del beso es fundamental y “besar las zonas erógenas es un placer, pero esto se revierte cuando los genitales están mal aseados o con olores desagradables; igual sucede con el aliento”.

En resumen, el psicólogo remarca que si la frecuencia sexual ha disminuido considerablemente durante los últimos años, se deben analizar las causas y abrir espacios de comunicación, sin tabúes.

“Tal vez se deba a la presencia de 'mata pasiones' y no se hayan dado cuenta. Hay que contemplar que la higiene personal, la consideración, la empatía, el respeto y el cuidado de sí mismo y de la pareja, son factores indispensables en una relación estable”, concluye.